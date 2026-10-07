專訪｜陳國邦藉新聞教女兒珍惜　視孩子為朋友管教尺度如數學變數

陳國邦專訪｜現年58歲的資深演員陳國邦與太太羅敏莊育有一女陳禛。日前，陳國邦接受「01親子」專訪，談日常對女兒的生命教育與身教理念。他坦言香港資源豐足，水電資源隨手可得，因此他常藉由新聞事件，讓女兒明白眼前的一切並非理所當然，要學懂珍惜所有。



陳國邦任「Global 6K for Water」大使 關注缺水問題

陳國邦擔任世界宣明會第三屆香港「Global 6K for Water」的慈善跑步活動大使。全球許多地方都有無數孩子和婦女，每天必須徒步6公里取水，不僅水源水質惡劣、危害健康，更讓很多孩子錯失上學的寶貴時光。此活動致力為缺水地區籌集資金，改善水利設施，為遠方貧困孩子帶來清潔食水和希望。

陳國邦以當年全球風靡的「冰桶挑戰」為例，指出將「背負10公升水跑步6公里」的實體行為與慈善議題結合，能令活動的核心概念更突出，讓人切身體會到水資源的重要性。

香港水電資源便利 藉天災新聞教女兒珍惜

陳國邦表示，生活在現代化的城市，水資源與電力等資源都隨手可得：「對現今嘅小朋友，都係好容易就攞得到。」

他認為，如果孩子身邊的人都沒有類似經歷，而他們亦未曾親身體驗過匱乏，要憑空理解弱勢社群的困境，其實相當困難。因此，他會透過天災的新聞事件，讓女兒了解我們身處的環境其實相當幸福，生活亦十分便利，而這些看似理所當然的資源，在某些地區其實難以獲取，希望藉此教導她學會珍惜。

憶昔日半工讀供自己讀書 盼女兒明白一切並非必然

陳國邦透露小時候在唐樓居住，限水時期必須手提水桶，上落6層樓梯搬運生活用水。他未有刻意向女兒提及這段往事，認為與女兒現在的生活脫節，未必能讓她真正理解。

不過，他曾向女兒分享自己當年求學時期的奮鬥過程，回憶當年為了供自己讀書，要兼任多份工作，但女兒現在有安穩的生活，由父母供書教學。他會透過這些親身經歷，讓女兒明白這些資源並不是必然，要珍惜所有。

他會透過天災的新聞事件，讓女兒了解我們身處的環境其實相當幸福，生活亦十分便利，而這些看似理所當然的資源，在某些地區其實難以獲取，希望藉此教導她學會珍惜。

管束與自由度如數學變數 因應不同情況調整

陳國邦亦分享對女兒的管教原則，他指出管束與自由度是一個「變數」，在涉及浪費等原則問題時，管束便會較多：「講到浪費，無論係水資源、食物或者金錢，如果去到浪費嘅問題，管束嘅函數就會大啲，咁自由度嘅數字就會細啲。」

他亦會因應實際情況，給予孩子自主空間。他以一次事件為例，有次女兒到同學家作客吃飯，回家後卻向父母大喊肚餓。原來女兒當時覺得同學媽媽煮的飯菜不合口味，但因不好意思直說，便謊稱吃飽了。他們沒有斥責女兒說謊，反而讚她處理得好。

視女兒為朋友 親子溝通最重要是接納情緒

他認為要維持良好的親子關係，關鍵是視孩子為朋友，而聆聽是最重要的一環：「無論佢咩年紀都好，我哋首先要認同佢嘅感受先。」

他以感情為例，任何年紀的人在感情上受到挫折都會傷心。假設女兒喜歡同學但不被理睬，他們作為父母，首先會接納孩子的情緒，不會因女兒年紀小就輕視她的感受：

「就好似同朋友傾偈一樣，當有朋友搵你訴苦，你不停話佢聽：『冇事嘅，睇開啲啦』冇用㗎。聽佢講嘢同接受佢嘅感受，同佢一齊喊、同佢一齊笑，咁就可以保持一個好好嘅關係。」

正因父母願意聆聽，女兒有心儀的對象時也會與父母分享。他們亦會一起討論和分析對方的為人及相處情況。陳國邦指接納是第一步，即使不同意孩子的想法，也應先表達理解：「你如果唔接受嘅話，佢同樣都唔會接受你嘅意見，但只要你接受咗佢嘅意見，你就有方法慢慢引導佢向你嘅方向行。」

盼女兒擁有快樂童年 愛女一句話成最大肯定

陳禛現時於泰國的寄宿學校就讀，當初亦是由她主動提出。陳國邦提到，希望女兒能擁有開心、多姿多彩的童年，而女兒亦曾表示，在寄宿學校讀書過得很開心。

他舉例指，如果18歲前是孩子的童年，女兒現時14歲，代表童年已經過了七成多。如果女兒過去的童年是快樂的，他認為自己已經完成了七成多，亦預測餘下幾年，女兒都會有愉快的童年。女兒曾認真地對他們說了一句催淚說話：「我有你哋做我爸爸媽媽，我好開心。」說畢，陳國邦便打了一下響指，流露出作為父親的滿足感。