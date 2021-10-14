母親長年嫌棄女兒過胖　謿諷她是隻母豬　女兒嘆成長中從沒獲誇獎

我想抱怨我媽媽，她好像以人身攻擊我為她的快樂！每天一看到我，就用那種很不舒服的眼神以及口氣說「怎麼長這麼大隻，真的很像一頭母豬！」她每天都說。



每天一看到我，就一定會來說我出門穿得那件寬鬆褲子。用很尖酸的口氣說「妳是不是只穿得下這件褲子了啊？」我真的快瘋了！她每次這樣說完，我都會好好的跟她說我會減肥，妳可不可以不要再攻擊我了？然後我媽就會說「我是在為妳好，我這樣講才會讓妳去減肥。」但是我真的沒辦法，我現在高三，我每天都要打工讀書、打工讀書，我壓力大到半夜都控制不住在哭，她根本也不關心我，她交男朋友後就要自己的世界了，我胖不胖她根本不關心，我看得出來她只是想逞口舌之快！

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剛才跟媽媽出門去買水果，我們已經不知道多久沒有一起出門了，結果一出門，她又用那種戲謔的眼神看我，走在路上又說，她好像帶著一頭牛出門，我真的受不了，我就拜託她不要再說了，我第一次這麼生氣跟她講話，她竟然說我們之間會這麼不和平，就是因為我這張嘴！可是明明就是她一直講，我忍這麼久，她為什麼可以這樣說我？我東西都還沒買就自己回家了，現在在房間裡還是委屈的在哭，到底為什麼她要這樣攻擊我？

我童年不胖的時候，也一直說我醜，我成績明明很好，她從來不誇獎我，好像我全身都是缺點一樣，一直用最犀利的話來說我，我真的覺得成為她的女兒讓我很不快樂，我甚至覺得我現在的個性也是她造成的···剛才在路上我都快克制不住去打她了！

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【網民回文】

▪︎「這是言語暴力！反擊吧！」

▪︎「有一種人就是如此，刀子嘴豆腐心；但我寧可不要刀子嘴，因為終究會刺傷。」

▪︎「高三升學壓力下，真的不適合減肥，要儲備能量讀書，我人生體重巔峰就是在高三，很多朋友也是，上了大學，課業壓力小了，打工運動加少吃，就瘦了，以前全家笑我胖，現在我是家裡最瘦的，別拿別人的錯，來懲罰自己，考生的生理心理健康都很重要，照顧好自己。」

▪︎「跟我媽一樣，吃一碗飯都會被說胖的跟豬一樣還要吃，而那陣子才因爲腸胃疾病瘦了十幾公斤，還是被這樣戲謔，我的解決方法是，經濟獨立後，直接搬離家裡去外面住，畢竟在她的眼中只有哥哥沒有我，我無法改變她的眼光，但我能選擇自己想要的生活。」



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