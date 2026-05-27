寶寶被蚊蟲咬別亂抓！醫揭4種止癢錯誤做法　亂塗偏方恐留疤感染

夏天氣溫持續走高，空氣濕度明顯上升，各類蚊蟲進入全年活躍度最高的時段，不管是出門戶外活動，還是居家待着，都很容易被各類小蟲叮咬。到底怎麼處理才是正確的應對方式，醫生給出了清晰的指引。



如果是被普通蚊子叮咬，可以先用肥皂水或是流動清水反覆沖洗叮咬位置，之後塗抹爐甘石洗劑舒緩止癢。要是瘙癢感格外強烈，也可以短期外用弱效激素藥膏來緩解不適。

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如果確認是被蟎蟲叮咬，要第一時間用溫水搭配沐浴露把全身都徹底清洗一遍，立刻換一身乾淨衣物。切記不要用手抓撓叮咬處，避免抓破皮膚後出現繼發感染，在紅斑位置可以塗抹爐甘石洗劑或者糖皮質激素藥膏，瘙癢嚴重影響正常生活的時候，也可以口服氯雷他定這類常見的抗組胺藥緩解症狀。

醫生特別提醒，大部分人應對蟲咬的方式都存在疏漏，有四個非常高發的處理誤區一定要主動避開，稍不注意就會讓小小的叮咬問題拖成更麻煩的皮膚病症。

第一個誤區就是忍不住抓撓止癢。普通蚊蟲叮咬後反覆抓撓尚且會讓紅腫範圍持續擴大，要是不小心接觸到隱翅蟲的刺激性體液，抓撓動作會直接加速毒液擴散，大幅加重皮膚糜爛的程度。

第二個常見錯誤操作是隨意嘗試各類民間流傳的偏方。不少人被叮咬後會隨手拿牙膏、濃肥皂水、花露水直接往紅腫甚至已經破損的皮膚上塗，還有人直接用針挑破蟲咬誘發的小水皰，這類操作不僅沒法緩解不適，反而很容易引發二次感染，後續還可能留下難以消除的疤痕和色素印。

第三個誤區是完全忽視蟲咬反覆出現的誘發因素。不少人日常居家習慣不好，貼身衣物攢很久才清洗，不給家養寵物定期做體外驅蟲，長期放任居家角落潮濕積塵，反覆給蟎蟲蚊蟲創造適宜的繁殖空間，最後就會陷入剛消了叮咬包又新增新包的惡性循環。

第四個容易踩的坑是不當回事延誤就醫。很多人對蟲咬後出現的輕微腫脹、局部滲液、身體低熱這些信號毫不在意，總覺得忍忍就會自己好轉，一直拖到出現大面積皮膚感染、嚴重過敏反應才趕往醫院就診，平白增加了後續的治療難度。

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