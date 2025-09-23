秋分｜容易咽痛乾癢 中醫建議2招養生指南 附3款湯水助潤肺止咳

24節氣｜瑟瑟秋風，綿綿細雨，您是否感受到身體的細微變化呢？轉眼將踏入秋季的第四個節氣，亦是二十四節氣中的第十六個節氣——秋分。《春秋繁露•陰陽出入上下篇》中提到：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」。

本文作者：博愛醫院黃渟潓中醫師



按傳統以立春、立夏、立秋、立冬為四季開始的劃分法，秋分是秋季的中間點，此時太陽落在赤道上，全球晝夜時長相等，從秋分始北半球將展開日短夜長的日子。民間諺語有云：「白露秋分夜，一夜冷一夜」。秋分以後，氣溫逐漸降低，晝夜溫差增大，天地間陽消陰長，人體的陽氣亦隨之由向外宣發轉為向內斂藏。秋天空氣乾燥，容易導致咽痛、皮膚乾癢、口舌乾燥等症狀。在氣候轉變之際，我們該如何順應自然界的節奏，調整生活的旋律，以減少其帶來的不適呢？

一、秋季飲食的藝術

1、滋陰潤燥：根據中醫養生「春夏養陽、秋冬養陰」的原則，秋分時節，氣候乾燥，飲食應以清潤、溫潤、滋陰之品為主，如梨、甘蔗、蓮藕、荸薺（馬蹄）、柿子、蜂蜜等。明代養生學家李挺更提倡秋季早晨一碗粥，有「推陳致新，利膈養胃，生津液」之功。對於容易過敏或皮膚乾燥者，可以多進食含較多黏液的食物，如山藥、百合、銀耳、秋葵等以滋養肺陰、保護黏膜，並能幫助胃液分泌促進消化。

2、遠離苦燥：秋季燥邪當令，內應於肺，然肺為嬌臟，故秋燥最易傷肺，容易引起乾咳、咽喉乾痛等呼吸道不適。苦性燥，苦燥之品易傷津耗氣。《素問•五臟生成篇》提到：「多食苦，則皮槁而毛拔」；《金匱要略》亦有「肺病禁苦……秋不食肺」的觀點。因此，秋季飲食應盡量避免苦燥之品以固護津液。

3、少辛多酸：肺屬金，通氣於秋，而肝屬木，在五行當中金克木，肺氣太盛可損傷肝。辛入肺，秋天肺金當令，過食辛易動肺氣；而酸入肝，故此秋天要多食酸味，防金克木。

二、自然的節奏：起居養生之法

1、早臥早起，收斂神氣：《黃帝內經•四氣調神大論》提到：「秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明，早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應養收之道也。」秋分時節應養成早臥早起的習慣，以順應秋季陽消陰長、沉降收斂之勢，適應人體陰陽消長的變化。此外，秋分過後，陽氣下降，萬物凋零，容易影響肝氣舒展而產生負面情緒，宜保持心情愉快，收斂神氣。

2、合理添衣：秋分後雖氣溫漸降，日夜溫差明顯，然季節轉換之際，加之暑熱之氣尚未盡退，不宜過分添衣，一旦氣溫回升，汗出受風冷容易致病。因此建議採用洋蔥式的穿搭方式，多穿幾層輕薄衣物，出門前隨身攜帶小外套，方便隨時增減。

3、適度運動：秋高氣爽，可以適度進行戶外運動如登山、慢跑、瑜伽等，以增加陽氣，調養肺氣，改善人體的血液循環，增強軀體抵禦外邪的能力。

三、秋季的美味配方：滋潤身心的健康秘訣

1. 雪耳木瓜湯（4-6人份）

材料：雪耳1朵、木瓜1個、百合1兩、蓮子1兩、百合1兩、蜜棗1粒、西施骨1斤（可用冰糖取代蜜棗與西施骨煮成糖水）

製作方法：

1.將所有材料用清水洗淨。

2.將西施骨汆水備用。

3.將雪耳用清水浸軟後去硬蒂撕成小片備用，蓮子浸軟去芯備用。

4.將木瓜去皮去瓤籽後，切小塊備用。

5.鍋內加入2000毫升水，將所有材料放入鍋內（木瓜後下30分鐘），用文火煲1小時，最後加入適量食鹽調味。

功效：清心潤肺、滋潤肌膚。

2. 雪梨蘋果海底椰湯（4-6人份）

材料：雪梨2個、蘋果2個、無花果5粒、海底椰半兩、南北杏（適量）、百合1兩、西施骨1斤（素湯可用玉米2根、適量栗子、腰果取代）

製作方法：

1.將所有材料用清水洗淨（如要加入腰果，需先浸泡1小時或以上）。

2.將西施骨汆水備用

3.鍋內加入2000毫升水，將所有材料放入鍋內，用文火煲1-1.5小時。

4.最後加入適量食鹽以作調味即可享用。

功效：止咳化痰、滋陰潤肺、除燥清熱。

3. 銀耳玉竹百合粥（1-2人份）

材料：銀耳1朵、玉竹10克、百合10克、杞子10克、粳米40克。

製作方法：

1.將銀耳用清水浸泡至軟後撕成小片備用，杞子浸軟備用。

2.將其他材料用清水洗淨。

3.將所有材料放入鍋內（杞子於最後10分鐘加入），加入適量水，先用大火煮沸再轉用文火煮1.5小時。

4.最後按個人喜好加入適量食鹽或冰糖調味。

功效：養陰潤肺止咳、健脾生津止渴。