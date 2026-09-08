01親子全港學生創作比賽2026圓滿結束 盡顯港童超卓創作想像力

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2026」，已經圓滿落幕！是次比賽反應非常熱烈，由幼稚園到小學各年級學生的海量精彩作品，充分展現出港童的超卓創作及想像力，而且能夠扣緊主題並延伸創意，實屬不易。



「01親子全港學生創作比賽2026」主題緊貼香港發展

是次「全港學生創作比賽2026」，分別以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。幼兒組比賽形式為「繪畫填色」，參賽者需完成以「搭東鐵北上之旅」為題的作品，考創作力及實地觀察。初小組別同樣以「繪畫填色」形式，主題為記錄你「最快樂的一次鐵路旅行」，參賽者需按美感及故事形式填色繪畫。

而中小及高小組別比賽形式為「中文作文」，中小組題目為「我最幸福快樂的夢境」，而高小組題目為「假如你成為香港推廣大使，主力推廣香港代表食物，你希望如何推廣香港食物？」，兩大組別題目既考故事性亦考驗參賽者的想像力及組織力。

玩比賽贏取豐富現金劵及獎品 獲取參加證書

幼兒組（K1-K3）、初小組（小一-小二）、中小組（小三-小四）及高小組（小五-小六）四大組別各設冠軍、亞軍、季軍各1名，另每組別各設優異奬3名。

幼兒組、初小組獎品：

冠軍：Apple Gift Card $1000 及港鐵精品

亞軍：Apple Gift Card $500 及港鐵精品

季軍：Apple Gift Card $300 及港鐵精品

優異：書券 $200 及港鐵精品

中小組獎品：

冠軍：「點對點®兒童專屬床褥（5"） 」（#M7210）零售價HK$3,500

亞軍：「健兒枕」零售價HK$710 及「Oh, How Gorgeous! 摩登絲®60s 窩心小被」（FG1024A）零售價HK$400

季軍：「中童透氣枕」零售價HK$230 及「Oh, How Gorgeous! 摩登絲®60s 窩心小被」（FG1024A）零售價HK$400

優異：「Oh, How Gorgeous! 摩登絲®60s 窩心小被」（FG1024A）零售價HK$400

高小組獎品：

冠軍：Apple Gift Card $1000

亞軍：Apple Gift Card $500

季軍：Apple Gift Card $300

優異：書券 $200

所有參加者均可獲發參加電子證書。所有得獎作品將於「01親子最愛生活品牌大獎2026」現場及網上展出，而得獎者亦會獲邀出席「01親子最愛生活品牌大獎2026」並於活動現場領獎。

經過專業評審團嚴謹的審核（包括雅士圖國際幼稚園校監胡善盈女士、英華小學校長陳美娟博士、中文補習名師林溢欣，以及《香港01》編輯代表），最終選出了各組別的冠、亞、季軍及優異獎得主！



經專業評審評選後得獎名單出爐

幼兒組得獎名單：

冠軍：又一村學校 - 陳翼

亞軍：聖羅撒幼稚園 - 魏樂雅

季軍：基督教香港崇真會安怡幼兒學校 - 袁萱

優異：嘉諾撒聖心幼稚園 - 盧煦悅

優異：翠茵小宇宙幼稚園 - 陳語芊

優異：基督教家庭服務中心趣樂幼稚園 - 黃在晨

初小組得獎名單 ：

冠軍：石籬天主教小學 - 徐喬木

亞軍：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 - 曾舒裔

季軍：基督教勵行會 - 劉家恒

優異：保良局陸慶濤小學 - 葉梓匡

優異：軒尼詩道官立小學 - 甄子博

優異：台山商會學校 - 黎駿霖

中小組得獎名單 ：

冠軍：嶺南大學香港同學會小學 - 黎駿希

亞軍：基督教勵行會 - 吳睿曦

季軍：保良局陸慶濤小學 - 陳梓朗

優異：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 - 鄭諾晴

優異：基督教勵行會 - 賴卓熙

優異：嶺南大學香港同學會小學 - 陳子灝

高小組得獎名單 ：

冠軍：播道書院 - 吳袙希

亞軍：聖公會何澤芸小學 - 賴甄陶

季軍：保良局陸慶濤小學 - 高仟芧

優異：保良局陸慶濤小學 - 林恩同

優異：聖公會何澤芸小學 - 伍霈婷

優異：華德學校 - 李雨莎

最踴躍幼稚園：基督教家庭服務中心趣樂幼稚園

最踴躍小學：保良局陸慶濤小學