誠品展出學童心聲｜小朋友：爸媽吵架時，哭著跟爸爸說不要離開我

不快樂的心聲告白｜銅鑼灣誠品書店展出逾 2,000 張香港學童及成年親筆心聲卡，近日引起熱議，網民指卡片上輕描淡寫的文字，盛載著無數的催淚字句，單純地「想媽咪攬下我」、「跟爸爸說不要離開我」，惹起大眾反思童年創傷。



童年創傷數據｜自尊心與家庭衝擊成不快樂主因 學業壓力只佔四成

是次展覽由藝術心理治療機構Not a Gallery策劃，名為《不快樂的心聲告白》，至今已收集超過4,000張匿名心聲卡，並於銅鑼灣希慎廣場誠品書店展出其中2,000張，免費開放至11月29日。

機構整理「不快樂」數據統計結果：

第1位（佔逾50%）：自尊心低落、討厭被身邊人批判及否定。

第2位（佔約45%）：家庭衝突、父母常吵架及難以承受的家庭期望。

第3位（佔約40%）：公開考試與學業成績表現。

數據結果反映出，比起公開考試及學業壓力，自我價值與家庭衝突成為不快樂主因，無論小朋友或是成年人，也因家庭關係感到孤單、無助，甚至覺得自己像透明一樣。

目擊父母吵架的童年創傷｜12歲學童哭求「爸爸不要離開我」、10歲港童只想「多點抱抱」

12歲學童寫道：爸媽吵架時，媽媽非常生氣，爸爸想離開這個家。我哭著對爸爸說「不要離開我」，爸爸想了一會說「不要哭，我不走」。其後，我向爸爸說出自己的心情和感受，最後父母和解了。

10歲學童寫道：平日要做練習、溫習、補習，爸爸有時又跟媽媽吵架。希望父母減少責罵，多點抱抱我。

15歲不懂愛是甚麼：「唔係好清楚愛的定義」究竟媽媽是否愛我，我知道媽媽是一定愛我的，但我感受不到，只想媽媽「攬下我」。

成年人無力感｜29歲討好型人格告白：滿足所有人卻忘了愛自己，28歲揭創傷如儲印仔

29歲成年人無力感：很在意別人的眼光，覺得被愛是有條件的，會盡力滿足身邊所有人的要求，最後發現沒有好好愛自己。為了紓解自己的不快樂，就讀心理學課程，解開部份心結，同時給予自己me-time並聆聽內心。

28歲感到滿身傷痕：成長就是儲創傷印仔，抹不走，新的創傷持續增加，不會有完結的一天。認為紓解方法未能存在，「以前自己好努力陪住唔開心嘅自己…而家除了唔想掉低唔開心嘅自己，更加唔想掉低可以開心嘅自己」

27歲童年創傷延續：「細個因為好怕醜，唔會同唔熟嘅人講嘢，講嘢又細聲，成日畀大人話，逼我講得更大聲，好冇自信」。現時惟有不斷跟自己說可以慢慢地改變，只是未做到，而不是做不到。

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《不快樂的心聲告白》情緒療癒主題展

展覽日期：即日起至2026年11月29日

開放時間：每日10:00至22:00

展出地點：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場9樓誠品書店展位

入場費用：免費入場參觀

主辦機構：Not a Gallery（由紀錄片導演黃肇邦與藝術心理治療師梁靜韻創辦）



童年創傷不會隨年齡增長而消失 或增成年後患抑鬱焦慮風險

據美國疾病控制與預防中心（CDC）與Kaiser Permanente合作的「不良童年經歷（ACEs）」研究，以及世界衛生組織（WHO）相關流行病學資料。醫學研究證實，未被療癒的童年創傷並不會隨年齡增長而自然消失，反而會顯著提升個體在成年後罹患重度抑鬱、焦慮疾患及自體免疫疾病的風險。

長期暴露於情感忽視（Emotional Neglect）或心理虐待環境下的兒童，其大腦邊緣系統中的杏仁核（Amygdala）會呈現過度活化狀態。這種長期慢性壓力刺激會導致皮質醇（Cortisol）持續分泌，抑制負責邏輯決策與情緒調控的前額葉皮質（Prefrontal Cortex）及海馬體的正常發育。

20秒深層擁抱有用嗎？依附理論拆解安全基地的科學根據

著名發展心理學家約翰·鮑比（John Bowlby）提出的依附理論（Attachment Theory）指出，青少年面對外界挫折時，極度需要家庭作為安全基地。部分研究及臨床實務建議指出，深層擁抱有助促進催產素分泌、降低壓力反應；「20秒」並非嚴格統一的臨床指引，效果亦受關係品質與情境影響。