一人一花2025/26｜一串紅4大種植貼士+收花苗教學 幼苗花蕾要剪走

「一人一花」計劃2025/26｜一串紅｜為推廣校園綠化運動及培養學生對種植的興趣，康文署每年都會舉辦「一人一花」計劃，參加計劃的學生可獲派發一株花苗。今個學年主題花是一串紅，花苗預計會在11月初至12月初派發到學生手上。在計劃開始前，快來了解一下一串紅的特徵和種植貼士，學習矮一串紅的護理須知和換盆步驟吧！

一串紅基本資料

一串紅，又名西洋紅或爆竹紅，是唇形科鼠尾草屬的多年生草本植物，原產地為巴西，是世界各地廣泛栽種的觀賞植物。栽培品種有高有矮。莖直立，四稜形，光滑。葉對生，卵形，葉端漸尖，基部圓形，葉緣呈鋸齒狀。

生長習性及護理

一串紅喜歡溫暖、陽光充沛及通風的環境。長期光照不足會令葉片色澤變淡，甚至脫落；光照過強則會灼傷葉片，影響花色，故炎夏午間須適度遮陰。

一串紅的生長適溫為15℃至30℃，花期約為3個月。一串紅喜濕不耐乾，但若以盆種，培植土壤過濕或排水不良會令植株生長欠佳，甚至根部腐爛，終致枯萎，所以應待土壤乾了才澆水。

種植一串紅需要準備物品

4至6吋的花盆（需有排水孔設計）

盆底碟

培植土（又名科學泥）

盆底墊及盆底石（可以洋葱蒜頭袋、生果網代替）

花釗

水壺

肥料（非必需）：新手較適合使用緩解肥

上盆步驟

1. 預先將盆底墊及盆底石放在花盆底，再加入培植土。

2. 把苗格和泥膽分開，千萬別用力拉扯，可以用V字手勢夾住小苗接近泥面的部分，倒轉苗格輕輕捏一下。

3. 加泥移苗，最好種至新花盆突出的水位線，預先在泥膽底部距離花盆底的高度放入泥。

4. 將小苗置於花盆正中，用一隻手扶住小苗，將四周空間用泥填滿，填泥時不要用力壓實泥土，以保持疏鬆透氣。

5. 用手輕拍花盆邊，或放在枱面晃幾下，再用泥補充下降了的地方。

6. 第一次澆水先澆一個圈，讓泥土吸收水份，然後再澆一次，直至見到盆底有水流出為止。

*如花苗經已開花，記得要剪掉，否則會令它過度消耗影響生長。

一串紅種植貼士

1. 澆水前用手指觸摸泥土

澆水相隔的時間受天氣、環境和季節影響，所以無特定時間表。最簡單判斷應否澆水的方法是檢查泥土乾濕度，再決定是否需要澆水。

在檢查泥土乾濕度時，可以直接用手指摸一下泥土，或者以眼睛觀察，濕泥會較深色，乾泥則較淺色，當泥土轉乾時就可以澆水。

2. 避免陽光猛烈直射盆栽

初上盆的小苗要放在半陰的地方，約一星期後可以移到較光猛的地方（如家裹的窗台、露台、有散射光的地方）。記住要避免放在陽光猛烈直射的地方。

3. 摘除頂芽可助增加分枝

一串紅一般可以有30至90厘米的高度，當小苗生長到約10至12厘米的時候，就需摘除頂芽（俗稱摘心）以增加分枝。其後可因應小苗的生長情況，重複將其他分枝頂芽摘除，以增加花蕾數目。

4. 施肥前於泥土四周開小洞

如想植物快高長大，可以補充適當肥料。在移苗前，預先把肥料放在花盆底的泥土內。或是每三、四星期補充肥料一次，在施肥前，可以在花盆的泥土四周開一些小洞，再把肥料放進去，之後以泥土覆蓋好。