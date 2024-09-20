秋分24節氣｜宜注重肺部調養 即睇防秋燥食材／10款秋分清潤湯水

秋分，標誌著夏日的謝幕，迎接秋季的到來。在此節候，天地間的陰陽趨於平衡，炎夏剛過亦未到寒冬。在這樣相對溫和的氣候，秋分是為一個非常適合調理身心的良機。中醫理論認為，人體五臟六腑與自然界五行之間關係密切。秋季屬金，主要對應肺這個臟腑。因此，調養肺部功能就成為了秋分養生的重心所在。

本文作者：博愛醫院陳麗詩中醫師



秋分注重肺的調養「預防秋燥」

《黃帝內經•素問》說：「五臟之嗽者，乘秋則肺先受」

肺主呼吸，同時主宰著肌膚腠理。肺臟在秋高氣爽的季節容易受到「燥邪」的侵擾，常引起乾燥性咳嗽。鼻腔、喉嚨也易感乾澀、發癢，甚或出現鼻塞、流涕等鼻敏感症狀。其次是皮膚乾燥，肺主肌膚，肺部功能失調可導致皮膚變得乾燥和脆弱，因此需特別注意皮膚病發作。另外，肺主宗氣，秋天金氣肅降，肺氣虛弱的人會感到氣短懶言，若同時脾肺兩虛，可能全身疲倦無力、力不從心。

防秋燥養生貼士：清潤食物及藥材

1. 清潤飲食

中醫認為「肺主氣」、「肺喜潤」，所以飲食方面應「滋養肺氣」為主。推薦以下食物：

蕃薯葉、山藥、百合、黑芝麻、蜂蜜等時令食材；雪梨、蘋果、柚子、柿子等「多汁」水果；秋葵、銀耳、蓮藕等富含「黏液」的食材。

這些食物能夠保護肺胃黏膜，保持肺部滋潤，緩解乾燥症狀。除此之外，還可以適當添加黨參、枸杞、麥冬等甘潤補肺的中藥材，清潤肺臟之餘，亦能增強肺氣。

2. 適時調補肺氣

除了飲食調理，中醫推薦使用一些清肺化痰、潤肺的中藥來調理肺部。如桑葉能清熱潤燥，杏仁潤肺止咳，紫蘇葉宣肺祛寒等。這些中藥可以單用或配伍使用，通過調理肺氣和衛表功能，從而增強抗病能力，以預防咳嗽及鼻敏感。但人人體質不同，建議遵從中醫師指示用藥。另外，亦可簡單按摩穴位舒緩症狀。

秋季按摩穴位助改善敏感症狀

由於秋季與肺和大腸有關，所以我們主要選用肺經及大腸經之穴。

穴位一：迎香穴—當鼻敏感發作時，找到鼻翼兩旁的迎香穴，可以用兩個指頭輕輕搓揉，亦可將兩手合掌，將魚際肌位置搓熱後，按壓於此穴，以打開鼻竅，宣通肺氣。

穴位二：尺澤穴—在咳嗽不停或皮膚乾癢時，找到手肘窩橫紋外側的尺澤穴，有清肺止咳的功用，以適當力度按壓，有酸痛感為佳。

3. 「心」定神閒

「秋分」後夜晚時間會越長，日照時間會越短，代表著陽氣漸降，陰氣增長，自然萬物走向衰敗肅清。在人與大自然相互影響下，心情亦難免面臨走下坡。因此，我們會更容易傷春悲秋——心情低落，觸景生情，以下教大家如何在家解決秋鬱的情緒。

秋季解鬱花茶—蜂蜜枸杞玫瑰花茶

【材料】玫瑰花10粒、枸杞子5粒、蜜糖少許（一壺份量）

【功效】疏肝解鬱、養血潤燥。玫瑰花性溫，歸肝、脾經，有行氣解鬱、活血止痛之效。

【製法】玫瑰花及杞子放入杯，以90度熱水洗茶2次；倒去洗茶水後，加入1杯溫水，加蓋焗10至15分鐘，稍微放涼後可去渣，加蜜糖飲用。

【服法】焗茶後可先大啖深呼吸，感受花茶香氣；飲用時，先在口腔停留再吞嚥，效果更佳。

4. 早起活動，早臥養神

根據黃帝內經，秋季宜「早臥早起，與雞俱興」，以寧靜神志，順應秋氣。因為在這時節，早晨的氣溫不如夏天的燠熱、也未到冬天的冷冽，是怡養肺氣的好時機。早起到戶外舒展筋骨、大口呼吸，能使肺氣舒展。睡眠時間可以略為提早，一般來說，建議可以在晚上的9～10點入睡，早上5～6點起床為佳。同時，配合適度的運動，以激活肺氣，改善呼吸功能。我們建議選擇一些輕柔的運動項目，如散步、慢跑、打太極等，都能夠促進肺臟功能的恢復和改善。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

博愛醫院陳麗詩中醫師

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以下介紹2款湯水適宜小朋友及一家大小飲用：

雪梨淮山排骨湯

材料:雪梨2個、蓮藕半條、 淮山3錢、無花果2-3個、陳皮半個及排骨適量。

製法:凍水適量加以上材料，大火煲滾後，轉中火煲1.5小時，一家大小飲用。

潤肺百合木瓜雪耳糖水

材料:百合3錢、湘蓮5錢、木瓜1小個、雪耳5 錢、冰糖少許。

製法:凍水適量 中火煲一小時，一家大小飲用。

*以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。

（資料來源：康河中醫診所註冊中醫師劉明旺）

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（資料來源：謝嘉雯中醫師）

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（資料來源：謝嘉雯中醫師）

點圖即睇「蓮藕眉豆百合排骨湯」

謝醫師推介益氣潤肺生津的五指毛桃玉竹椰棗湯。「五指毛桃味甘、微溫，能健脾補肺及行氣利濕，並可舒筋活絡。而玉竹味甘、微寒，能養陰潤燥、生津止渴。《本草拾遺》稱讚椰棗『溫中益氣，除痰嗽，補虛損』能止咳潤肺，化痰平喘與五指毛桃的味道亦很搭配。」她指粟米高纖利水，並可提升湯的甜味。此湯對於秋天表現出燥熱咳嗽，咽乾口渴，具很好的食療作用。

點圖即睇「五指毛桃玉竹椰棗湯」

最後謝醫師推介一款她平時喜歡的泡茶，可隨時在家或辦公室熬煮焗服。她說：「菊花雪梨乾花旗參茶中的梨性涼味甘微酸，能生津潤燥，清熱化痰，連梨皮一起熬煮，止咳效果更佳。而花旗參為補氣藥中清熱之品，能補氣養陰，清熱生津。選用雪梨乾，更方便儲存，可隨時在家或辦公室熬煮焗服。」

另外，她提到菊花味甘苦，性微寒，有清熱解毒，平肝明目的功效。「菊花品種繁多，功效各異；如野菊花性味苦寒，清熱解毒力強，多為中醫師作藥材使用。若以菊花作日常泡茶養生，可根據產地，又分杭菊﹑亳菊﹑滁菊﹑懷菊……等。大家可根據自己的口味選配；我平時較喜歡使用胎菊泡茶。」

點圖即睇「菊花雪梨乾花旗參茶」