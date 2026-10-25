姚瑩瑩15歲仔身高直逼米七媽媽！曾患罕見病變游泳健將讀星級名校

撰文：阿言
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近年憑《愛·回家之開心速遞》「Helen姐」一角為大眾熟悉的姚瑩瑩，多年來獨力照顧15歲的兒子梁淦賢（Evan），母子感情深厚。近日她帶兒子和兒子的朋友到海洋公園「哈囉喂」遊玩，並在社交平台分享多張合照。相中Evan已長得相當高大，身高與媽媽相若。

現身海洋公園哈囉喂！仔仔暴風抽高直逼米七媽媽

姚瑩瑩分享，以往兒子年紀小，擔心他會害怕萬聖節的恐怖氣氛，所以每次都只是快快拿些糖果就離開。但如今兒子長大了，反而是她需要兒子的陪伴才有膽量體驗。

當日一行人由朝玩到晚，先後體驗不少項目。姚瑩瑩大讚新奇又刺激，表示大家都玩得很盡興。相中Evan長得相當高大，站在1.71米的媽媽身旁，身高不相上下！

幼年確診ITP血小板罕病　逆襲成ISSFHK學界飛魚

Evan如今身形高大，他在運動方面表現都非常出色，曾在多項游泳賽事中屢獲佳績！姚瑩瑩過去曾透露，Evan兩歲多時曾患罕見疾病「免疫性血小板減少症」（又稱特發性血小板減少性紫癜，ITP），這是一種免疫系統異常攻擊自身血小板的疾病，由於免疫系統失調導致血小板數目減少，令凝血功能下降，增加出血風險，嚴重時即使只是輕微碰撞，也可能會難以止血。

當時，姚瑩瑩為了讓兒子鍛鍊身體，便安排他學習游泳，沒想到Evan逐漸展現游泳天分，更在不同賽事中屢次獲獎。姚瑩瑩一直十分支持兒子在游泳方面的發展，更曾陪同他到新加坡接受游泳集訓。Evan近年先後在不同賽事中取得多面獎牌，成為學界游泳健將！

單親媽媽母兼父職　曾帶傷戴頸枕開工一年狂接10劇

姚瑩瑩於1991年透過新加坡選美入行，其後來港發展，當年曾是TVB力捧的「五美」之一。她近年憑《愛·回家之開心速遞》的「Helen姐」一角，再次受到觀眾關注。

多年來，姚瑩瑩一邊工作，一邊獨力照顧兒子。她試過一年內接拍10部劇集，曾因腰痛未有及時處理，導致頸椎及尾龍骨移位、軟組織突出，當時她同時參與了3部劇集，只能戴著頸枕帶傷工作。

雖然工作忙碌，姚瑩瑩仍十分重視陪伴兒子。每次Evan參與活動，她都會盡量抽空到場支持，兒子升中開學時，她亦有陪同兒子返學。

新加坡國際學校培育IB狀元　每年學費逾20萬名人輩出

Evan現時正就讀新加坡國際學校（SISHK），學校位於黃竹坑，設有幼兒教育、小學及中學部，高中提供國際文憑大學預科課程（IB）。學校的小學課程參考新加坡教育模式，以英語為主要教學語言，中文則採用簡體字。功課量比傳統學校較少，考試亦較著重應用題。

學校過去曾培育多名IB狀元，亦深受名人歡迎。陳豪的三名子女亦在該校就讀，而任達華的女兒任晴佳、吳鎮宇的兒子Feynman及趙薇女兒等，都是該校校友。

新加坡國際學校2026/27年小學學費約每年166,000元；中一至中四則約217,200元；中五及中六約265,000元。另外亦涉及建校費及債券等開支。

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