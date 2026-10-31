日本11.1實施退稅新制信用卡或是現金退稅最抵？附節省手續費攻略

不少家庭都喜歡到日本親子遊，以往的退稅制度便利，在日本指定免稅店購物，消費滿指定金額後便可以申請退稅。不過，由11月1日起，日本將實施全新免稅制度，旅客退稅要待離境時由海關確認後，才可取回稅款。新安排亦涉及購物限制、商品包裝，準備赴日旅遊的家庭要留意！



日本退稅新制｜購物先付消費稅 離境時才可退款

由11月1日起，旅客須先支付商品的含稅價錢，一般商品的消費稅率為10%，部分食品及飲品則適用8%稅率。

新制將海關確認程序提前，旅客必須在託運行李前，先完成海關確認程序，之後才可以將免稅商品寄艙。以往容許旅客將免稅商品郵寄出境的「別送」安排亦已經取消，所有申請退稅的商品必須由本人攜帶離境。

日本退稅新制｜手續費1.5%至3%不等 如何節省手續費？

不同商戶可能有不同的退稅安排，商戶可能會用不同的第三方退稅平台，如J-TaxRefund、Global Blue、PIE VAT等，旅客或須分別在指定平台完成登記，各平台收取的手續費亦可能不同，由1.5%-3%不等，亦有平台收取定額金額。如果進行大額消費就要留意當中差額。

如果想節省退稅手續費，亦可考慮到會自行承擔相關費用的商戶購物，例如TSURAHA鶴羽藥妝店、唐吉訶德（DON DON DONKI）、BicCamera、TAKEYA多慶屋等大型連鎖商戶，旅客毋須額外支付稅相關費用。

另外亦可以透過機場網站訂購商品，並於離境當日在機場取貨，直接享有免稅價格，毋須另外辦理退稅手續。

日本退稅新制｜現金退稅手續費較高 收取退款金額10%

機場禁區內設有自助現金退稅機「Cash Japan」，讓旅客以日圓現金領取消費稅退款。手續費為退稅業者指定退款金額的10%。部分交易另設最低及最高收費，實際金額視乎個別交易而定。扣除基本服務費後，退款總額以50日圓為單位向上或向下取整。

設有自助現金退稅機的機場及設置地點 New Chitose CTS 國際客運大樓3樓 Narita NRT · T1 南、北翼3樓 Narita NRT · T2 3樓 Narita NRT · T3 3樓 Chubu NGO · T1 出境審查後、審查區附近 Chubu NGO · T2 出境審查出口處 Kansai KIX · T1 3樓出境審查後區域 Kansai KIX · T2 1樓出境審查後區域 Kobe UKB · T2 1樓出境審查後區域 Fukuoka FUK 國際客運大樓3樓

日本退稅新制｜7大機場可用Visit Japan Web辦理退稅

旅客除了使用機場的自助終端機「Self Tax Refund」，亦可在指定機場透過Visit Japan Web完成網上海關確認。支援Visit Japan Web的7個機場包括成田、羽田、關西、中部、新千歲、福岡及那霸機場。

旅客可在國際線離境大堂，連接指定的退稅手續專用Wi-Fi，用手機辦理手續。系統會顯示海關確認結果。如果顯示綠色就代表已完成確認；如果顯示紅色就表示需要海關進行實物檢查，須按指示前往海關檢查區域。

由11月1日起，日本將實施全新免稅制度，旅客退稅要待離境時由海關確認後，才可取回稅款。（Freepik）

日本退稅新制｜取消50萬日圓上限 零食化妝品毋須密封

新制度亦簡化了部分購物限制。舊制度將免稅商品分為「一般物品」及「消耗品」，消耗品要用指定包裝密封，同一店舖每日的免稅購買上限為50萬日圓。

新制度取消了商品分類及消耗品購買上限，亦毋須再用特別密封包裝商品。不過，取消密封包裝不代表可以在日本境內使用商品。消耗品如食品、化妝品等，必須保留至離境時接受海關確認，否則無法退稅。

要注意海關會以「一張收據」為單位進行確認，如果同一張收據上的任何一件消耗品已在日本境內使用，無法在離境時出示，該收據上的其他所有商品亦無法退稅。

至於非消耗品如衣服、鞋、手袋及電器等，即使在境內曾經使用，只要離境時仍持有商品並能通過海關確認，便可以退稅。

日本退稅新制｜機場退稅3步驟

第一步：購物時出示護照及登記退款方式

旅客在免稅店購物時須出示護照正本，亦可使用Visit Japan Web的免稅二維碼。免稅門檻維持不變，旅客須於同一天在同一間免稅店購買稅前總值達5,000日圓的合資格商品。

旅客結帳時要先支付含稅價錢，再按照店舖指示登記退款方式，例如信用卡或銀行戶口。

第二步：離境當日先完成海關確認

旅客必須在購買日期隔天起計的90天內出境並完成海關確認。旅客抵達機場後，應先前往離境大堂的免稅手續自助終端機，或透過指定機場支援的Visit Japan Web辦理海關確認。海關可能會要求出示已購買的商品，因此切勿在辦理退稅手續前就將免稅品寄艙。

第三步：完成查核後領取退款

完成海關確認後，將透過購物時登記的方式退款，例如退現金、退回信用卡或銀行帳戶。