用「密實袋」製冰諗得過！日本媽媽分享心得「配一物」整雪條都得

炎炎夏日到來，許多人習慣用製冰盒產製冰塊，但用量大時常出現供不應求的狀況。日本一名媽媽分享，只要利用家中常見的密封袋、封口夾，就能輕鬆製作出形狀適宜的冰塊。許多人看過影片後，也留言驚呼想嘗試看看。



根據日媒《grapee》報道 ，日本一名媽媽以影片分享在家簡單製作冰塊的方法，只需使用家中常見的密封袋，袋內裝入適量的水並封好，接着放進雪櫃冰格。待幾個小時後，將密封袋從冰格取出，再用湯匙從袋子外側敲打，直到冰塊碎裂即可。

若想自製形狀較細長、可放入水瓶中的冰塊，則可在密封袋裝好水後，將數個封口夾分別夾在袋子上，並放入冰格冷凍，隨後就能產出形狀適宜的冰塊。若家中沒有封口夾，也可改用筷子夾住密封袋，並用橡皮筋固定兩端。

此外，該名媽媽也分享自製冰棒的方式，只要將密封袋內的水換成果汁、汽水或其他製作冰棒的原料，並用封口夾或筷子夾出形狀，冷凍數小時後，美味的冰棒就能順利製作完成。

許多人看到貼文後，紛紛留言大讚：

．「看起來好好吃，我也想動手做做看了！」

．「我家裏剛好有這種密封袋，馬上來試試」

．「今年夏天就這麼做吧」

．「太厲害了，我之前買了矽膠製冰盒，但冰塊一直有股味道，還在煩惱該怎麼辦」



