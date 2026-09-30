消委會35款嬰兒2合1洗髮沐浴露評測 即睇16款5星評分清單

撰文：阿言
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嬰兒2合1洗髮沐浴露評測｜市場上有多款嬰兒2合1洗髮沐浴產品，兼具清潔頭髮及身體的功能，功能性高並深受家長歡迎。不過，嬰兒的皮膚屏障尚未發育完成，肌膚較為敏感脆弱，選購嬰幼兒產品時要多加小心。今日（30日），消委會就市場上35款嬰兒2合1洗髮沐浴露進行測試，當中有16款產品獲得滿分5分的評分，在多項測試中表現理想。

嬰兒2合1洗髮沐浴露測試範疇

是次測試包括：微生物測試、香料致敏物質、致敏成分、二噁烷、游離甲醛、防腐劑CMIT/MIT、酸鹼值、標籤資料評分

獲5星評分｜嬰兒2合1洗髮沐浴露

獲5星評分｜嬰兒2合1洗髮沐浴露

S1

舒特膚 Cetaphil

嬰兒溫和潔膚及洗髮露

Baby Gentle

Wash & Shampoo

S2

Oilatum 紓緩•防護嬰兒洗髮沐浴露

Soothe & Protect Baby Head to Toe Wash

S3

Physiogel 嬰兒溫和2合1洗髮沐浴泡泡

Daily Moisture Therapy Baby Wash For Top to Toe use

S4

Swissnaturlich MED 嬰兒洗髮沐浴乳(PNK-983)

MED Baby Wash (PNK-983)

S5

Mustela Stelatopia 嬰兒沖涼洗頭特強止痕二合一濕疹沐浴油

Stelatopia Cleansing Oil Anti-itching

S6

QV Baby 嬰兒溫和二合一潔膚潤露

Gentle Wash Moisturising Soap-Free Daily Wash Suitable For Hair & Body

S7

Johnson's 洗髮沐浴露

top-to-toe baby bath

S8

Watsons

BABY Gentle Head to Toe Wash

S9

Babo Botanicals Sensitive /Eczema Shampoo & Wash (Fragrance Free)

獲5星評分｜嬰兒2合1洗髮沐浴露

S10

戴可思 Dexter 嬰兒金盞花洗髮沐浴露

Baby Calendula Shampoo & Bath

S11

Biolane 2合1沐浴/洗髮啫喱

Body and Hair Cleanser

S12

California Baby Super Sensitive Shampoo & BodyWash

S13

博寶兒 Probo 植萃洗髮沐浴露

Botanical 2 in 1 Bathing & Shampoo

S14

babyganics Foaming Shampoo & Body Wash (Fragrance Free)

S15

喜寶 HIPP 嬰幼兒2合1洗髮沐浴露

Head to Toe BABY WASH

S16

阿B哥 atopico 茶花油洗髮沐浴露（日本製造）

Camellia Skin Care Shampoo

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