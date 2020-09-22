秋分二十四節氣｜氣溫轉涼3款溫潤補氣湯水　適合全家飲用迎秋涼

「秋分」時節，意指秋季兩中分。「秋分」這天日夜時間均等，之後夜漸長而日愈短。中醫亦以「秋分」為分界，「秋分」前暑邪與燥邪相合，屬「溫燥」。「秋分」後氣溫轉涼，與燥邪結合而成「涼燥」。 兩子之母謝嘉雯中醫師，表示「涼燥」表現為乾咳痰少，咽乾唇燥﹑鼻塞等症狀，因此食療上亦宜溫潤為主，加強補氣之品，以防進入深秋後感涼受寒，出現怕冷、風吹頭痛甚至外感等不適，特別推介三款適合一家大細飲用之溫潤補氣之果茶、湯品，「秋分」起開始飲用。

謝嘉雯中醫師表示此湯能滋養胃陰、健脾益氣養血。「眉豆能健脾袪濕，對秋分前後仍時下秋雨的潮濕天氣，有很好的化濕作用。生蓮藕性寒，能清熱除煩，熬湯煮熟後由涼變溫，能滋養胃陰、健脾益氣養血。百合味甘微寒，能潤肺止咳、清心安神。」

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謝醫師推介益氣潤肺生津的五指毛桃玉竹椰棗湯。「五指毛桃味甘、微溫，能健脾補肺及行氣利濕，並可舒筋活絡。而玉竹味甘、微寒，能養陰潤燥、生津止渴。《本草拾遺》稱讚椰棗『溫中益氣，除痰嗽，補虛損』能止咳潤肺，化痰平喘與五指毛桃的味道亦很搭配。」她指粟米高纖利水，並可提升湯的甜味。此湯對於秋天表現出燥熱咳嗽，咽乾口渴，具很好的食療作用。

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最後謝醫師推介一款她平時喜歡的泡茶，可隨時在家或辦公室熬煮焗服。她說：「菊花雪梨乾花旗參茶中的梨性涼味甘微酸，能生津潤燥，清熱化痰，連梨皮一起熬煮，止咳效果更佳。而花旗參為補氣藥中清熱之品，能補氣養陰，清熱生津。選用雪梨乾，更方便儲存，可隨時在家或辦公室熬煮焗服。」



另外，她提到菊花味甘苦，性微寒，有清熱解毒，平肝明目的功效。「菊花品種繁多，功效各異；如野菊花性味苦寒，清熱解毒力強，多為中醫師作藥材使用。若以菊花作日常泡茶養生，可根據產地，又分杭菊﹑亳菊﹑滁菊﹑懷菊……等。大家可根據自己的口味選配；我平時較喜歡使用胎菊泡茶。」

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謝嘉雯中醫師 兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。 個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/ (照片由受訪者提供)

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