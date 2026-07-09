瀨尿｜孩子9歲還尿床？中醫推4個好習慣+3穴位調理改善兒童夜尿症

9歲的弟弟已經小學三年級，但還是常常在晚上睡覺時不自覺的尿床，讓父母很擔心，覺得孩子已經這麼大了，還會尿床到底該怎麼辦，因而帶著弟弟來尋求中醫師診治。



台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容中醫師表示，孩子如果超過 5 歲且每週尿床超過 2 次，即是患有「小兒夜尿症」。小兒夜尿症通常會自然痊癒，若頻繁發生，或本人非常在意，便可考慮中醫內服中藥及針灸治療從根本治療。

中醫看小兒夜尿症、發生原因

小兒跟年長者的族群較容易出現夜間無意識排尿，稱為「夜間遺尿」，原因跟生長發育階段有關。

中醫理論中，小兒的「腎氣未充」，指的是腎氣的功能生長、發育、生殖尚未發育完全，與現代醫學的「HPA 軸」（Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis）——也就是「下丘腦–腦下垂體–腎上腺軸」有關。

而年長者因為生體機能逐漸衰退，出現腎氣漸衰的正常生理現象。應該要注意的是在個體多樣性及同年齡層的發育趨勢下，調整到個人最舒適，身心一體且平衡的最佳方案。

吳宛容觀察，夜尿與虛寒有關，但隨著時間演進，現代生活高壓、飲食不節制，且飲食中充斥著加工食品，身體活動的減少，也直接影響著兒童夜尿的狀況發生。

現代中醫除了了解小兒天生的體質之外，也會一併評估過敏體質及藥物使用、環境、飲食、心理健康及體力造成的影響。吳宛容表示，小兒夜尿有虛有實，經過中醫師診治後，可提供改善的治療方案。

《景岳全書》說：「凡小兒遺尿者，多因胞寒，亦稟受陽氣不足也」。《諸病源候論》曰：「腎主水，腎氣下通受於陰。小便者，水液之餘也。膀胱為津液之腑，腑既虛冷，陽氣衰弱，不能約受於水，故令遺尿也」。

相關文章：固定就寢時間有多重要？有助養出好脾氣「6好處」很多爸媽卻忽略

+ 11

泌尿系統外，中醫亦考慮「心」

吳宛容進一步說明，除了泌尿系統，中醫亦會考慮「心」。此心並非心臟的心，而是中醫所說的「心」，其掌管著精神意識、情緒、睡眠、血脈運行。因此，心理困擾也是夜尿症的可能原因，

應關注孩童其他表現包括：害怕黑、焦慮、緊張、不安、摳手指、學習專注力下降、食慾差等，建立兒童的成長心態及包容安全、規律性的家庭及社會環境支援系統，家長適時尋求醫療專家協助及建立家長本身的情緒值做為榜樣。

4方法助孩子建立控制能力

吳宛容強調，夜尿不是孩子故意的，孩子本身也會有羞恥心及自尊心，長輩的責罵或壓力反而會加重症狀。正確方式是給予鼓勵與支持、建立良好生活習慣是改善夜尿的關鍵。她建議用以下幾個方法，幫助孩子建立控制能力。

1. 充足的飲水，提醒白天固定 2〜3 小時排尿。

2. 睡前 1〜2 小時減少喝水。

3. 睡前先排尿。

4. 建立固定睡眠時間，避免過度疲勞。



飲食注意可多吃和少吃清單

吳宛容特別分享有助補腎與健脾的食物：澱粉類組合 = 米飯 + 豆類 + 根莖類。提醒孩子應避免攝取生冷食物、甜食、重口味、咖啡因，若晚上氣溫較低，應避免吃水果，造成的身體寒氣。

補腎健脾食物

● 米飯：五穀米、十穀米、藜麥

● 豆類：扁豆、鷹嘴豆

● 根莖類：地瓜（番薯）、芋頭、南瓜、山藥、蓮藕、蓮子

● 黑色及補腎食物：黑芝麻、黑木耳、茄子、紫洋蔥、藍莓、枸杞、核桃



避免攝取飲食

● 生冷：冰品、生菜沙拉、生魚片

● 甜食：果汁、奶昔、含糖飲料、色素糖果

● 重鹹：醬油、菜瓜、醃菜、豆腐乳、沙茶醬

● 咖啡因：可樂、巧克力、茶、咖啡



學會按壓3穴位做日常調養

吳宛容建議，家長也每天幫孩子按摩，除了可以溫和調理脾腎、改善夜尿，同時也可以與孩子談心，分享當天發生的大小事，不只能增進親子關係，彼此陪伴成長。建議每天將雙手溫熱後，輕揉以下穴位 3〜5 分鐘，作為日常調養。

關元穴：肚臍下 3 寸 (小孩的 4 個橫指)

腎俞穴：腰部第二腰椎旁開約 1.5 寸小孩的 2 個橫指)

足三里穴：內踝尖上 3 寸 (小孩的 4 個橫指)



相關文章：孩子出街大小便 廁板鋪滿紙巾先安心？醫生建議去公廁注意4件事

延伸閱讀：

懷孕最快多久有症狀？「這一週」開始有徵兆，經前症後和懷孕初期這樣分辨

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】