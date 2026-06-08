考試壓力大易失眠影響記憶專注力　中醫分享助眠食療3大穴位紓壓

臨近考試，不少學生都倍感壓力，非常造成心理負擔，更可能影響精神，令成績下滑？九龍城中醫診所暨教研中心吳裕斌醫師拆解如何從中醫調理攻克「學習性失眠」，提升備考效率。同時亦分享助眠補氣的食療，以及3個關鍵穴位紓緩頭部壓力，幫助小朋友迎戰大考！

作者：博愛醫院吳裕斌中醫師



學習性失眠可影響記憶及專注力

期末考試日益臨近，考生面臨巨大的學業壓力與心理負擔。長期處於高強度的備考狀態，極易引發「學習性失眠」，表現為入睡困難、多夢易醒，或醒後難以再入睡。醫學研究指出，長期睡眠不足會影響大腦的記憶鞏固功能，導致專注力渙散、思維遲鈍，形成「越熬夜、越難入腦、成績越退步」的惡性循環。

中醫理論認為，考生緊迫的日程與過度的思慮，會暗耗心陰、損傷脾氣，甚或導致肝鬱化火、擾動心神。調理之法，當以「清熱養陰、安神定志、益氣生津」為主。

期末考試日益臨近，考生面臨巨大的學業壓力與心理負擔。長期處於高強度的備考狀態，極易引發「學習性失眠」，表現為入睡困難、多夢易醒，或醒後難以再入睡。（PhotoAC）

核心食療：清補與安神並重

針對考生「既需安神助眠，又需提神補氣」的雙重需求，臨床上常運用以下兩味中藥進行日常調理：

•炒棗仁（酸棗仁）：此乃中醫安神之聖藥。相較於生棗仁的引醒作用，經微炒後的酸棗仁能斂汗、養心、安神，專治心神不寧與虛煩失眠。考生可於睡前一小時飲用炒棗仁茶，有助於平息大腦的興奮狀態，引導深度睡眠。

•花旗參（西洋參）：備考期間熬夜傷陰，容易出現口乾舌燥、虛熱內生。花旗參性涼而補，能益氣養陰、清火生津。其富含的ginsenosides（人參皂苷）能顯著提升大腦機能。考生可於日間以花旗參片泡水代茶飲，既能提神醒腦，又無燥熱之弊。

關鍵穴位按摩：即時紓緩頭部壓力

當考生因長時間溫習而出現頭暈腦脹、精神無法集中時，可透過以下三個位於頭部的核心穴位進行按摩。操作時以拇指或食指指腹輕揉，每穴施力 3至 5 分鐘，以局部有酸脹感為度：

•印堂穴：位於兩眉正中點。此穴屬督脈，具有清頭明目、安神定驚之效。按壓印堂穴能迅速平定考前的焦慮情緒，緩解因過度用腦引起的精神疲勞。

•太陽穴：位於眉梢與外眼角之間，向後約一橫指的凹陷處。此穴為袪風通絡、清昏明目的要穴。當溫習至雙眼乾澀、偏頭痛初期時，按摩太陽穴能有效促進頭部血液循環，重拾清晰思維。

•率谷穴：位於耳尖直上入髮際 1.5 寸（約兩橫指寬）處。此穴隸屬足少陽膽經，專治血管張力性頭痛及神經衰弱。對於因長期背誦、思慮過度而引起的頭皮緊繃與失眠，率谷穴能起到顯著的放鬆與鎮靜作用。

優質睡眠乃最佳的複習策略

「文武之道，一張一弛。」考試的比拼不僅是知識的積累，更是身體與心理素質的抗衡。盲目犧牲睡眠時間進行「題海戰術」，只會降低學習效率。透過合理的食療與正確的穴位按摩，維持氣血調和、心神安寧，方能在大考中發揮出最佳實力。