創意大爆發！「麥麥遊學造型創作比賽2025」圓滿結束

由澳門特別行政區政府旅遊局與《香港01》旗下「01親子」聯手舉辦的「麥麥遊學造型創作比賽2025」已經圓滿落幕！是次比賽反應非常熱烈，我們收到了來自幼稚園到小學各年級學生的超多精彩作品，充分展現了香港小朋友對澳門文化和旅遊的無限創意與熱情。



一眾參賽者為澳門旅遊吉祥物麥麥設計了多款獨特的遊學造型，不論是展現澳門創意城市美食之都的「小吃貨」造型，還是融合世界文化遺產元素的「小導遊」造型，每一份作品都創意十足、色彩斑斕，讓評審們驚喜不已。

經過專業評審團（包括澳門旅遊局香港代表、校長及美術專家）嚴謹的審核，並結合公眾投票結果，最終選出了各組別的冠、亞、季軍及優異獎得主！

在此，我們衷心感謝所有參賽的小朋友、家長及學校的支持，讓麥麥的澳門遊學之旅變得更加多姿多彩！

澳門旅遊局 x 01親子 「麥麥遊學造型創作比賽2025」得獎名單

以下為各組別的得獎名單，恭喜所有得獎的小朋友！

得獎作品

亞軍、季軍及優異獎︰

【幼稚園 K1-K3 組別】

得獎作品

【小學 P1-P2 組別】

【小學 P3-P4 組別】

【小學 P5-P6 組別】

最勇躍參與學校：

香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

再次感謝所有參賽者的用心創作！

（資料及相片由客戶提供）