戴夢夢捱打300針迎來懷孕 曾歷多次希望與失望 附人工受孕5大迷思

現年40歲的戴夢夢（Renee）2021年與圈外人Kyle宣佈結婚，早前（8月1日）在社交平台上宣佈懷孕喜訊，向一眾網民分享自己人工受孕形式打過300針的經歷，亦坦言當中經歷過多次的失望，終於迎來這個奇蹟！



隨着都市人結婚與備孕年齡逐漸延後，越來越多夫妻面臨懷孕困難，現年40歲的戴夢夢早前在社交平台上宣佈懷孕喜訊，文中提及在備孕過程的不容易，選擇以人工受孕的Renee亦曾捱打過300針，她坦言是：「經歷過無數次的努力與失敗，經歷過希望與失望，但我們一直沒有放棄，終於迎來這個奇蹟。」她更感恩一路上陪伴自己的家人和朋友，透露是次懷孕實屬不容易，更形容為是「關關難過關關過」，Renee更在文尾提及到自己對寶寶的寄望：「願你平安健康成長」。

Renee在宣佈懷孕喜訊不久後分享了18秒的影片，紀錄下自己多次打針受孕的艱辛經歷。由於經歷過多次的失望，Renee亦分享自己當時依靠著YouTube影片讓令心靈上得到慰藉，她以過來人的身份更體會到人工受孕的不容易，希望藉著分享能夠幫助更多與自己一樣的準媽媽們。

人工受孕5大迷思 活產率高於達四成

不過並非每個人都適合進行人工受孕，一般醫生會先和求診女士進行問診，確認並無性傳染病或其他嚴重疾病。理論上女性由開始來經時人工受孕已經有卵子產生及可懷孕。以現時的技術來說，香港的人工受孕技術已達國際標準，一般來說，活產率大約40%。不過，由於香港對生殖科技的規管十分嚴謹，例如求診者資料、療程細節、療程結果及受孕情況等均須登記在政府人類生殖科技管理局的檔案內，同時規定必須已結為合法夫婦才可進行。

