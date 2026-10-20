消委會嬰兒沐浴露評測｜BB出生24小時內勿沖涼？醫生拆解護膚關鍵

嬰幼兒皮膚較為嬌嫩，家長為嬰兒挑選日常清潔用品時格外謹慎。但選購時除了留意產品成分，亦要考慮嬰兒的年齡及皮膚狀況。消費者委員會測試市面上的嬰兒2合1洗髮沐浴露，並邀請兒科專科醫生分享嬰幼兒洗澡及皮膚護理建議，提醒家長選購須注意的地方。



初生嬰兒延遲24小時洗澡降失溫風險 兒科醫生拆解洗澡頻率與技巧

兒科專科醫生建議，如非必要，一般可待嬰兒出生24小時後才首次洗澡。有研究指出，延遲首次洗澡時間有助降低新生嬰兒體溫過低的風險，並可能帶來其他健康益處。不過，實際安排仍須視乎嬰兒的情況而定。如果寶寶出生後身體或頭髮沾有較多血液、羊水或胎糞，醫護人員或會因應需要先為其進行簡單清潔。

至於日常洗澡頻率，醫生指出香港天氣炎熱潮濕，嬰兒容易出汗及分泌油脂，因此建議家長每天為寶寶洗澡及洗頭至少一次，並配合適當的清潔用品，清除皮膚上的汗水、油脂及奶漬。

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建議家長每天為寶寶洗澡及洗頭至少一次

患濕疹、黃疸仍可洗澡 洗澡後需注重保濕

當寶寶出現濕疹、黃疸等健康問題時，部分家長或會擔心洗澡會令情況惡化，因而減少清潔次數。醫生指出，一般而言，即使嬰兒患有濕疹或黃疸，仍可維持正常的洗澡習慣。

黃疸主要與血液中的膽紅素水平偏高有關，並非由皮膚清潔不足引起，因此一般毋須因黃疸而停止為寶寶洗澡。

至於濕疹，由於患者的皮膚屏障功能受損，患處較容易滋生細菌。其中，金黃葡萄球菌可能加劇皮膚發炎及痕癢，令濕疹更難改善。因此，適當及規律的清潔有助於清除皮膚表面的污垢、汗水及部分微生物，維持皮膚衞生。

若家長擔心洗澡令寶寶皮膚乾燥，可先用毛巾輕輕抹乾身體，再按需要塗上潤膚膏，減少皮膚水分流失。

嬰兒患有濕疹或黃疸，仍可維持正常的洗澡習慣。

消委會嬰兒沐浴露選購3大原則 勿輕信「天然低敏」

嬰兒皮膚尚未完全發育成熟，選擇洗髮沐浴露時，家長應仔細閱讀產品標籤及成分資料。消委會及兒科專科醫生亦提出以下建議：

1. 優先選擇不含香料的產品

家長可優先考慮標示適合初生嬰兒使用的產品，並選擇不含香料的配方，以減少對皮膚造成刺激的機會。此外，亦可留意產品有否標示「不刺激眼睛」或「無淚配方」，減低清潔時刺激眼睛的機會。

2. 不應單憑宣傳字眼判斷安全性

市面上不少產品會以「低敏配方」、「性質溫和」或「天然」作為宣傳賣點，但家長不應只依賴這些字眼判斷產品是否適合寶寶。選購前應仔細查看成分及標籤資料，並按嬰幼兒的實際需要作出選擇。

3. 留意寶寶的皮膚反應

部分家長在使用新產品前，會先自行進行皮膚敏感測試。不過，醫生指出，一般自行進行的皮膚測試未必能有效預測寶寶會否出現過敏反應，亦無法準確判斷引起過敏的成分。因此，家長使用新產品後，應留意寶寶的皮膚狀況。

消委會圖片

新生兒脫皮、熱痱屬常見現象 出現這些症狀須求醫

初生嬰兒的皮膚在出生後數天至數星期內可能出現紅疹或脫皮，醫生解釋這是由於嬰兒出生前一直處於充滿羊水的環境，出生後需要適應較為乾燥的空氣，加上身體會逐漸排出多餘水分，因此皮膚可能出現不同程度的變化，其中脫屑最為常見。

此外，熱痱、新生兒頭部膿皰病及新生兒毒性紅斑等，亦是嬰兒較常見的皮膚現象，大部分情況會隨時間逐漸改善。若寶寶皮膚較乾燥，家長可按需要使用潤膚產品，減少乾燥引起的不適。

不過，若初生嬰兒出現發燒、持續嘔吐、排尿量明顯減少、精神欠佳或進食困難等症狀，家長應盡快帶寶寶求醫。此外，若臍帶周圍皮膚出現紅腫、滲液或疑似感染，亦應及早接受醫學評估。

嬰兒亦有機會患上金黃葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群，患者的皮膚可能大範圍發紅、出現水泡，甚至如燙傷般脫皮。若寶寶出現上述症狀，應立即求醫，以免延誤治療。