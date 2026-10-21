姜濤找數請小學生食麥當勞　小息食開心樂園餐全場高呼多謝姜叔叔

MIRROR團綜《MIRROR ACE》近日開播，首集中姜濤為爭取小學生支持，曾答應請加入「濤team」的同學食麥當勞。事後他一直記住這個承諾，提出請全校師生食麥當勞。之後該小學更拍片感謝「姜叔叔」。日前，他正式「找數」，安排送開心樂園餐到學校。同學們開心享用美食，更齊聲感謝「姜濤叔叔」，場面十分溫馨！



姜濤為拉票承諾請食麥當勞 事後主動聯絡學校找數

MIRROR早前到福建中學附屬學校（福小）拍攝團綜《MIRROR ACE》，12位成員與一班小學生玩遊戲。姜濤為了吸引學生加入自己的隊伍，便提出請「濤team」成員食麥當勞：「知唔知join我哋team會有乜嘢？麥當勞！」

節目播出後，姜濤被問到何時找數，他解釋當日拍攝現場比較混亂，他不想讓小朋友覺得自己不守信用，所以已經請公司聯絡學校，安排空出一日午膳時間兌換承諾，甚至提出要請全校學生一起享用。

校方婉拒請全校食麥當勞 學生拍片感謝「姜叔叔」

學校其後在社交平台發文感謝姜濤的心意，但不希望他破費，因此只安排當日有份參與遊戲的同學享用。校方亦邀請兩名學生拍片道謝，兩人對著鏡頭說：「姜叔叔，多謝你請我哋食健康嘅開心樂園餐呀！」，更一同做心心動作，姜濤看到影片後亦自嘲「已經是叔叔了」。

後來他亦拍片指自己已經找數，更向學生喊話，表示要記得自己是「濤team」的一員，又叮囑大家食完麥當勞後，要多聽父母的話。

小息驚喜收開心樂園餐 校方分享活動點滴

日前麥當勞在社交平台分享影片，記錄工作人員到學校派發開心樂園餐。影片可見，同學開心地排隊領取食物，餐點包括熱香餅、粟米杯及果汁，大家一邊享用美食，一邊齊聲高呼：「多謝姜濤叔叔！」

姜濤亦轉發麥當勞影片，幽默回應：「姜濤叔叔都多謝麥當勞叔叔！」

校方同日發文分享活動點滴：「今日小息時段，同學們獲得一份驚喜——齊齊享用健康又美味的開心樂園餐！大家都食得非常開心，現場氣氛充滿歡笑和雀躍，同學們臉上都掛上燦爛笑容。相信這次珍貴而愉快的體驗，會成為大家難忘的童年回憶！」