消委會35款嬰兒2合1洗髮沐浴露評測 即睇16款5星評分清單
嬰兒2合1洗髮沐浴露評測｜市場上有多款嬰兒2合1洗髮沐浴產品，兼具清潔頭髮及身體的功能，功能性高並深受家長歡迎。不過，嬰兒的皮膚屏障尚未發育完成，肌膚較為敏感脆弱，選購嬰幼兒產品時要多加小心。今日（30日），消委會就市場上35款嬰兒2合1洗髮沐浴露進行測試，當中有16款產品獲得滿分5分的評分，在多項測試中表現理想。
嬰兒2合1洗髮沐浴露測試範疇
是次測試包括：微生物測試、香料致敏物質、致敏成分、二噁烷、游離甲醛、防腐劑CMIT/MIT、酸鹼值、標籤資料評分
獲5星評分｜嬰兒2合1洗髮沐浴露
S1
舒特膚 Cetaphil
嬰兒溫和潔膚及洗髮露
Baby Gentle
Wash & Shampoo
S2
Oilatum 紓緩•防護嬰兒洗髮沐浴露
Soothe & Protect Baby Head to Toe Wash
S3
Physiogel 嬰兒溫和2合1洗髮沐浴泡泡
Daily Moisture Therapy Baby Wash For Top to Toe use
S4
Swissnaturlich MED 嬰兒洗髮沐浴乳(PNK-983)
MED Baby Wash (PNK-983)
S5
Mustela Stelatopia 嬰兒沖涼洗頭特強止痕二合一濕疹沐浴油
Stelatopia Cleansing Oil Anti-itching
S6
QV Baby 嬰兒溫和二合一潔膚潤露
Gentle Wash Moisturising Soap-Free Daily Wash Suitable For Hair & Body
S7
Johnson's 洗髮沐浴露
top-to-toe baby bath
S8
Watsons
BABY Gentle Head to Toe Wash
S9
Babo Botanicals Sensitive /Eczema Shampoo & Wash (Fragrance Free)
S10
戴可思 Dexter 嬰兒金盞花洗髮沐浴露
Baby Calendula Shampoo & Bath
S11
Biolane 2合1沐浴/洗髮啫喱
Body and Hair Cleanser
S12
California Baby Super Sensitive Shampoo & BodyWash
S13
博寶兒 Probo 植萃洗髮沐浴露
Botanical 2 in 1 Bathing & Shampoo
S14
babyganics Foaming Shampoo & Body Wash (Fragrance Free)
S15
喜寶 HIPP 嬰幼兒2合1洗髮沐浴露
Head to Toe BABY WASH
S16
阿B哥 atopico 茶花油洗髮沐浴露（日本製造）
Camellia Skin Care Shampoo