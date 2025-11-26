白衣服髒了洗不乾淨？網民推這小物讓污漬「蒸發」：去日本要囤貨

不少人都有這種莫非定律，新買的白衣服穿出門常常剛好滴到醬汁，即使用洗手乳、洗碗精洗淨後還是會有淡淡的髒污殘留。近期，有網友發文分享一款去漬急救神物，他表示，自己在晚餐時被鯖魚罐頭之醬汁滴到，馬上拿出前一陣子買的去漬瓶，不用狂搓就讓汙漬亮白如心，不禁他直呼「晚買很後悔」。



衣服沾到油漬、醬汁不用沾洗碗精狂搓！內行用1清潔神物秒去漬

一名網友在Threads上發文分享，自己晚餐時被鯖魚罐頭之醬汁滴到，馬上拿出前一陣子買的衣物去漬急救隨身瓶，滴上去僅需以去污筆在污漬處畫幾圈，污漬就漸漸淡去，讓他直呼「很後悔這麼晚才買」。

貼文曝光後，許多網友留言紛紛回應：

「超好用！但小罐的蠻快就用完了，我會買大罐的再倒進去」、

「大推！上次去日本買的全新白衣服被咖哩沾到，同事推薦去買這個，結果用完之後雖然沒淡完全，回台灣洗幾次就幾乎完全沒痕跡，雖然沒對比圖但真的很厲害」、

「這真的超好用，白色衣服被雞肉捲的油滴一大攤，當下完全沒發現還拿去洗衣機洗，過了兩天用還清得掉！」、

「超級好用，白衣服噴到咖哩都不用怕啦」、

「這個真的有效，我之前白衣服噴到墨魚汁都可以清得像沒發生過一樣，現在出門在外包包裡一定放一瓶這個 因為我真的太愛穿白色衣服」、

「這超好用！！去日本要囤貨」。



不過，也有網友表示，「聽說只有淺色布料才能用，深色布料會褪色」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：衣服沾到油漬、醬汁不用沾洗碗精狂搓！內行用1清潔神物秒去漬，頑固髒汙瞬間潔白如新】