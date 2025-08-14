消委會測試22款兒童汽車座椅安全性 4款獲4.5分 1款CP值最高

消委會今日公布兒童汽車座椅測試結果，測試涵蓋22款在香港發售的汽車座椅，適用年齡由初生至12歲。全部樣本在安全座椅安裝方面獲得3.5點評分或以上，但有3款樣本在模擬撞擊測試時，表現稍遜；有4款安裝步驟複雜，易安裝不當。以下整理4款表現優秀的高分汽車座椅，供家長選購時參考。



11月1日起需使用兒童束縛設備

早前，立法會通過《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》，規定由2025年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備，違反規定的司機最高可被罰款2,000元。

消委會測試的評審項目包括正面及側面撞擊、安裝設計、使用方便程度、舒適程度及有害物質測試。

14款高評價兒童汽車座椅

是次測試中，一共有4款兒童汽車座椅獲得4.5分評價，當中包括售價最低的Britax Römer (BABY-SAFE CORE)，售價為$2,380，反映售價較低的型號都有好選擇。另外更有10款樣本獲得4分評價；7款獲得3.5分評價；1款只獲3分評價。

4款4.5分汽車座椅

1.Nuna (PIPA urbn) $2,880（1號）

適用年齡：初生至1歲

總分：4.5分

．安全程度4.5分

．使用方便程度4.5分

．舒適程度4.5分

．有害物質3.5分

2.Donna (i+Doona i ISOFIX Base) $4,860（2號）

適用年齡：初生至1歲半

總分：4.5分

．安全程度5分

．使用方便程度4分

．舒適程度4分

．有害物質3.5分

3.Cybex (Cloud T + Base T) $5,898（3號）

適用年齡：初生至1歲半

總分：4.5分

．安全程度5分

．使用方便程度4分

．舒適程度4分

．有害物質5分

4.Britax Römer (BABY-SAFE CORE) $2,380（4號）

適用年齡：初生至1歲半

總分：4.5分

．安全程度4.5分

．使用方便程度4分

．舒適程度4.5分

．有害物質5分

10款4分汽車座椅

1.Cybex (Cloud T) $3,199（5號）

適用年齡：初生至1歲半

總分：4分

．安全程度5分

．使用方便程度3分

．舒適程度4.5分

．有害物質5分

2.Maxi-Cosi (Pebble 360 Pro2) $2,799（6號）

適用年齡：初生至1歲半

總分：4分

．安全程度4.5分

．使用方便程度3分

．舒適程度4分

．有害物質5分

3.Maxi-Cosi (Pebble 360 Pro2+FamilyFix360 Pro) $5,398（7號）

適用年齡：初生至1歲半

總分：4分

．安全程度4.5分

．使用方便程度3.5分

．舒適程度4分

．有害物質5分

4.Nuna (PRUU) $4,980（11號）

適用年齡：初生至4歲

總分：4分

．安全程度4.5分

．使用方便程度3.5分

．舒適程度4分

．有害物質5分

5.Maxi-Cosi (Mica 360 Pro) $5,699（12號）

適用年齡：初生至4歲

總分：4分

．安全程度4分

．使用方便程度3.5分

．舒適程度4分

．有害物質5分

6. Joie (i-Spin 360 E) $2,980（16號）

適用年齡：1歲至4歲

總分：4分

．安全程度4.5分

．使用方便程度3.5分

．舒適程度4分

．有害物質5分

7.Maxi-Cosi (Pearl 360 Pro+FamilyFix 360 Pro) $5,698（17號）

適用年齡：1歲至4歲

總分：4分

．安全程度4分

．使用方便程度3.5分

．舒適程度4分

．有害物質5分

8. Cybex (Solution T i-Fix) $2,599（20號）

適用年齡：4歲至12歲

總分：4分

．安全程度4分

．使用方便程度4分

．舒適程度4分

．有害物質4.5分

9. AVOVA (Sora-Fix) $2,980（21號）

適用年齡：4歲至12歲

總分：4分

．安全程度4分

．使用方便程度4.5分

．舒適程度4分

．有害物質5分

10. Britax Römer (DISCOVERY PLUS 2) $2,780（22號）

適用年齡：4歲至12歲

總分：4分

．安全程度4分

．使用方便程度3.5分

．舒適程度4分

．有害物質5分

7款3.5分汽車座椅

1. Britax Römer (BABY-SAFE 5Z2+FLEX BASE 5Z) $7,760（初生至1歲半）（8號）

2. Doona (i) $3,480（初生至1歲半）（9號）

3. Britax Römer (BABY-SAFE 5Z2) $3,780（初生至1歲半）（10號）

4. Cybex (Sirona T i-Size+Base T) $6,998（初生至4歲）（13號）

5. Joie (i-Spin 360 R) $3,390（初生至4歲）（14號）

6. Britax Römer (DUALFIX 5Z+FLEX BASE 5Z) $6,660（1歲至4歲）（18號）

7. Britax Römer (EVOLVAFIX) $3,480（1歲半至12歲）（19號）

1款3分汽車座椅

1.Joie (i-Spin XL) $3,980（初生至12歲）（15號）

兒童汽車座椅選擇貼士

1.留意產品上的標記，選擇符合《道路交通（安全裝備）規例》所接納的規格或標準的型號。

2.選擇產品應以身高／體重為主，年齡僅供參考，建議讓兒童現場試坐及調校。

3.部分型號可連接嬰兒手推車，方便外出。

4.有獨立底座的型號更易安裝；購買時應確認售價是否已包括底座。

5.選購ISOFIX型號時，宜先查閱適用車型。

6.座椅曾遇撞擊即使外觀無損，也不建議再用；購買二手座椅，難以確認無撞擊紀錄。