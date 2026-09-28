驅蚊｜被蚊子咬到崩潰？專家教有效滅蚊方法　堵排水孔防蚊蟲入室

濕熱的天氣已逐漸來臨，許多人因家中惱人的蚊子所困擾。一名網友分享，網路中流傳一項能夠百分百命中蚊子的妙招，秘訣在於將手或是打蚊子的物品沾濕，便能透過水分的表面張力捕獲蚊子。貼文一出引發熱議，許多人也紛紛分享各種能夠輕鬆捕獲蚊子的小技巧。



家中蚊子不斷冒出怎麼辦？

一名網友於社群平台Dcard中表示，網路上流傳只要將手或打蚊子的東西沾濕，擊中蚊子的機率就會變成100%。他指出，當蚊子翅膀接觸到水時，可能會受到表面張力影響而被短暫吸附，進而提高擊中機率。此外，蚊子體型輕小，在拍打過程中容易被掃開，若將手部沾水後再接觸到就會黏住，提高擊殺的機率。

他進一步表示，有其他人分享更厲害的妙招，將手部搓泡泡再直接揮，蚊子雖不會死但會黏附在泡泡上；另有人指出酒精的精範圍廣且效果超好，蚊子在接觸後便會直接掉落於地上。

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貼文一出引發許多熱議，分享對付蚊子的妙招，

「推酒精，酒精噴頭噴灑範圍比較大，適合手殘眼殘打不到蚊子的人，戰績一天在宿舍擊落將近20隻蚊子；缺點就是酒精消耗比較快，但將近百發百中，天花板的也打得到」

「只要停在牆上，拿一個透明的杯子，不管是玻璃杯還是早餐店奶茶的透明塑膠杯，馬上就可以蓋住它！因為蚊子看不到玻璃杯」

「分享一招……晚上關燈睡覺被蚊子吵醒時，馬上開燈，蚊子大部分會停在淺色牆壁上或是物體上，這時候拿電蚊拍去壓就可以很好消滅了」

「電蚊拍！但別開電蚊拍的藍光，蚊蟲一看到光馬上逃走，放在手邊，縮減蚊子逃跑的反應時間」



排水孔竟是防蚊破口？台灣環境部揭示居家防蚊兩大關鍵位

針對居家防蚊，台灣環境部建議應先封堵廚房與浴室的「排水孔」破口，加裝尼龍紗網以防蚊蟲從管線侵入；此外，搭配紗窗與蚊帳等物理屏障，不僅能環保地阻絕蚊子進入生活空間，還能維持通風並過濾灰塵，為孩童與過敏族群打造更安心的居家環境。

光學驅蚊妙招：善用橘紅色燈光讓蚊子自動退散

若想進一步提升室內防蚊效果，調整光譜也是一門學問。由於蚊子對橘紅色光線具有天然的畏懼感，建議民眾可以將室內燈泡更換為橘紅色，或是在現有燈泡上包覆橘紅色透光玻璃紙。利用蚊子厭惡特定波長的特性，只要開啟這類燈光，蚊蟲便會因生理反應而主動遠離，達到無化學添加的驅趕成效。

自製環保誘捕陷阱：糖水與啤酒輕鬆捕捉室內蚊蟲

最後，可搭配簡易的「陷阱法」進行誘捕。只要準備一個空的空瓶或罐子，裝入少量糖水或啤酒後，放置於室內較陰暗的角落。蚊子會被甜味與發酵香氣吸引而鑽進瓶內，最終因無法脫逃而溺斃。這種誘捕方式成本極低且不含藥劑，與排水孔防護、物理屏障互補，能全面提升居家的防蚊實力。

台灣國立中興大學昆蟲學系杜武俊教授則建議，在盆栽底部放置海綿等吸水材質以阻斷蚊蟲產卵，並在距離地面50公分的高度設置捕蚊裝置，以達到最佳誘捕效果。由於家蚊常於半夜活動，且擅長利用管線、電梯及樓梯等路徑垂直入侵，即便住在高樓層也應加強防範。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家中蚊子不斷冒出怎麼辦？昆蟲專家用1招有效滅蚊，飛進屋前就全部陣亡】