消委會評35款嬰兒2合1洗髮沐浴露｜1款有致敏防腐劑、1款有二噁烷

嬰兒2合1洗髮沐浴露｜市場上有多款嬰兒2合1洗髮沐浴產品，兼具清潔頭髮及身體的功能，功能性高並深受家長歡迎。不過，嬰兒的皮膚屏障尚未發育完成，肌膚較為敏感脆弱，選購嬰幼兒產品時要多加小心。今天（30日），消委會就市場上35款嬰兒2合1洗髮沐浴露進行測試，當中包括聲稱適合所有膚質使用，以及標榜適用於敏感性或濕疹肌膚的產品，是次測試評估其化學安全及微生物安全表現，供消費者參考。



全部樣本皆通過微生物測試

是次微生物測試涵蓋產品的菌落總數（aerobic bacterial count）、霉菌及酵母菌總數（molds and yeast count），以及是否含有耐熱大腸菌群（thermotolerant coliform bacteria）、金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）及綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）。

測試結果顯示，全部樣本的菌落總數，以及霉菌和酵母菌總數均低於10 CFU/g，符合現行規定及即將生效的新要求；同時，所有樣本均未檢出耐熱大腸菌群、金黃葡萄球菌及綠膿桿菌。結果反映，各樣本的微生物含量遠低於相關限值，整體產品衞生狀況令人滿意。

消委會評35款嬰兒2合1洗髮沐浴露

樣本未見禁用香料 但仍有17款檢出1至9種香料致敏物質

若產品含有香料致敏物質，當嬰兒長時間使用及反覆接觸，有機會誘發過敏性接觸性皮膚炎。是次測試的35款樣本中，共有17款於成分列表中標示配方含有香料，包括檸檬烯、芳樟醇等等，香料致敏物對香料敏感、或曾患過敏性接觸性皮膚炎的嬰幼兒及兒童而言，會出現痕癢、紅疹或其他懷疑過敏反應。

17款檢出1至9種香料致敏物質：S17、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S28、S29、S30、S31、S32、S33、S34、S35

17款檢出1至9種香料致敏物質 檸檬烯 帶有柑橘類香氣，在空氣中經氧化後可形成具致敏性的氧化產物，部分人士接觸後有機會出現皮膚過敏反應 芳樟醇linalool 常見於薰衣草、茉莉及柑橘類植物精油，帶有花香或清新氣味，儲存及使用過程中亦可能因氧化而產生具致敏性的物質。

其中一個測試為檢測樣本中會否含有26種常見的香料致敏物質，包括《兒童化妝品技術指導原則》附錄所列的24種香料致敏物質，以及歐盟《化妝品條例》禁用的新鈴蘭醛（hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde，HICC）及鈴蘭醛（butylphenyl methylpropional ，BMHCA）。當中，新鈴蘭醛亦同樣被國家藥品監督管理局列為禁用成分，而羚蘭醛亦將於2028年1月1日起在內地禁用。測試結果為，全部樣本未見禁用香料。

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聲稱「低敏配方」的產品也可能含致敏成分

是次測試中，樣本S26於包裝上聲稱「不含致敏香料」，惟本會檢測發現其含有0.0774%的檸檬烯。鑑於樣本的檢測結果與其相關聲稱可能存在不一致之處，本會已將有關資料轉交香港海關跟進。

1款樣本檢出含有可致敏防腐劑CMIT/MIT

CMIT及MIT均為化妝品中常見的防腐劑，有潛在致敏性，可引致皮膚過敏反應如痕癢或紅疹。是次測試中，有1款樣本（S27）檢出微量CMIT及MIT，總濃度為0.001273%，低於相關標準所訂的濃度上限（0.0015%），符合相關濃度上限規定。然而，按該樣本檢出的CMIT與MIT濃度，經計算後得出的CMIT:MIT比例約為2:1，未能符合內地《化妝品安全技術規範》訂明的3:1相關規定。

1款樣本檢出微量二噁烷

二噁烷（1,4-dioxane）可經呼吸吸入或皮膚接觸進入人體，並有機會對皮膚、眼睛及呼吸道造成刺激。由於兒童體表面積與體重的比例較成人為高，相對更容易受到相關刺激物質的影響。是次測試中，只有1款樣本（S18）檢驗出極微量二噁烷，含量高於檢測極限（1.0 mg/kg）但低於定量極限（2.0 mg/kg），仍然符合內地《化妝品安全技術規範》（2015年版）及歐盟《化妝品條例》的要求。

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全部樣本均沒有檢出游離甲醛

甲醛（formaldehyde）及可釋出甲醛（formaldehyde-releasing）的防腐劑常用於化妝品中，以抑制細菌滋生並延長產品保存期限。是次測試結果顯示，全部樣本均未檢出游離甲醛。相比本會於2010年進行的嬰兒沐浴露及洗髮露測試有4款樣本檢出微量游離甲醛的情況，是次結果反映業界近年普遍已改善產品配方，減少使用可釋出甲醛的防腐劑，產品整體表現令人滿意。

大部分樣本為弱酸性

是次測試亦檢測了樣本的酸鹼值（pH value）。參考內地於2023年發布的《兒童化妝品技術指導原則》，沖洗類產品的建議pH範圍為4.5至8.5（含4.5及8.5）。是次測試中共有4款樣本的pH值超出上述建議範圍，其中2款樣本（S15及S18）比建議pH範圍低，屬偏酸；另有2款樣本 （S26及S28）的pH值則高於建議範圍，屬偏鹼。有研究指出嬰幼兒的皮膚表面酸鹼度一般介乎4.0至5.9，而維持皮膚處於輕微弱酸性的環境，對皮膚屏障的發育十分重要。