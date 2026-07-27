想讓親密關係更長久？心理專家教伴侶週日做5件事　重建彼此信任

溝通、信任、承諾與價值觀契合，能讓一段親密關係走得長久。美國Mark Travers心理師日前於CNBC撰文指出，在研究伴侶關係的過程中，他觀察到看似微小的日常互動也對關係品質的維持有所助益。



其中，每週的「週日重置（Sunday reset）」，可讓伴侶重新調整彼此的生活節奏與情緒，再攜手邁向新的一週，他也發現，關係較好的伴侶在這一天常做以下這5件事，可提供大家參考。

夫妻雙方一起做好5件小事，有助於維持親密關係（按圖瀏覽👇👇👇）

與伴侶做好5件事重建彼此信任（01製圖）

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1. 重新檢視家中責任分工 減少關係摩擦

Travers心理師表示，關係中的摩擦，常常來自於期待不一致、家務分工不均或計劃出現衝突等，而他觀察到，有些伴侶會在週日回顧過去一週的細節，確認責任的分配與行程安排是否需調整。過程中，兩人可以討論哪些方面可繼續維持、哪些部分讓人感到壓力，並據此調整下一週的安排，以避免問題持續累積，營造和諧的相處模式。

2. 表達對彼此的感謝 訓練大腦多關注美好

Travers心理師指出，大腦天生容易注意負面事件，因此在關係中也容易糾結於對彼此的不滿，而這樣的習慣可能逐漸影響個體對伴侶和整體關係的看法。

他建議，伴侶可在週日互相分享這週對彼此的感恩之情，無論是重要的舉動，或平時習以為常的小事都值得感謝，例如幫忙準備餐點、上下班的接送、或在情緒低落時提供支持。他也表示，把感謝「說出口」，不僅能讓對方感受到被看見，也能訓練自己的大腦更多關注美好的事物。

3. 撥出時間表達真實感受 心理師提醒過程注意1件事

現實生活中幾乎沒有伴侶能夠做到每一次都及時化解矛盾，Travers心理師表示，有些情緒可能被壓抑、忽略，不過如果一直沒機會表達真實感受，負面情緒逐漸累積，也可能讓關係陷入緊張。

伴侶可嘗試在週日創造一個情緒空間，重新審視這週有哪些事件讓自己感到受傷、不舒服，可以預留充足的時間，讓雙方說明自己的反應背後有哪些原因。他也強調，溝通過程應保持「發言者不做攻擊，聽者不急於反駁」的基礎，意識到自己無需擔心事態升級或引起對方反感，兩個人也更有機會坦誠相待。

4. 週日規劃下一週安排 加入特殊活動創造期待

Travers心理師也發現，有些伴侶會在週日一起協調下一週的行程安排，確認工作、家庭活動的時間分配。除了必須要完成的任務，他也建議可以預先安排屬於彼此的活動，例如約會、共進晚餐或一起觀看節目等，讓兩人對接下來的一週有所期待，成為前進的動力。

5. 善用週日整理自身情緒 與伴侶攜手邁向新的一週

每一週都可能累積壓力、失望、緊張等種種未被消化的情緒，Travers心理師表示，如果沒有主動做整理，這些情緒可能持續伴隨着自己。因此他建議，在結束上述4件事後，可接著進行自我反思，詢問自己「可以放下什麼？」也許是一場已經結束的小爭執，或是工作帶來的壓力、揮之不去的負面情緒等。選擇放下一些無需再糾結的事物，也能幫助自己和伴侶以更輕盈的狀態迎接新的一週。

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