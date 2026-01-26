日本名店食譜公開！在家還原人氣芝士蛋糕、蔬菜湯只需這幾步
許多日本名店在大方公開自家的食譜，想讓民眾在家也可動手挑戰名店的菜色。為了讓大家都能沒有壓力的嘗試，有些店家也貼心的簡化步驟和食材，讓大家輕鬆就能做出名店的好滋味。
大阪新大谷飯店
大阪新大谷酒店在官網上推出「不出門的飯店食譜（門外不出のホテルレシピ）」企劃，大方公開飯店的食譜，希望大家可以在家裡擁有小小的奢侈時光。這次和大家介紹兩款簡單又美味的甜點食譜。
血橙果汁凍與伯爵茶的格蘭尼塔
ブラッドオレンジゼリーとアールグレイのグラニータ
格蘭尼塔是其實是指柔軟的冰沙，入口即化是義大利定翻的夏日冰品。這道血橙果汁凍與伯爵茶的格蘭尼塔，作法簡單材料不複雜成品卻非常上相，酸酸甜甜的滋味很適合接下來的季節享用。
材料（8人份）：
【伯爵茶格蘭尼塔】水 1,000㏄、伯爵紅茶 20g、細砂糖 150g
【血橙果汁凍】血橙果汁、柳橙 2個、葡萄柚汁 2個、檸檬汁 1個、細砂糖 100g、吉利丁板 16g
作法：
1. 在鍋中放入水及細砂糖煮沸，水滾後關火將伯爵茶加入，蓋上鋁箔紙後約等待10分鐘，讓茶香釋出。
2. 將煮好的伯爵茶過濾後倒入薄盤中，等冷卻後放入冷凍庫冰鎮，完全結冰後用湯匙將伯爵茶冰搗成冰砂狀。
3. 將柳橙和葡萄柚剝皮取出果肉，散亂平舖在薄盤上待用。
4. 將剩下的柳橙和葡萄柚與檸檬榨汁，加入血橙果汁使量達到1000cc。
5. 將果汁加熱把雜質撈出後，放入細砂糖與吉利丁板煮至溶化。
6. 將降溫後的果汁加入預備好的果肉盤中放入冰箱冷藏使其結塊。
7. 將含有果肉的血橙果汁凍取出用湯匙搗成小塊，上方加入伯爵茶格蘭尼塔即可完成。
夏威夷鬆餅
ハワイアンパンケーキ
大阪新大谷飯店的這款夏威夷鬆餅可說是讓鬆餅一炮而紅的最強助攻，有許多客人就是衝著這款鬆餅才來大阪新大谷飯店。這次大方公開食譜，讓在家也能吃到像飯店般鬆軟滑潤的夏威夷鬆餅。
材料（1人份）：
【鬆餅】鬆餅粉（永谷園）1盒約200g、牛奶 60cc、原味優格 25g、香草冰淇淋 25g、全蛋 1顆
【熱香草醬】牛奶200cc、鮮奶油 60g、無鹽奶油 20g、高筋麵粉 20g、細砂糖 70g、香草夾或香草精少許、鹽少許
作法：
1. 首先先製作醬汁，把香草醬的材料全部放到碗中攪拌均勻後，放入單手鍋中一邊用打蛋器拌勻一邊加熱，等醬汁變濃稠後即可。
2. 接下來製作鬆餅糊，在碗中放入牛奶、全蛋、優格和香草冰淇淋後攪拌均勻後，加入鬆餅粉攪拌均勻。
3. 將平底鍋加熱後用水沾濕廚房紙巾擦拭讓溫度稍微下降。
4. 將鬆餅糊放入平底鍋中蓋上鍋蓋後以小火烤三分鐘，三分鐘之後翻面繼續蓋上蓋子加熱3分鐘。
5. 3分鐘之後再度翻面蓋上蓋子加熱2分鐘後關火，悶1分鐘後即可起鍋。
6. 將鬆餅醬淋在鬆餅上即可完成。
網頁上也有教大家小撇步，如果想要添加風味可以在鬆餅糊裡面加入一點橄欖油，想要鬆餅的顏色更加均勻的話，可使用廚房紙巾沾油將平底鍋的底擦上一層薄油。
Mr. CHEESECAKE
有東京NO.1起司蛋糕的名號的Mr. CHEESECAKE從開幕以來就超有人氣，店面的主打商品起士蛋糕，因為做工繁複一天最多只能產出32個蛋糕，可說是有錢也不一定能買到的夢幻逸品。
老闆兼主廚的田村浩二年紀雖輕就有著不凡的經歷，從專門學校畢業之後就一路在米其林的星級餐廳修業，遠渡法國深造後回日本發展屢創佳績，還獲選為Gault et Millau japan 2018年最期待的年輕主廚。
由人氣主廚經營的Mr. CHEESECAKE除了名氣之外實力更是不在話下，這次將自家的起士蛋糕食譜調整為在家也能輕鬆作的簡易版本，只要願意動手在家就能吃到美味的起士蛋糕。
不只是這次在網路上大方公開食譜，主廚田村浩二也有出起士蛋糕的食譜書，除了日本現在台灣也能買的到，是喜愛甜點朋友不能錯過的一本！
■ 材料（22公分長形烤模一個份）：
Cream Cheese 200g、砂糖 100g、希臘優格 180g、酸奶油 180g、鮮奶油100g、全蛋 2顆、玉米粉20g、檸檬汁 9g、白朱古力 50g、零陵香豆 1/2個、香草莢 1/4個
作法：
【事前準備】
1. 將蛋糕模具塗上一層薄薄的奶油後放上烘培紙。
2. 將Cream Cheese和蛋放在常溫中回溫，雞蛋打散備用。
3. 將白朱古力豆大約剁碎、零陵香豆用研磨機磨碎、香草豆莢直切取出香草籽備用。
4. 烤香調至180度預熱。
【製作蛋糕】
1. 將Cream Cheese和砂糖放入碗中，隔著熱水攪拌至平滑均勻。熱水除了可讓溫度升高容易操作外，也可縮短烘烤時間，變成入口即化的口感。
2. 將酸奶油和希臘優格放到另一個碗中，使用橡皮刮刀拌勻。
3. 將雞蛋分三次加入②的碗中，並用打蛋器充分攪拌均勻，最後加入檸檬汁和玉米粉拌勻備用。
4. 將鮮奶油放入小鍋子中加入碎白朱古力、磨碎的零陵香豆和香草籽，使用中火加熱至沸騰即可關火。
5. 將1和4加在一起用打蛋器攪拌均勻之後加入③，持續攪拌至呈現光滑狀後，即可過篩倒入烤模。
6. 將烤模放在烤盤上，並在烤盤上加入2-3公分的熱水，可以讓烤出來的蛋糕有半熟的嫩滑口感。
7. 以180度加熱25分鐘後，調至150度後再加熱20分鐘。
8. 將烤好的蛋糕拿出等待溫度降低後脫模，放入冷凍庫四小時即可食用。
想要作出美味的起士蛋糕真的不簡單，光是簡易版的食譜可能就會讓新手打退堂鼓，不難想像平常店家是花多少功夫在製作蛋糕。蛋糕本體粉類含量低，加上隔水加熱而產生有如半熟蛋糕的入口即化口感，不論是冷凍直接吃或是切片放在室溫下30~60分鐘成為半冷凍狀態都非常美味。想要挑戰進階甜點的人一定要試試看這個Mr. CHEESECAKE的食譜唷！
Soup Stock TOKYO
有到日本自由行過的人應該對Soup Stock Tokyo都不陌生，許多轉乘的車站或百貨公司的美食街內都能看到他的蹤影。因為各店每週都變換菜單內的湯品，不僅選擇多且美味又健康深受日本OL的喜愛。Soup Stock Tokyo也大方在網站上公開春季的湯品食譜，希望大家在冬天能因為這些湯品而感受到溫暖。這次挑選兩個湯品食譜介紹給大家。
生薑風味七種蔬菜湯
生姜入り7 種の野菜の和風スープ
材料（4人分）：
雞絞肉 150g、白蔥 100g、白菜 60g、紅蘿蔔 50g、洋蔥 50g、牛蒡 50g、嫩薑 12g、乾香菇 15g、燕麥 25g、昆布 8g、沙拉油15cc、香菇水 200cc、水 600cc、醬油 30cc、味醂 15cc、鹽 5g、水菜少許
作法：
1. 將燕麥放入水中浸泡30分鐘後瀝乾備用。
2. 將牛蒡切成5mm的銀杏切，紅蘿蔔 、白蔥、泡開的香菇切成5mm的小方塊，白菜切成1cm的小方塊，泡開的昆布用剪刀剪成長3cm的細絲。
3. 在鍋內倒入沙拉油加熱，以中火將紅蘿蔔和牛蒡炒約 2～3分鐘後，放入洋蔥拌炒 1～2分鐘。
4. 炒至鍋內的洋蔥成透明狀後加入雞絞肉繼續拌炒至熟透。加入白蔥 、白菜 、香菇 、香菇水 、水 、燕麥 、昆布絲，一邊以強火煮至沸騰一邊撈掉雜質泡泡。
5. 沸騰後轉為小火煮5～ 6分鐘，等蔬菜都變軟之後加入薑末、醬油、味醂、鹽調味後即可。
6. 盛裝至碗中加入切成約4cm的水菜裝飾即可完成。
這碗湯裡面加了七種蔬菜以及燕麥非常健康，即使沒有吃主食也能有一定的飽足感，非常適合想要維持身材的女孩們食用。作法十分簡單，只要把蔬菜們切碎之後放到鍋子內就可以了，是一道非常適合新手的食譜唷！
番茄芹菜洋蔥湯
焼きトマトとセロリのオニオンスープ
材料（4人分）：
【湯】洋蔥 3個約600g、橄欖油 45cc、雞高湯 800～900cc、醬油 15cc、鹽 5g
【配料】番茄 1個約200g、芹菜 50g、西洋菜 1小束、橄欖油15cc、鹽 少許、黑胡椒 少許
作法：
1. 將洋蔥逆紋切成細絲放入平底鍋，加入橄欖油與一小搓的鹽以中火拌炒約45分鐘（a）。
2. 炒至水分散去開始呈現淡咖啡色後轉為小火（b），使用橡皮刮刀將鍋子旁的洋蔥刮下繼續拌炒20分鐘，洋蔥呈現焦糖色後即關火（c）。
3. 將煮好的洋蔥泥加入雞高湯燉煮至沸騰，撈掉雜質泡泡後加入醬油和鹽調味（d）。
4. 用另一個平底鍋加入橄欖油，把切成1公分左右的芹菜放入稍微拌炒以保持芹菜的口感，將拌炒後的芹菜加入洋蔥湯中。
5. 將切成1公分厚的番茄片表面抹上黑胡椒，放入炒過芹菜的平底鍋內（e），兩面各以大火煎15秒即可（f）。
6. 將洋蔥湯盛裝至碗中加入煎過的番茄片及西洋菜裝飾即可完成。
只要學會了洋蔥泥的作法，就可以無限延伸出各種湯品，因為拌炒的時間蠻長的，建議大家可以一次處理多一點的量，多出來的洋蔥泥可以放在冷凍保存（3週），下次想喝洋蔥湯的時候就不用這麼麻煩還要從頭開始炒了。
虎屋
以羊羹著名的和果子老舖虎屋，雖然不是公開羊羹的製作方法，但提供了使用羊羹製作的創意食譜。現代年輕人普遍對羊羹的印象都覺得是長輩在吃的食物，這次提供的食譜比較偏向西式，希望能打破大家對羊羹只能配茶的既定印象。
將原味優格加入五彩繽紛的羊羹小丁，不管是視覺或是味覺都更為豐富，作法雖然超簡單，但即使家裡有客人來訪拿出來招待客人也非常體面。
虎屋推薦大家使用小型羊羹五入來製作這道甜點，組合內有小倉羊羹夜之梅、黑糖羊羹OMOKAGE、抹茶羊羹新綠、蜂蜜羊羹HACHIMITSU、紅茶羊羹紅茶五種口味。只要將這些單一口味吃久了容易膩的食物加在一起之後，就變成了一道繽紛美味的甜點，真的超方便的！
因為日本有過年吃麻糬的習慣，常常會有剩下吃不完的麻糬塊，因此虎屋提出了這道加入麻糬的羊羹點心。把塊狀的夜之梅羊羹切薄片之後烤成餅乾狀，將切片的羊羹夾在麻糬餅中即可。虎屋也建議可以在裡面加入cream cheese，吃起來更有一種洋風甜點的感覺喔！
大家可以開始向自己的廚藝挑戰，但不管是常下廚的大師或是不常進廚房的新手，一定都會有不知道要煮什麼的時候。這時候就可以參考這些名店的食譜，在一成不變的家常菜中加入一些小變化，讓家中的餐桌更有味道！
