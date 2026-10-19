一人一花計劃2026/27｜洋鳳仙種植懶人包 摘除頂芽可長得更飽滿？

「一人一花」計劃2026/27｜洋鳳仙｜為推廣校園綠化運動及培養學生對種植的興趣，康文署每年都會舉辦「一人一花」計劃，參加計劃的學生可獲派發一株花苗。今個學年主題花是洋鳳仙 ，花苗預計會在11月初至12月初派發到學生手上。在計劃開始前，快來了解一下洋鳳仙的特徵和種植貼士，學習洋鳳仙的護理須知和換盆步驟吧！

資料來源：康樂及文化事務署 綠化香港運動



洋鳳仙是甚麼？

洋鳳仙，原產於非洲東部，屬於鳳仙花科。洋鳳仙花色豐富，包括紅色、粉紅色、紫紅色、紫色及白色等，部分品種有重瓣花朵，適合種植於花盆、庭園及露台。洋鳳仙一般於秋季至翌年春末開花。值得一提的是，洋鳳仙的果實成熟後，只要受到輕微觸碰，果皮便會迅速收縮，將種子彈出。

洋鳳仙圖片

洋鳳仙生長習性及護理特點

洋鳳仙的種植難度不高，一般而言，洋鳳仙喜歡溫暖、通風及具有柔和光線的環境，適宜生長溫度約為攝氏15至25度。由於植株不耐強光直射，夏季種植時應適度遮陰，避免葉片受到烈日灼傷；冬季則可讓植株接受較充足的光線，促進生長及開花。

日常護理方面，只需保持泥土濕潤但不積水，並適時補充養分及摘除凋謝的花朵，生長期間適量施肥，補充所需養分，便有助植株健康生長及持續開花。

洋鳳仙圖片

洋鳳仙種植準備物件清單

1. 4至6吋的花盆（需有排水孔設計）

2. 盆底碟

3. 培養土（科學泥）

4. 盆底墊及盆底石（可用抹手紙或生果網代替）

5. 花匙／花鏟（可用即棄餐具代替）

6. 水壺

7. 肥料（非必需）：新手較適合使用緩釋肥

洋鳳仙上盆步驟

1. 預先將盆底墊及盆底石放在花盆底。

2. 拿出花苗，摘除花蕾，可減少養分消耗，有助花苗集中精力長根及長葉定植。

3.把苗格和泥膽分開，避免用力拉扯，可以用V字手勢夾住小苗接近泥面的部分，倒轉苗格輕輕捏一下。

4. 加泥移苗，種至新花盆突出的水位線，預先在泥膽底部距離花盆底的高度放入泥。

5. 將小苗置於花盆正中，用一隻手扶住小苗，將四周空間用泥填滿，填泥時不要用力壓實泥土，以保持疏鬆透氣。

6. 用手輕拍花盆邊，或放在枱面晃幾下，再用泥補充下降的地方。

7. 第一次澆水先澆一個圈，讓泥土吸收水分，然後再澆一次，直至見到盆底有水流出為止。

洋鳳仙種植貼士

1. 避免陽光直接曝曬

洋鳳仙喜歡明亮的環境，但不適合長時間受到猛烈陽光直射。若將盆栽直接放在烈日下，葉片可能出現枯黃或受損的情況。建議將花盆放在有散射光、通風良好的位置，以獲得適量光照。

2. 澆水前先檢查泥土乾濕程度

洋鳳仙需要適量水分，但澆水過多同樣會影響生長。每次澆水前，可先用手輕觸泥土表層，了解土壤是否仍然濕潤，再決定是否需要補水，若泥土仍然濕潤，便不必急於再次澆水。

3. 摘除頂芽

可在適當時候摘除頂芽，促進側枝生長，令植株外形更飽滿。但剛移植或生長狀態較弱的幼苗，不宜急於修剪。

4. 留意蟲害

洋鳳仙若長期處於潮濕、通風不良的環境，可能較容易出現蚜蟲及紅蜘蛛等常見害蟲。日常護理時，可定期檢查葉片正反兩面及莖部，觀察有沒有異常斑點、葉片變色或害蟲蹤跡。