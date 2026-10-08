徐榮愛女包包11歲生日爸爸曬全家福撐追夢　現於韓國偶像學院受訓

徐榮與太太Kathy育有一子一女，女兒徐心怡「包包」自小已相當有觀眾緣。近日包包迎來11歲生日，一家四口齊齊為她慶祝，徐榮亦在社交平台曬出慶生照，昔日的小女孩轉眼間已踏入少女階段，令爸爸不禁感嘆時間過得很快。



一家四口齊慶祝包包11歲生日

徐榮在Instagram分享一家四口為包包慶祝生日的照片，相中包包手捧卡通造型的生日蛋糕，蛋糕上插有「11」字樣的蠟燭。包包亦面對鏡頭露出笑容。

徐榮看着女兒逐漸長大亦有感而發，他透露包包現在熱愛唱歌和跳舞，更表示她已經變成「美少女」。不過，無論即使女兒長大得很快，但在家人眼中仍然是最愛錫的小女孩。

「眨吓眼，我哋嘅小情人包姐11歲生日啦！時間真係過得太快啦、而家已經變成熱愛唱歌跳舞嘅美少女。雖然你大得好快，但係（在父母和哥哥）心目中，你始終都係我哋最愛錫嘅小女孩！」

（IG@tsuichanfamily）

一家人成女兒最強後盾

徐榮亦祝女兒生日快樂，寄語包包在新一年繼續健康活潑，放心做自己喜歡的事情，更表示家人會是她的最強後盾，一直在身後支持她：

「祝包姐11歲生日快樂！新一歲年繼續開開心心健康活潑，做你想做嘅事！屋企三個最強後盾永遠都咁愛你支持你」

許多網民都是從包包年幼時已認識她。她曾在BB時期曾經客串過《愛·回家》的「馬家好」，可愛模樣令不少觀眾留下印象。如今包包已經11歲，令人不禁感嘆光陰似箭。

熱愛唱歌跳舞於YS韓國偶像學院受訓

包包從小便熱愛唱歌跳舞，五歲時曾於歌唱比賽奪得亞軍。徐榮亦大力支持女兒追求夢想，為她報讀著名的YS韓國偶像學院香港分校，接受韓國正統K-POP培訓。該學院收生嚴格，最後包包亦憑實力成功通過甄選，獲取錄入讀。早前，她亦參加了《ASAF 亞洲學生藝術節》，並奪得團體舞中童組冠軍。

YS韓國偶像學院（K-IDOL ACADEMY）

YS韓國偶像學院於2023年底正式在香港設立分校，是由在韓國演藝圈被稱為「最強社長」的Yong Heo創辦的演藝培訓機構，Yong Heo及多位資深專家根據多年經驗，為學員度身訂造韓國頂級練習生課程，涵蓋唱歌、跳舞、模特訓練等項目。

挪威國際學校（NIS）Norwegian International School

包包曾於挪威國際學校就讀，學校設有幼稚園及小學部課程，課程採用國際小學課程，強調自主學習、強調好奇心和興趣培養。2026-27學年學費，幼稚園學費為每年$84,900，而小學部學費為每年$139,900。包包今年已於小學畢業，目前仍未公開就讀中學。