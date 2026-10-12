鄭家純喜迎雙胞胎女兒 透露剖腹術後恢復狀況「感覺身體撕開了」

雞排妹｜鄭家純（曾改名鄭采勻）身分已晉升為新手雙寶媽媽，她於2026年10月10日在台灣醫院順利剖腹產下同卵雙胞胎女兒。她在懷孕36週又6天時進入產房，整個手術過程僅耗時約半小時便順利完成，母女三人安好。昨日(11日)，她在社交平台上分享剖腹術後情況「感到身體撕開了一半」，痛楚甚至被她形容為遠超昔日抽脂手術的數倍以上。



鄭家純半小時順產雙胞胎：姊妹體重曝光與同卵雙生初生照

鄭家純於上週六(10日)於社交平台向大眾報喜，更貼出新生兒半遮臉的可愛照片，並簡短透露生產細節。她指，於下午2點進入手術室後，僅花了半小時就順利結束生產過程。而兩位雙胞胎千金的體重，分別為大女兒(姊姊)約2,569 公克，而二女兒(妹妹)約2,153 公克。

貼文一出，隨即大批網友與圈內好友紛紛湧入留言並送上祝福。

剖腹術後劇痛如撕裂飆9分！腹膜外傷口與自控止痛失效真相

她於社群貼文分享剖腹手術的細節。她指，下午2點進入手術室完成剖腹，在恢復室觀察約1個多小時後，約下午5點返回病房。此時，除了術前施打半身麻醉時稍有不適外，剖腹過程中及剛推回病房時均未感到明顯痛楚。其後，她就如常吃晚餐、感受久未體驗的正躺，此時她已依醫囑啟動預防性自控止痛給藥。

不過，到晚上9時半她就感受下腹部左側有點兒痛，當時護理師表示「因為腹膜外手術的關係，該處傷口牽拉有痛感實屬正常現象，先繼續使用自控止痛觀察。」。半小時後，她便開始入睡。惟到凌晨時分，她感到下腹部有一條橫向位置劇痛難耐，即使按壓自控式止痛幫補也未能有效緩解。

她表示護理師檢查傷口時解開產後束腹帶，原本的6至7分痛感瞬間升級至8至9分。她痛得爆哭，身體痛得不斷發抖顫抖、傷口也被震得更加痛。自言「不太怕痛的我」，也痛得驚駭不已，感到身體像被撕開了兩半。

她只能靠著注視新生寶寶的照片與影片來轉移注意力，並配合深呼吸，慢慢地將情緒平復下來。不過，她在半夢半醒間持續按壓自控止痛，惟到凌晨3時半仍感到5分痛楚，此時請護理師追加施打短效止痛針劑，痛感降至2分後方能安然入睡。

後來，她跟醫師、護理師商量討論才得知，推測可能因備孕前曾長期服用助眠及抗焦慮藥物長達約9年，所以自控止痛對她的幫助，比起打短效止痛少一點。不過，醫療相關狀況是因人而異，她仍希望將這段經歷分享給準媽媽們參考，建議孕婦可提早和醫師討論，有心理準備應對。

走出小產傷痛迎來雙胞胎：形容寶寶揪手足回來

鄭家純與日籍小兒科醫師老公 AKIRA（佐藤希也）於 2022 年結婚，在迎接雙胞胎之前，鄭家純透露曾經歷過一次小產，當時的她只希望「寶寶能再找時間回來」。

沒想到在2026年農曆除夕當天，生理期延遲的她自行驗孕呈現淡淡的兩條線，隨後赴婦產科診所超音波檢查證實懷上同卵雙胞胎。她笑稱寶寶不僅自己回來，還多帶了一個手足同行。

日籍小兒科醫師老公AKIRA飛台陪產！立誓減重告別肥宅成「女兒奴」

為了迎接兩個小生命的到來，鄭家純選擇在台灣生產並坐月子，老公 AKIRA 也特地從日本飛來台灣全程陪伴照顧。

身為小兒科醫師的 AKIRA，對於升格成女兒奴既緊張又興奮。鄭家純曾爆料，老公得知她懷有兩女時，隨即立下明確的減重目標，私下笑言：「我不希望女兒們一出生，看到自己爸爸是個肥宅，可能會被討厭」。