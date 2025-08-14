消委會測試22款兒童汽車座椅安全性 4款獲4.5分 1款CP值最高
消委會今日公布兒童汽車座椅測試結果，測試涵蓋22款在香港發售的汽車座椅，適用年齡由初生至12歲。全部樣本在安全座椅安裝方面獲得3.5點評分或以上，但有3款樣本在模擬撞擊測試時，表現稍遜；有4款安裝步驟複雜，易安裝不當。以下整理4款表現優秀的高分汽車座椅，供家長選購時參考。
11月1日起需使用兒童束縛設備
早前，立法會通過《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》，規定由2025年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備，違反規定的司機最高可被罰款2,000元。
消委會測試的評審項目包括正面及側面撞擊、安裝設計、使用方便程度、舒適程度及有害物質測試。
14款高評價兒童汽車座椅
是次測試中，一共有4款兒童汽車座椅獲得4.5分評價，當中包括售價最低的Britax Römer (BABY-SAFE CORE)，售價為$2,380，反映售價較低的型號都有好選擇。另外更有10款樣本獲得4分評價；7款獲得3.5分評價；1款只獲3分評價。
4款4.5分汽車座椅
1.Nuna (PIPA urbn) $2,880（1號）
適用年齡：初生至1歲
總分：4.5分
．安全程度4.5分
．使用方便程度4.5分
．舒適程度4.5分
．有害物質3.5分
2.Donna (i+Doona i ISOFIX Base) $4,860（2號）
適用年齡：初生至1歲半
總分：4.5分
．安全程度5分
．使用方便程度4分
．舒適程度4分
．有害物質3.5分
3.Cybex (Cloud T + Base T) $5,898（3號）
適用年齡：初生至1歲半
總分：4.5分
．安全程度5分
．使用方便程度4分
．舒適程度4分
．有害物質5分
4.Britax Römer (BABY-SAFE CORE) $2,380（4號）
適用年齡：初生至1歲半
總分：4.5分
．安全程度4.5分
．使用方便程度4分
．舒適程度4.5分
．有害物質5分
10款4分汽車座椅
1.Cybex (Cloud T) $3,199（5號）
適用年齡：初生至1歲半
總分：4分
．安全程度5分
．使用方便程度3分
．舒適程度4.5分
．有害物質5分
2.Maxi-Cosi (Pebble 360 Pro2) $2,799（6號）
適用年齡：初生至1歲半
總分：4分
．安全程度4.5分
．使用方便程度3分
．舒適程度4分
．有害物質5分
3.Maxi-Cosi (Pebble 360 Pro2+FamilyFix360 Pro) $5,398（7號）
適用年齡：初生至1歲半
總分：4分
．安全程度4.5分
．使用方便程度3.5分
．舒適程度4分
．有害物質5分
4.Nuna (PRUU) $4,980（11號）
適用年齡：初生至4歲
總分：4分
．安全程度4.5分
．使用方便程度3.5分
．舒適程度4分
．有害物質5分
5.Maxi-Cosi (Mica 360 Pro) $5,699（12號）
適用年齡：初生至4歲
總分：4分
．安全程度4分
．使用方便程度3.5分
．舒適程度4分
．有害物質5分
6. Joie (i-Spin 360 E) $2,980（16號）
適用年齡：1歲至4歲
總分：4分
．安全程度4.5分
．使用方便程度3.5分
．舒適程度4分
．有害物質5分
7.Maxi-Cosi (Pearl 360 Pro+FamilyFix 360 Pro) $5,698（17號）
適用年齡：1歲至4歲
總分：4分
．安全程度4分
．使用方便程度3.5分
．舒適程度4分
．有害物質5分
8. Cybex (Solution T i-Fix) $2,599（20號）
適用年齡：4歲至12歲
總分：4分
．安全程度4分
．使用方便程度4分
．舒適程度4分
．有害物質4.5分
9. AVOVA (Sora-Fix) $2,980（21號）
適用年齡：4歲至12歲
總分：4分
．安全程度4分
．使用方便程度4.5分
．舒適程度4分
．有害物質5分
10. Britax Römer (DISCOVERY PLUS 2) $2,780（22號）
適用年齡：4歲至12歲
總分：4分
．安全程度4分
．使用方便程度3.5分
．舒適程度4分
．有害物質5分
7款3.5分汽車座椅
1. Britax Römer (BABY-SAFE 5Z2+FLEX BASE 5Z) $7,760（初生至1歲半）（8號）
2. Doona (i) $3,480（初生至1歲半）（9號）
3. Britax Römer (BABY-SAFE 5Z2) $3,780（初生至1歲半）（10號）
4. Cybex (Sirona T i-Size+Base T) $6,998（初生至4歲）（13號）
5. Joie (i-Spin 360 R) $3,390（初生至4歲）（14號）
6. Britax Römer (DUALFIX 5Z+FLEX BASE 5Z) $6,660（1歲至4歲）（18號）
7. Britax Römer (EVOLVAFIX) $3,480（1歲半至12歲）（19號）
1款3分汽車座椅
1.Joie (i-Spin XL) $3,980（初生至12歲）（15號）
兒童汽車座椅選擇貼士
1.留意產品上的標記，選擇符合《道路交通（安全裝備）規例》所接納的規格或標準的型號。
2.選擇產品應以身高／體重為主，年齡僅供參考，建議讓兒童現場試坐及調校。
3.部分型號可連接嬰兒手推車，方便外出。
4.有獨立底座的型號更易安裝；購買時應確認售價是否已包括底座。
5.選購ISOFIX型號時，宜先查閱適用車型。
6.座椅曾遇撞擊即使外觀無損，也不建議再用；購買二手座椅，難以確認無撞擊紀錄。