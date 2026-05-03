拔插頭真的能慳電？專家揭3種電器千萬別拔　省電不成反容易弄壞

許多民眾紛紛好奇，電器沒有在使用時，為了省電及省荷包，是否要將插頭拔除？有哪些電器應該拔掉插頭才能省電、又有哪些不適合拔？對此，英國非營利組織「英國智慧能源」表示，電器在長時間待機的模式下，十分耗電並增加用電成本。



報導指出，許多電器均有待機模式，雖然沒有被使用，但仍插在插座上，並保持低耗電狀態的情形，如，電視、電腦、手機充電器等，為了讓設備能快速重新啟動，但其實也在持續消耗電力。

許多設備即使看似已關閉，但仍會持續使用少量電力，接收開機信號，雖然單一設備的耗電量不大，但若家中有多台電器長期處於待機，電費就會逐漸累積，根據能源節約信託基金的估算，將電器完全關閉而非僅留在待機狀態，一年約可省下45英鎊（約500港元）。

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如何降低待機耗電？

1. 檢查插座

家中插座開關若處於「開」的位置，插著的電器即使沒用，仍可能在耗電。

2. 確認電器說明書

部分設備（如數位電視錄影機）必須持續插電以便錄節目，冰箱（雪櫃）、冷凍櫃也需要全天運作，這類電器不能隨意關閉。

3. 拔除不必要插頭

像手機充電器、檯燈、熱水壺等無需長時間供電的電器，可直接關閉或拔掉，並不會影響設定。對於長期不使用的電器，養成拔插頭習慣，而非只關電源。

據日本《FINANCIAL FIELD》報導，日本經濟產業省資源能源廳的統計，家庭中最耗電的電器依序為熱水器、電視、冷氣和家用電話，想要真正達到節電效果，關鍵在於挑對電器來拔除插頭，專家建議，電視、電腦及冷氣是較適合調整的項目。

像電視即使關機，只要插頭仍在，螢幕與遙控接收器依舊會耗電，因此若長時間不使用，最好關閉主電源並拔掉插頭；電腦則可以透過啟用睡眠模式來降低耗電量，不一定需要完全拔插；至於冷氣機，在冬季停用時可先拔除插頭，不過於夏天重新使用前，應提前插電4到8小時，以保護壓縮機與內部零件。

至於冰箱和冷凍櫃，因為必須持續運轉以確保食物保鮮，不建議斷電。再者，冰箱插頭拔掉後再重新插上，短期內的電力消耗確實會變高，因為冰箱需從室溫重新降回低溫，壓縮機會長時間高速運轉，比平時維持恆溫更耗電。

而Wi-Fi設備若家中長時間無人，也能暫時拔除電源，但若頻繁插拔，可能會導致網路連線不穩。

颱風天這4種家電千萬別插著

知名家電專家486先生提醒，家中許多電器如電視、音響、咖啡機、電鍋（電飯煲）等，只要插著電源，即使沒有使用也會持續耗電。更嚴重的是，颱風天若遇到跳電或電流回流，這些電器很可能因沒有安裝突波保護器而損壞，不少民眾都是在災後才發現家電「報銷」。他建議，在颱風來臨前應盤點家中暫時用不到的設備，能拔插頭就拔，避免發生漏電或不必要的風險，同時也能節省待機電力。

不過，並非所有電器都適合拔掉插頭。像冰箱與冷凍櫃必須24小時持續運轉，以維持低溫避免食材腐敗；而WiFi路由器耗電量極低，若頻繁拔掉不僅會中斷網路，還可能影響智慧家庭設備的運作。因此，颱風天節電與保護家電並重，關鍵在於「選擇性拔插頭」，聰明操作才能兼顧安全與便利。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：拔插頭真的可以省電！不過3種電器插頭千萬不要拔，專家曝省電不成還容易弄壞】