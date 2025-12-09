陳麗麗親剖58歲二胎人工受孕心路歷程　附5大常見迷思及養胎要點

人工受孕｜黃澤鋒與陳麗麗於今年9月於誕下細女「小貴妃」。近日黃澤鋒與陳麗麗登上電台節目《開心大派對》，分享高齡接受人工受孕並誕下第二胎的心路歷程，懷孕過程中陳麗麗要四處奔波，也要面對身心壓力，幸好得丈夫在旁全力支援。以下也附人工受孕的5大常見迷思，以及養胎要點。



生第一胎時妊娠毒血症爆發 昏迷兩小時

黃澤鋒回憶太太生大女兒黃熙恩（小黃妃）時，妊娠毒血症爆發，要緊急轉為全身麻醉，生產後太太昏迷了兩小時才逐漸醒來。過程中他非常擔心太太安危，幸好最後太太血壓漸降，逐漸甦醒。後來女兒6歲，兩人也開始考慮生二胎。

陳麗麗表示，大女兒一直羨慕同學有兄弟姊妹，更問媽媽可否再生育。夫妻兩人商量過如果能力許可都願意生二胎，生二胎的路上也遇到不少波折，懷孕後經歷過胎兒夭折，後來在醫生的建議下，他們到台灣嘗試人工受孕。

常往返港台進行人工受孕 幸得神隊友支援

由於在台灣進行人工受孕，陳麗麗需要經常往返香港台灣，為了可以照顧大女兒，她需要頻繁地獨自搭早機到台灣，再即日搭晚機回港，舟車勞頓。身為神隊友的黃澤豐會配合接送女兒返學、放學，也會為太太提供經濟、情緒上的支持。

陳麗麗進行了兩次人工受孕才成功懷孕，她表示自己已經算很幸運，因為有很多人經歷了多次人工受孕仍無法懷孕。後來她更要為了安胎而每天注射安胎針，非常辛苦。黃澤鋒指作為丈夫，在這個過程需要給予妻子很大的支持，妻子不論在生理、心理上都背負了沉重的壓力，他們甚至在家庭會議討論如何在心靈層面協助太太，為她減輕負擔。

陳麗麗表示再度懷孕時，不想太早向外界公布，因當初流產時外界都有負面的評論：「咁早俾人知呢，鬧爆！」。她希望在遠離外界壓力的情況下，調整情緒並好好保護胎兒。

人工受孕5大常見迷思

5大養胎要點

