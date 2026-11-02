王仁甫被兒子一句「爸爸長大了」感動落淚：我的努力是值得的

撰文：媽媽寶寶
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爸爸也在學當爸爸！「那我的努力是值得的」王仁甫的眼淚，說出所有爸爸沒說出口的心事。

台灣藝人王仁甫與季芹趁著日本環球影城 25 週年，帶著 18 歲的兒子耶耶（小YA）重返大阪，重溫一家人的兒時回憶。在YouTube頻道「芹仁PlayWhat」的影片尾聲，一家三口原本開心吃著大阪燒，王仁甫卻突然紅了眼眶。他先是笑說被煙燻到，季芹才揭曉，原來是兒子剛剛對爸爸說了一句很感性的話。

耶耶在鏡頭前坦白，爸爸以前脾氣比較不穩定，常常說生氣就生氣，但最近真的改變很多，「爸爸長大了」。聽到兒子這麼說，王仁甫一邊擦淚一邊分享，為了家裡的和諧，他一直在慢慢調整自己，如今被兒子看見，「那我的努力是值得的」。

這段真實的父子互動，讓許多爸爸媽媽看了都忍不住跟著鼻酸。

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沒有人天生就會當爸爸

很多人以為，成為爸爸的那一刻，就自然懂得怎麼當爸爸。但現實是，爸爸跟孩子一樣，都是第一次。

許多爸爸成長的年代，習慣用嚴厲、用音量來表達在乎，情緒來了就直接爆發。等到自己當了爸爸，才發現這樣的方式會讓孩子退開、讓家裡氣氛緊繃。願意承認「我的脾氣需要調整」，並且真的一點一點去改，其實比任何事情都需要勇氣。

王仁甫的改變不是一夜之間發生的，而是長年累月、在每一次快要發脾氣時，選擇停下來、換個方式。這樣的努力往往沒人看見，也沒人說謝謝。

爸爸其實很在意，孩子心中的自己是什麼樣子

很多爸爸嘴上不說，但心裡都很在乎一件事：「孩子會怎麼看我？」

他們在意自己是不是一個好爸爸，在意孩子長大後回想起童年，記得的是溫暖還是吼罵。王仁甫的眼淚之所以讓人動容，正是因為它說出了許多爸爸藏在心底的心事：

原來我一直努力，孩子都有看到。

對爸爸來說，來自孩子的一句肯定，有時比任何成就都更珍貴。

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別忘了，也要稱讚越來越好的爸爸

我們常提醒爸媽要多鼓勵孩子，卻很少想到，爸爸也需要被鼓勵。

當家裡的爸爸開始學著控制情緒、願意多陪孩子聊天、會主動分擔家務，這些改變都值得被說出口。媽媽和孩子可以試試這樣做：

1. 具體說出看見的改變

與其只說「你很棒」，不如說「最近你跟孩子說話比較有耐心了，他很開心」，讓爸爸知道努力是有效的。

2. 讓孩子也參與表達

鼓勵孩子用自己的話告訴爸爸「謝謝你陪我」「我喜歡現在的你」，孩子的一句話，力量往往最大。

3. 給改變一點時間

調整習慣需要過程，偶爾退步也別急著否定，看見進步比糾正錯誤更能讓人持續。

4. 在家人面前肯定他

像季芹在鏡頭前替老公說出原委一樣，伴侶的支持會讓爸爸更有動力。

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家，是一家人一起長大的地方

高中畢業的耶耶，已收到澳洲多所名校的錄取通知，即將離家展開新生活。想到兒子要離開身邊，王仁甫和季芹都相當不捨，在影片中對兒子說了好幾次「Love you」，提醒他不管到了多遠，家裡永遠有愛他的爸媽。

影片曝光後吸引近3萬人按讚，不少網友留言羨慕他們像朋友一樣的父子關係，也有人說，沒有人是完美的，但這一家人都很用心經營彼此的關係，才能這麼幸福。

當爸爸，是一條一直在學習的路。孩子在長大，爸爸也在長大。下次當你發現家裡的爸爸變得更溫柔、更有耐心時，別忘了告訴他：「我們都有看到，你的努力很值得。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：王仁甫被兒子一句「爸爸長大了」惹哭了：原來爸爸也在學習當爸爸，等待著孩子的肯定

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