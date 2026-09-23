秋分養生指南｜寒濕體質容易疲乏消化不良？3款滋陰潤燥湯水推薦

不經不覺便來到秋天第四個節氣，「春分秋分，日夜平分」，這時晝夜長短幾乎相等，其後北半球地區夜漸長、晝漸短，也象徵陰氣漸盛、陽氣漸收。人體的陽氣由疏泄、升發轉為收斂、閉藏，因此我們日常起居作息、飲食也應順應大氣的變化而有所調整。中醫概念中，秋天為燥邪當令，而秋氣亦與人體的肺臟相通，因此這時燥邪特別容易傷肺，耗損體內津液。然而在香港本地而言，濕熱的天氣卻令人難以感受到秋天的存在。在這「乍寒還暖」的季節轉換期，我們該如何調養生息？

作者：博愛醫院張渝承中醫師



從中醫角度看秋分 教你調養身體的關鍵

從中醫基礎理論來看，「秋分」是天地陰陽之氣轉變的重要分水嶺。《春秋繁露》記載：「秋分者，同度量，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」在一年四季的陰陽消長中，下半年屬「陰生陽消」的狀態 —— 秋分正處於「陽消陰長」的軸心點，秋分過後，天地的陽氣開始全面收斂、沉降，陰寒之氣漸盛。按照五行學說，秋季在五臟對應於「肺」，五氣對應於「燥」。燥性乾澀，最易耗傷肺陰與人體津液。因此，中醫認為此時的養生核心在於「順應秋收」，須透過起居飲食蓄積體內的陰精，維持人體內部陰陽平衡，以抵抗外在燥邪的侵襲。

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香港秋天變化大 寒濕體質容易累

香港位於嶺南地區，秋分時仍常有“秋老虎”，日間炎熱、時間驟雨，空氣中的溫度、濕度變化甚大。同時或因香港人普遍夏季喜歡飲冷，容易內生寒濕困阻脾胃。基於以上的特點，秋天養生時不能只顧滋潤，而要「潤而不膩」！由於養陰滋潤之品大多質地黏滯，容易阻礙消化，加上港人大多脾胃較薄弱，故我們在滋陰潤燥的同時，也要兼顧健脾以助運化水濕，以免加重脾胃負擔，導致胃口欠佳、腹部脹滿、四肢困重、大便稀爛等症狀。

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飲食調養｜清潤為主，佐以祛濕

秋分之後，飲食上應以「清潤」為核心，宜多吃養陰潤肺的食物，能滋陰潤肺、生津抗燥，例如雪梨、百合、沙參、玉竹、無花果、霸王花、海底椰、銀耳、蜂蜜等，防止皮膚與呼吸道乾癢。但顧及到本地秋天仍較潮濕多雨，我們同時亦須著重健脾祛濕，可適當加入淮山、蓮子、茯苓或陳皮等，用以清潤與祛濕並行。以下湯水均適合秋分時節：.

1. 雪梨無花果瘦肉湯（2-4人）

材料：雪梨2個、無花果4-5粒、南北杏適量、瘦肉300克、陳皮1角

做法：瘦肉汆水，雪梨去芯切塊，所有材料加水煲1.5小時，加鹽調味。

功效：潤肺止咳、生津潤燥

2. 沙參玉竹百合蓮子湯

材料：沙參15克、玉竹15克、百合20克、蓮子20克、瘦肉300克、蜜棗1粒

做法：材料洗淨，瘦肉汆水，加水煲1.5小時

功效：滋陰潤肺、健脾安神，尤其適合皮膚乾燥、口乾、睡眠欠佳者

3. 霸王花無花果豬骨湯

材料：霸王花50克、無花果3-4粒、豬骨500克、南北杏適量、陳皮1角

做法：霸王花浸軟，豬骨汆水，加水煲2小時

功效：清熱潤肺、化痰止咳，尤其適合咽乾痰黏、大便乾結者

起居作息｜適勞逸，避風寒，防秋燥

除了飲食外，日常生活的調護亦同樣重要！作息宜定時，養成早睡的習慣，順應陽氣收斂，適時入睡；防止受涼，早晚溫差大，宜帶備薄外套，尤其防止頸背部受風寒；適量運動，不妨到戶外運動或遠足，有助抵抗秋天抑鬱；保持皮膚滋潤，洗澡水溫不宜過熱，浴後可塗潤膚露。

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正值秋分時節，雖則香港仍以濕熱天氣為主，但我們亦應開始順應秋氣來調養生息。飲食宜「清潤不滋膩、祛濕不傷陰」，同時配合作息定時、適量運動，可強化體質，防止疾病。若然有任何持續不適，建議向註冊中醫師求診。