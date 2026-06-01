浴室排水口臭氣沖天惹蟑螂？梳打粉加白醋除異味　肥皂水秒殺曱甴

家中浴室或廁所的排水孔，若不定期清理，就可能會發出異味。



一名女網友則在Facebook社團發文向網友請教，家裡排水孔散發異味時，應該怎麼處理呢？貼文一出，引來內行人分享訣竅，表示只要用小蘇打粉和白醋就能輕鬆去除臭味，也有專家建議用2個便宜好物，輕鬆解決蟑螂（曱甴）害蟲的問題。

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家中蟑螂蚊子一直冒出怎麼辦？

一名網友於Facebook社團「我愛全聯－好物老實説」發文求救，文中向網友詢問，大家遇到家裡廁所、廚房或洗衣機的排水孔會發出異味的狀況時，都會怎麼樣做處理呢？是否有什麼樣的辦法可以解決？

對此，有許多內行人表示，可利用小蘇打粉和白醋清潔：

「小蘇打加白醋先灌下去，等一下下再加溫熱水，很有效，白醋去五金舖買那種瓶子裝的便宜的就好」



另有網友推薦使用過碳酸鈉與鹼片加熱水，其中過碳酸鈉不只能除臭，更能減少蚊蟲：

「用鹼片加溫水，便宜又好用」

「最近蚊子很多，我用過碳酸鈉加熱水倒排水管，減少小蚊子和臭味」



另外，還有網友建議裝上濾網，防止食物殘渣或毛髮掉入排水孔，同時防止蟑螂等蚊蟲侵入，「我家是剪一塊透明塑膠布蓋住，洗澡時移開，洗完澡蓋回去，廚房的地上排水孔蓋用不到就直接貼膠帶」。

針對如何滅除家中蟑螂，北一女生物科教師蔡任圃就曾分享，最好的辦法就是拿肥皂水或洗衣精摻水直接噴蟑螂，讓肥皂泡沫佈滿蟑螂全身，並堵住其命門，蟑螂就會窒息而亡。他也提醒民眾，蟑螂在爬過的地方也會留下費洛蒙，吸引其他蟑螂聚集，因此記得用清潔劑將蟑螂所經之處擦洗乾淨，才能杜絕後患。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡蟑螂蚊子一直冒出怎麼辦？達人用2滅蟲神物，不用殺蟲劑、免接觸輕鬆根絕小強】