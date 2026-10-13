日本靜岡縣椿象暴增20倍遊日住宿要小心　必知防蟲及臭液處理方法

近日，日本靜岡縣出現大量椿象（俗稱臭屁蟲），數量達往年平均水平的約20倍。靜岡縣政府已於10月1日向全縣發出蟲害預察警報。如果家長計劃與小朋友到靜岡縣旅遊，可以先了解防蟲及臭液處理方法。另外，以下亦整理香港荔枝椿象的特徵及處理方法。



日本靜岡縣臭屁蟲數量暴增20倍

日本靜岡縣近日出現大量椿象（俗稱臭屁蟲），由於椿象會吸食果實汁液，會對當地的果園造成損害。靜岡縣政府已於10月1日向全縣發出「病蟲害發生預察警報」，這是該縣相隔28年來首次發出全縣病蟲害警報。

當局監測數據顯示，縣內4個固定監測地點均發現大量椿象，數量達往年平均水平的約20倍。當局表示，今年8月上旬前雨量偏少，環境有利椿象繁殖，加上牠們作為食物的扁柏毬果數量較多，可能因此導致大量椿象出沒。

帶小朋友遊日要留意 關燈拉窗簾避免椿象聚集

如果計劃到日本靜岡縣旅遊，入住當地民宿時可採取簡單的防蟲措施。由於椿象容易受燈光吸引，因此晚上應關掉玄關照明，在室內開燈時亦可拉上窗簾，以免燈光透出室外，吸引椿象聚集。

雖然一般殺蟲劑可以殺死椿象，但椿象一旦感受到生命受威脅，臭腺會釋放強烈臭味。因此如果在住宿地方發現椿象，應避免使用殺蟲劑。

（Freepik）

香港荔枝椿象亦需提防 受驚時或噴出刺激性臭液

香港亦有椿象出沒，當中最常見的是荔枝椿象（又稱臭屁蟲）。雖然牠們與日本今次大量出現的品種不同，但兩者在受驚或受威脅時均可能釋放刺激性臭液。

荔枝椿象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，其餘還有30種以上的植物。因此每逢果樹於春夏季開花結果時，便是牠們的繁殖旺季。香港5至8月為荔枝椿象的產卵高峰期，牠們的平均壽命約為200日至300日，可生產5至10次，每年大約可產下70粒至140粒不等。

牠們愛在衣物上產卵，每次產卵都會誕下14粒，蟲卵初時呈青綠色或淡黃色，並會逐漸變成深灰色或暗紅色，約2周後孵化成蟲。

（資料圖片）

椿象臭液可灼傷皮膚 必知安全處理方法

雖然荔枝椿象並不會主動咬人或吸食人血，但牠們在感到危險或受威脅時，可能會分泌帶刺激性及臭味的汁液，令皮膚出現痕癢或紅腫，或灼傷皮膚及引致發炎。此外，當蟲卵爆開或孵化成蟲時亦會分泌汁液。

如果遇上荔枝椿象應避免徒手觸碰和弄破蟲卵，可戴上手套處理或以卡紙移走。如果皮膚不慎觸碰臭液，或意外入眼，應即時以大量清水沖洗，情況嚴重時應盡快求醫。