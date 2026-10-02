柚子皮再利用｜教黑糖加水自製發酵清潔劑　有效去油污環保省錢

吃完柚子，果皮別急著丟！台灣營養師呂美寶分享，柚子皮含有柑橘精油，其中檸檬烯（limonene）具有溶解油脂、協助去污的特性，可將柚子皮再利用，製作成柚皮發酵清潔液。



呂美寶指出，台灣農業部臺東區農業改良場資料也有介紹柚子皮精油與檸檬烯在清潔上的應用。參考主婦聯盟環境保護基金會的做法，製作柚皮發酵清潔液可依黑糖、柚子皮、水「1：3：10」的比例準備。

以實際份量來說，可準備黑糖100克、柚子皮300克及水1000克。先將柚子皮清洗乾淨、切成小片，再與黑糖、水一起放入有蓋的塑膠容器中。製作時要注意，容器不要裝得太滿，需預留發酵產氣的空間。前期發酵期間也要定期鬆蓋排氣，之後放在陰涼處，大約3個月即可完成。完成後的柚皮發酵清潔液，可依使用需求稀釋，用於廚房、爐台、桌面或一般居家清潔，讓原本要丟棄的柚子皮多一次利用機會。

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不過，呂美寶提醒，自製發酵液的成分與酸度沒有標準化，因此較適合定位為環保清潔、去油污與果皮再利用，不建議拿來取代正式消毒劑。中秋節吃完柚子，除了享用果肉，也可以把果皮留下來再利用，將原本要成為廚餘的柚子皮轉化為居家清潔用途，兼顧環保與生活實用性。

另外，台灣全國動物醫院、獸醫師Dr.Lan曾在Facebook專頁「我不醫人- Dr. Lan」發文提醒，柚子皮中含有對狗狗和貓貓有毒的成分柑橘精油與補骨脂素（Psoralen）；若接觸到皮膚可能會產生光敏感性皮膚炎，誤食的會最常出現上吐下瀉的症狀，還可能出現精神不好的狀況。

Dr.Lan也強調，即便中毒都有所謂的中毒劑量，需要吃下一定的量或皮膚接觸一定時間，毛孩才會出現不適的症狀，但呼籲飼主們「不要刻意嘗試」，像是把柚子皮改造成「柚子帽」給毛孩戴上。Dr.Lan透露，特別是貓咪很不喜歡柑橘類的味道，容易引發牠們負面的情緒。

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