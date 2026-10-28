鄭希怡揭BB身份 讚女兒梁浸浸長大懂事 上海耀中學費課程曝光

現年45歲的鄭希怡近日在社交平台分享抱着初生BB的照片，並以「屋企多咗一個新成員」形容，引起網民猜測。她其後澄清BB是工人姐姐的孩子，並透露女兒梁浸浸（梁梓柔）自從多了小BB後，變得更懂得照顧別人。隨着梁浸浸逐漸長大，她的學業亦備受關注，據悉她就讀的上海耀中國際學校向來有不少星二代入讀，課程及學費同樣引起討論。



鄭希怡澄清BB身分 工人姐姐效力11年 梁浸浸學懂照顧別人

鄭希怡於10月26日在Facebook分享抱着初生BB的照片，並留言指家中多了一位新成員，照片溫馨，猶如親生姊妹，隨即引起網民關注。

她翌日再發文澄清，BB其實是家中工人姐姐的孩子，對方已在家中工作11年，從梁浸浸出生時便一直陪伴一家人。鄭希怡又表示，BB出生後，女兒梁浸浸變得像個大姐姐一樣，懂得照顧別人，並祝福工人姐姐找到幸福歸宿，幽默地笑言希望對方盡快結束產假，大批網民大讚鄭希怡是良心僱主。

Facebook @Yumiko Cheng 鄭希怡

梁浸浸就讀上海耀中國際學校 與Jasper、NeiNei同校 星二代雲集

梁浸浸自小隨父母在上海生活及讀書，其就讀的上海耀中國際學校亦是不少藝人子女選擇的學校，包括陳小春與應采兒的兒子Jasper、吳尊的一對子女NeiNei及Max，以及王祖藍與李亞男的女兒Gabby等，均曾被報道與該校有就讀關聯。

學校多年來獲多個國際教育機構認可，並曾獲劍橋教育卓越獎。學校採用中英雙語及跨文化教育模式，並設有幼稚園、小學及中學課程，旨在讓學生在掌握中英文的同時，培養跨文化理解及全球視野。

上海耀中國際學校圖片

上海耀中IGCSE及IBDP課程 中學學費每年逾35萬人民幣

而今年梁浸浸亦升讀中學部，學校這階段提供劍橋國際普通中學教育文憑（IGCSE）及國際文憑大學預科課程（IBDP），着重培養學生的批判思考、創意、解難及協作能力。

根據校方公布的2026至2027學年收費，學年學費約20萬至36.63萬元人民幣，並按年級遞增。以中學7至9年級學費為例，每年為35.37萬元人民幣，而10至11年級為36萬元人民幣，12至13年級更達36.63萬元人民幣，另有校車及餐費等其他相關費用，引發網民熱議。