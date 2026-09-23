秋分24節氣｜氣候乾燥易口乾/流鼻血 附9款秋分湯水+止鼻血方法

秋分是秋天的第三個節氣。秋分之「分」解作半，《春繁秋露》云：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」。秋分這天以後，陰陽轉換，黑夜變長而白天變短，晝夜溫差逐步加大，氣候也從熱轉涼。「秋分三候水始涸」，秋分後降雨量減少，氣候逐漸乾燥，容易導致人體津液不足，故較易出現流鼻血、口乾舌燥、皮膚乾裂、大便乾澀不暢等問題。今次筆者從情志調節、起居作息和飲食宜忌三方面入手，和大家分享一些秋分養生的小秘笈。

資料授權：博愛醫院林集美醫師



調適心境暢情志

根據中醫五行學說，秋氣與肺臟緊密相關。《黃帝內經》云：「肺者通於秋氣」，又云「肺在志為憂」，常言亦道：「傷春悲秋」。悲從何而來？秋分起日照減少，氣溫降低，草木凋零，容易引致憂鬱感傷的情緒。因此，使心情愉悅非常重要。多與身邊的人溝通，花時間做喜歡的事，秋高氣爽時也可和家人、朋友外出遊玩、登高，有助排解負面情緒。

起居作息順自然

《黃帝內經》曰：「秋三月，此謂容平。早臥早起，與雞俱興。」容平，意即收容、平順。秋分為陽消陰長的時機，使春夏的陽氣收斂容納，秋冬的陰氣平和舒順，陰陽自能相順接。此時應早睡早起，讓體內氣息順應自然去收斂和調整。可適當運動，修身養心，如八段錦、瑜珈、散步等，避免劇烈運動而致大汗淋漓，損耗陰液。也要留意早晚溫差加大，適當增添衣物，特別注重頭部、腰腹部及足部的保暖。

如上班族平時久待辦公室冷氣環境，或老年人皮膚油脂分泌減少，容易皮膚乾燥，導致搔癢。洗澡時須注意避免水溫過燙，也可選用無添加香料或防腐劑成分的保濕潤膚膏，洗澡後取適量塗抹身體。如果出現手腳乾裂脫皮，不要強行搣走死皮，應讓其自然脫落，同時減少觸碰刺激性或化學物質，並在洗手或酒精搓手後使用潤手霜。

湯藥飲食宜潤燥

飲食方面，根據《黃帝內經》「燥者潤之」的原則，可適當食用溫潤、平潤的食物，如芝麻、核桃、杏仁、銀耳、枸杞、山藥、蜂蜜等以養陰潤燥；煲湯水可酌加黃精、南北杏、百合、玉竹之類，甜品可食用杏仁糊、芝麻糊、銀耳羹等。注意少吃辛辣香燥之品，調味料如薑、蔥、蒜、八角、茴香等，煎炸如薯片、炸雞、即食麵等，以防辛燥傷陰。

秋分養生湯水推介



小兒安秋湯（1人份）

功效：消食健胃，理氣潤燥

材料：炒麥芽15g、陳皮2g（1瓣）、烏梅5g（半顆至1小顆）、蓮子5g、麥冬8g

做法：

1. 材料洗淨後倒入煲中，加約4碗水。

2. 大火煲滾後轉細火，煲40分鐘至1小時即可。

此湯性質平和，防治秋燥的同時兼顧肝脾，尤其適合秋天易流鼻血、鼻敏感、煩躁不安、睡眠不佳、容易積食、大便乾燥的小朋友。

注意：3歲以上少量多次分服，2歲以上只飲湯不食渣。孕婦不宜。

銀耳核桃小米粥（1人份）



材料：核桃4個、乾銀耳10g、小米30g、冰糖10g

功效：養陰潤燥，健脾和胃

做法：

1. 銀耳以溫水浸發2小時，洗淨、剪碎。

2. 煲中加清水，放入銀耳，大火煲至水滾。

3. 加小米，轉細火慢燉30分鐘。

4. 核桃剝殼去皮，銀耳煮至濃稠後加入。

5. 加冰糖，慢火燉至冰糖融化。

6. 枸杞洗淨後倒入煲中，熄火，冚蓋燜10分鐘。

此粥滋潤養陰，適合咳嗽少痰、皮膚乾燥、大便乾結的人食用。

注意：氣滯者症見胸悶、喜嘆息、嗝氣、情緒抑鬱緊張易腹痛瀉等不宜。

＊由於各人體質有異，服用前建議咨詢註冊中醫師意見。

流鼻血應該如何處理？

挖鼻、打噴嚏、擤鼻涕過於用力、空氣太乾燥、撞傷鼻子等都是流鼻血的常見原因。不少人流鼻血時本能反應是把頭後仰，鼻孔向天，又或者用紙巾堵塞鼻孔，希望能阻止鼻血流出。這會令血液流進咽喉，如果進入消化道，可能刺激胃腸黏膜導致嘔吐，如進入呼吸道，則可能引發窒息，導致生命危險。

正確做法是坐下並稍微前傾頭部、上身，手指緊捏鼻梁以下、鼻翼兩側的部位5至15分鐘。與此同時，用口呼吸，把流入嘴巴或喉嚨中的血吐出，避免吞嚥進咽喉。如果出現任何以下情況，應前往急症室尋求進一步治療：流鼻血的時間多於20分鐘，流血量過多，呼吸困難，吞入大量血塊後嘔吐，或鼻血在頭部創傷後出現。

要有效預防流鼻血，平時需養成良好習慣，不要挖鼻或過大力擤鼻涕，傷風或鼻敏感者當盡快求醫；吸煙人士應戒煙，避免鼻黏膜反覆受到刺激；如果室內環境過於乾燥可使用加濕器，增加空氣濕度。

博愛醫院林集美醫師

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以下介紹2款湯水適宜小朋友及一家大小飲用：

雪梨淮山排骨湯

材料:雪梨2個、蓮藕半條、 淮山3錢、無花果2-3個、陳皮半個及排骨適量。

製法:凍水適量加以上材料，大火煲滾後，轉中火煲1.5小時，一家大小飲用。

潤肺百合木瓜雪耳糖水

材料:百合3錢、湘蓮5錢、木瓜1小個、雪耳5 錢、冰糖少許。

製法:凍水適量 中火煲一小時，一家大小飲用。

*以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。

（資料來源：康河中醫診所註冊中醫師劉明旺）

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（資料來源：謝嘉雯中醫師）

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（資料來源：謝嘉雯中醫師）

點圖即睇「蓮藕眉豆百合排骨湯」

謝醫師推介益氣潤肺生津的五指毛桃玉竹椰棗湯。「五指毛桃味甘、微溫，能健脾補肺及行氣利濕，並可舒筋活絡。而玉竹味甘、微寒，能養陰潤燥、生津止渴。《本草拾遺》稱讚椰棗『溫中益氣，除痰嗽，補虛損』能止咳潤肺，化痰平喘與五指毛桃的味道亦很搭配。」她指粟米高纖利水，並可提升湯的甜味。此湯對於秋天表現出燥熱咳嗽，咽乾口渴，具很好的食療作用。

點圖即睇「五指毛桃玉竹椰棗湯」

最後謝醫師推介一款她平時喜歡的泡茶，可隨時在家或辦公室熬煮焗服。她說：「菊花雪梨乾花旗參茶中的梨性涼味甘微酸，能生津潤燥，清熱化痰，連梨皮一起熬煮，止咳效果更佳。而花旗參為補氣藥中清熱之品，能補氣養陰，清熱生津。選用雪梨乾，更方便儲存，可隨時在家或辦公室熬煮焗服。」

另外，她提到菊花味甘苦，性微寒，有清熱解毒，平肝明目的功效。「菊花品種繁多，功效各異；如野菊花性味苦寒，清熱解毒力強，多為中醫師作藥材使用。若以菊花作日常泡茶養生，可根據產地，又分杭菊﹑亳菊﹑滁菊﹑懷菊……等。大家可根據自己的口味選配；我平時較喜歡使用胎菊泡茶。」

點圖即睇「菊花雪梨乾花旗參茶」