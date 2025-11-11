浴室地板陳年水漬刷不走！網民推薦清潔法寶「檸檬酸」可這樣用

浴室是每天必使用的空間之一，若沒有常清潔維護，不免留下污垢難以去除。近日，一名女網友發文表示，自家浴室地板的水垢問題相當嚴重，連找來的清潔人員也無法清除，令她感到非常無助，故發文詢問網友們有沒有推薦的方法或產品，貼文曝光後，許多網友推薦她全聯1款清潔劑，並紛紛表示這款產品非常好用。



浴室地板的陳年水垢怎麼清？

一名女網友於Facebook群組《我愛全聯-好物老實説》分享了自家浴室地板的照片，照片中清楚顯示明顯的浪花形狀水垢，她表示，居家清潔人員告訴她水垢已經深入磁磚，應該無法清除了，但她仍想再嘗試清理，故發文求助網友們「想請問這樣的水垢還有救嗎？ 有什麼產品適合呢？」

貼文曝光後，網友們紛紛表示：

．「十塊錢洗廁所的鹽酸」

．「試試妙管家水垢殺手」

．「AKIRA 御衣坊 強效水垢清潔劑試看看，有時候團購可以買到39」

．「多益得馬桶水垢清潔劑」



其中，最多網友推薦：

．「古寶神奇檸檬」

．「用古寶的神奇檸檬看看」

．「古寶神奇檸檬跟黑皂~~」

．「推古寶神奇檸檬，超好用」



內行用1便宜清潔好物，不用狂刷快速閃亮如新

除了清潔劑，其實還有其他天然好物具備清除水垢的功能，先前就有一名網友在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文表示，家裏浴室水龍頭的頑強水垢刷洗不掉，留言多數人都建議她用：

．「檸檬酸」

．「用酸性濕敷，檸檬酸、檸檬汁、白醋都可以」

．「要用檸檬酸濕敷，如果水垢厚就多敷幾次，水垢要用酸性洗，小蘇打（梳打粉）跟過碳酸鈉是鹼性的」

．「檸檬酸，酸性才能除水垢，茶垢咖啡垢用過碳酸鈉」

．「檸檬酸，用廚房紙巾濕敷幾分鐘，再用科技海綿擦過，整個亮晶晶」



還有內行人表示，牙膏的清潔效果也很好：

．「牙膏就超好用，連水槽的皂垢也清得乾淨」

．「牙膏乾擦就亮晶晶」

．「牙膏便宜又好用，也不用另外花錢」

．「牙膏牙粉就可以刷掉了」



