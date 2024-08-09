冷氣機壞掉怎辦？網民自製「膠袋導管」　可解燃尾之急但有一缺點

這樣的作法您看過嗎？有人分享房間冷氣壞掉，乾脆DIY自製塑膠袋冷氣導流，從客廳送風到房間，引起網民討論，對此編輯也實際測試，發現風口溫度真的可以比原始溫度降5度左右，不過往更裏面走，效果就沒這麼好。



有人分享房間冷氣壞掉，乾脆DIY自製塑膠袋冷氣導流，從客廳送風到房間，引起網民討論。（YouTube截圖 / @TVBS）

房間冷氣壞了，等不到師傅來修怎麼辦，那就自己DIY啊！早前有位網民以超長塑膠袋，一路將冷氣從客廳導流到房間，影片一上載出立刻引發討論，只是，這樣會涼嗎？還是會令冷氣機壞掉？

就此︳《TVBS》記者張蕙纖便進行實測：

網民的方法真的有效嗎，現在我們就實際，自製一個塑膠袋導管，而且從頭每一個，都仔細地黏好塑膠袋，要幫您測到另外一個空間，有沒有效測給你看。

進行測試時，辦公室冷氣室溫約24度，出風口溫度約10度左右，塑膠袋四周黏緊膠帶連結，往廁所送風。一同進行測試的台灣冷氣達人翁豪華表示，「本來室溫27度，現在測21度（出風口），所以差不多降6度左右。」

5分鐘後，實測原本室溫約27度的廁所，出風口比較涼大概降5-6度，但只要往廁所更裏面走，大概就只降1-2度，但以體感來說真的有變涼。

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翁豪華表示：「塑膠袋夠大，然後沒甚麼風阻，它可以降到自己想要的，25度最舒服溫度，應該是沒有問題。」

他說明這是類似空調裏面的風管工程，這確實可以令想送風的空間降溫，但因為塑膠袋沒有保溫，因此10度的風口會被環境溫度升溫，而原本空間風被分過去也會變熱，不過由於功率都相同，因此冷氣機並不會因此壞掉，但可能比較耗電。

費工做導流塑膠袋，和電風扇直吹循環，師傅說涼感還是有差，大家家裏冷氣壞，這確實可解燃眉之急，但不是長遠方法也引起討論。

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