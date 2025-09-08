小一面試｜Portfolio要做嗎？怎準備？9大要點為孩子製作吸引履歷

編按：小一面試需要做portfolio嗎？要為人仔細細的孩子準備一份履歷，究竟該怎入手？以下節錄自《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》一書的內容，應能給予你一些起步的建議。



製作「履歷」（portfolio）——最不重要的步驟

履歷製作，其實是小學面試中最不重要的環節！許多學校都不會以它為收生的主要考慮；除非到了最後關頭，才會隨意翻閱一下。

然而，作為家長，製作履歷是報考小學的第一步。我個人認為，「好的開始是成功的一半」，認真用心地去做履歷，能夠增加信心和投入感。

另外，在製作履歷的過程中，父母要從當局者的身份跳出來，客觀地審視和形容自己的孩子。過程中，會對孩子的個性有更多發現，是增進理解的好機會！

製作portfolio的關鍵

1. 了解學校規格

每間小學對portfolio的要求不同。有些學校說明完全不收，有些學校在第二輪面試才收。有些學校只准許寫兩頁紙，有些學校要求有10頁紙；有些要雙面、有些單面，並說明怎樣釘裝，甚至會清楚列明他們需要知道學生什麼範疇。

家長要了解每間學校的要求，製作符合格式的portfolio，不能出錯。這是面試的第一道題目，如果家長連簡單的指示都跟隨不到，學校又怎能相信你的孩子能跟隨到學校的規則呢？

2. 語言

知道學校要求的規格之後，首先要考慮用什麼語言。一般來說，如果學校是中文小學，就用中文；如果學校是英文小學，就用英文。這是一個尊重學校的行為。

切忌中英混雜，也不需要中英對照。有些家長偷懶，想做一份中英對照的portfolio去投考所有小學，這是不行的，只會令到學校感覺自己是「備胎」，感受不到你的誠意。一定要讓每間學校都覺得，它是你的唯一選擇。

3. 基本內容

通常portfolio開頭，都要包括孩子的學生照片、姓名、出生日期、住址、就讀幼稚園等等，還有父母的資料。

有些學校會列明，要知道父親和母親的姓名、工作、教育程度、畢業學校。

關於孩子的證件照片，其實是頗高難度的。我建議去專業影樓拍攝，但是有些影樓也拍得很糟糕。孩子年紀小，不合作，或者瞌睡、不在狀態，比較難拍出合心意的照片；有時候要有心理準備，需要去超過一間影樓拍攝。

一般來說，證件照片最好讓孩子穿著幼稚園校服，背景是藍色或白色，能夠清楚看到孩子的樣貌，微笑但不誇張，乖巧而穩重，讓人一看就喜歡這個學生在自己學校就讀。

不要過度美圖，否則面試時學校看到孩子的樣貌落差，也非好事。

4. 突顯個性

完成基本資料之後，就是自由發揮的時間了。如何能夠讓你的孩子在portfolio上脫穎而出呢？

我認識許多父母，從孩子一兩歲起，就開始培育他成為「十項全能」的孩子。不但幼稚園的評估要好，而且還要體藝皆精，學兩樣樂器、3種運動，還參加各種興趣班，例如武術、圍棋、西班牙語。也會帶孩子參與不同的比賽，尤其是朗誦、講故事、唱歌、跳舞，目的是儲備一大疊獎狀，放在portfolio裏。

我覺得，所謂十項全能的孩子，太沉悶了。一個人，倘若每件事都做到80至90分，四平八穩的，就欠缺了個人特色。

其實每個孩子都不一樣。作為家長，讓孩子多嘗試不同的活動，目的不是為了將他培養成為一個文武雙全的完美孩子，而是要從中找出孩子真正的熱誠、興趣和天份。

孩子不需要十項全能；他只需要一項與別不同的個性、或者一個出類拔萃的技能。即是他對某些體藝項目一竅不通，也不緊要；因為他的才華，已經掩蓋了其他問題。

擁有個人特色，有一項其他人沒有的興趣或經驗，這樣的履歷，絕對比一個「十項全能履歷」令人留下更深刻的印象。就像寫篇文章，要強調一個主旨；而不是在寫教科書，什麼方面都要顧及。

5. 設計與風格

樸實無華，不要花巧。

我製作的履歷圖文並茂，有照片，也有文字。

照片不會太多，文字也只是「重點列舉」（point form），不會長篇大論像寫論文似的。

坊間有代製作履歷的公司，我未曾試用過。我覺得製作履歷，最要緊是「真實」和「誠意」，最好是家長和孩子親自設計。

坊間做的履歷雖然精美，但是千篇一律，欠缺個人特色，而且學校一眼就能看出是你花錢製作出來的，缺乏誠意，會影響學校對報名者的印象。

故此，即使你原本是專業設計大師，也可盡量將履歷做得簡樸一點，反而可能給予別人「業餘」的親切感。

6. 家庭活動

如果篇幅容許，可以在履歷加入家庭活動照片，例如去公園郊遊、家庭聚餐等，向學校表現出父母和長輩非常愛孩子、肯花時間陪伴。

另外亦可分享親子慈善活動經歷，例如賣旗、中秋去老人院派月餅、甚或孩子參與自己家族的慈善事業。事實上，幼兒做義工的意義不大；然而學校通過這些描述，能看出整個家庭的社會意識和行事方式。

7. 簡介信（cover letter）

相比起履歷，附件的簡介信╱自我推薦信的參考價值更加低。擅長作文的父母，可以把內容寫得天花龍鳳，我相信校長很少會真的仔細閱讀它的內容。

然而，我仍是很認真地寫簡介信。內容會根據學校的風格而有所不同，例如比較低調、重視傳統的學校，我的用詞偏向溫和謙遜；而注重出類拔萃、喜歡「贏」的學校，我的寫法比較有野心，著重表現孩子的強項和優點。

無論如何，簡介信內千萬不能串錯字、寫錯字、或者文法不對。由於職業的關係，校長和老師對文法方面都特別敏感呢！

8. 必須誠實

履歷的內容必須真實。

家長孩子與校長面試的時候，如果校長隨便指著履歷的一張照片詢問孩子、而孩子卻不懂回答、或者跟父母二人「口供不夾」的時候，校長就會懷疑你整份履歷的可信性。

這也是我不建議外判製作履歷的原因。只有家長親自製作，才能深刻理解當中的內容；在面試如果被問到，不會不知所措、或者前言不對後語。

9. 推薦信重要嗎？

許多幼稚園班主任，都會給孩子寫一封推薦信。如果推薦信把孩子寫得很好，形容得很詳細，不是隨手寫的「例行公事」，那就把它附於履歷內。如果信件內容虛浮、語氣敷衍，代表推薦者其實不太推薦你的孩子，那就千萬不要提交了。

有些家長會委託「社會知名人士」寫推薦信，那就要看知名人士跟孩子的關係是否密切。他是否看著孩子成長、真正了解孩子的個性？否則，他的推薦信也缺乏參考價值。

學校最主要還是從面試去觀察孩子的品格和能力。即使沒有推薦信，也不會影響取錄結果。

總結

（1）履歷不需要「十項全能」，但是要突顯孩子的個性。要合乎規格，文法準確，設計簡樸，內容必須真實。

（2）不要花太多時間製作履歷、簡介信和獲取推薦信，因為它們不是最重要的。

（3）父母應該多花心思和時間陪伴孩子、了解孩子，與他們溝通，這些才是面試有好表現的關鍵。



