小一適應｜孩子突然不想上學？ 先別急着說教 4步曲梳理孩子心情

女兒當年升小一有一晚突然說了一句：「媽媽，我不喜歡上小學。」本以為是自己聽錯，她平日明明上學看起來很開心⋯然後她再說：「我想回到幼稚園，我想幼稚園的老師同學們了。」



那一刻我才懂「升小一」對家長來說可能只是升班，但原來對小朋友來說，是突然告別了一個熟悉的世界。每天的上堂方式、功課、規矩，甚至身邊的朋友老師都全部改變。

所以如果小朋友同你講：「我唔鍾意返小學」、「我想返幼稚園」、「我唔想返學」先別急著說孩子鬧彆扭。可能小朋友並不是不喜歡小學，而是「我好像有點辛苦，但我不懂怎樣說。」家長可以怎樣做？我會建議用這 4步處理：

1. 先接住情緒，不要說教

要令小朋友知道家長明白自己，他們才願意繼續說。

不要說 可以說 「每個人都要上學的啊！」 「你認為上小學有點辛苦，所以不喜歡，對嗎？」 「你要變得堅強一點！」

2. 不要問「為什麼不喜歡？」問具體一點

小朋友很多時候只會說「不喜歡」，但未必懂得如何說真正的原因，家長問得越具體，越容易找到真正的問題。

可以逐樣問：

人際關係：「小息跟同學玩了什麼？」

學習：「哪一科功課你覺得最難？」

上堂：「上課有沒有哪部分仍然不懂？」

規矩：「上小學最辛苦的部份是什麼？坐定定？抄手冊？還是收拾書包？」

3. 放學第一句不要只問成績

如果每天一放學便問「默書多少分？」、「有多少樣功課？」、「老師有沒有鬧你？」小朋友容易會把「返學」同「壓力」聯想在一起。

可以轉問：

「今天有沒有發生有趣的事情？」

「今天飯盒哪樣餸菜最好好吃？」

不是不管學業，而係幫小朋友發現原來學校除咗功課，還有很多開心事。

4. 與老師溝通

開學頭一個月是老師了解小朋友的重要時期，家長可以直接跟班主任說：

「小朋友最近提到不太適應，想了解一下他在學校的情況，例如上堂專不專心、小息有沒有朋友一齊玩。」

因為有時小朋友說的一回事，老師看到的有可能是另一回事，把雙方角度拼在一起會較容易找到問題。

由 K3 升小一不只係「換了學校」。對小朋友來說，是由熟悉的幼稚園世界，突然進入一個規矩更多、節奏更快的新環境。所以開學初期如果他說有點混亂，甚至說「不想上學」，未必是因為小朋友不喜歡讀書，可能只是還在學習如何做一個小學生。

作者簡介

Ms Carina｜親子育兒專家

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曾任不同親子平台編輯主任，現為「01親子」主編。逾10年親子範疇工作經驗。

曾主編幼稚園、小學及中學選校刊物，及多本育兒教養、兒童健康電子書。

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