小一叩門必備文件清單：四類文件與常漏物資、Portfolio準備貼士

小一叩門｜叩門文件｜每年一到小學放榜，許多家長最崩潰的未必是結果，而是突然要準備叩門，卻不知道應該帶甚麼文件，甚至到學校門口才發現漏帶重要資料。這次幫大家整理了「小一叩門文件懶人包」，家長可以提早做好準備。

作者：01親子主編 Ms Carina



小一叩門必備文件清單

建議家長預先準備3至5套副本，並用透明文件夾按學校分好，放榜當日可以即刻出發。

第一類：身份及註冊證明文件（必備）

1. 小一註冊證副本（放榜後會收到，部分學校會要求看正本）

2. 自行分配學位申請表副本*

3. 統一派位選校表格副本（綠表）*

4. 子女出生證明文件（出世紙／居港證明等）正副本

5. 子女證件相（建議準備1–2打，並在相背寫名）

6. 家長身份證副本

*自行分配學位申請表副本、統一派位選校表格副本，主要是用作證明「1-1-1」／「1-1-0」資格。

第二類：校內成績與表現（必備）

1.K2／K3成績表或評估報告（正副本）

2.幼稚園畢業證書副本（如有）

3.校長推薦信（如有）（非必要，但有機會加分）

建議家長預先準備3至5套副本，並用透明文件夾按學校分好，放榜當日可以即刻出發。（Freepik）

第三類：課外活動與Portfolio（選備）

1.Portfolio（個人檔案）

許多學校限制Portfolio不能多於4至5頁A4紙，並非越厚越好。Portfolio可包括：

‧ 個人簡介＋相片

‧ 校內表現

‧ 課外活動／獎狀

‧ 家長教育理念／生活照

2.最具代表性獎狀副本

建議獎狀頁數控制在5至8張內，切勿繳交整疊資料，因為老師未必有時間細看。

3.興趣班／活動證明副本

第四類：行政工具（最常漏帶）

1.回郵信封 2–3個（須貼足郵資，寫家長姓名地址）

2.文具袋：包括原子筆、剪刀、膠紙／膠水（許多家長要現場補文件，建議帶定）

3.現金／支票（部分學校會收：$50–$100行政費）

重要提醒

雖然大部分學校只收副本，但建議家長帶齊所有文件正本。因為有部分學校會即場核對文件。其實每年叩門，許多家長都因為太緊張、太亂、太趕，以及文件不齊，而有遺漏的情況。在放榜前就準備好，真的有很大分別。

作者簡介



Ms Carina｜親子育兒專家

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曾任不同親子平台編輯主任，現為「01親子」主編。逾10年親子範疇工作經驗。

曾主編幼稚園、小學及中學選校刊物，及多本育兒教養、兒童健康電子書。

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