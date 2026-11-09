佛教中華康山學校「最喜愛的學生」影片爆紅 網民大讚師生有愛

01親子專訪｜佛教中華康山學校早前在Instagram上發佈了一條有關「老師最喜愛的學生」的影片。短片隨即引起熱話，網民看到學生反應真摯並緊抱老師，大讚這正正是教育的意義。《01親子》到校專訪校長及師生，探討學校提倡「每位學生也應該被看見」的背後教育理念。



「老師最喜愛的學生」神秘盒子影片瘋傳 網民大讚師生有愛

佛教中華康山學校早前在社交平台發布一段校園影片，以「誰是老師最喜愛的學生」為題，透過神秘盒子挑戰向學生傳遞愛與肯定。影片中，學生輪流上前打開盒子，好奇一看誰是「老師最喜愛的學生」。

畫面開端，學生神情由好奇轉為不知所措、感動流涕，原來打開盒子後，映入眼簾的是自己。影片後續解釋，其實盒子裡不是標示某些學生，而是一面鏡子，孩子從盒子裡看到的，就是自己。

影片發布惹起網民關注及轉發，至今已逾70萬人次觀看，很多網民大讚活動愛意滿滿，更指學生們反應十分可愛。而最多人認同的一句是「這正是教育應有的模樣」，而學校亦表示，希望透過互動或日常相處，讓學生感受到「我是被看見的」，感受到重視有助建立自信心與歸屬感，在童年校園生活中獲得溫暖的時刻。

小朋友的童年只有一次，希望他們的求學時期得到更多的金色記憶球。 佛教中華康山學校 馬中駿校長

佛教中華康山學校 馬中駿校長

馬校長指快樂童年很重要 望學生建立更多金色記憶球

校長馬中駿表示，學校拍攝影片原意為記錄校園的愉快生活點滴，讓家長看見孩子的學校日常，對於影片引起這麼大的迴響實屬意料之外。他指，學校平日拍攝多條校園片段，看似平凡，卻是孩子成長過程中值得珍藏的回憶。

對於「誰是老師最喜愛的學生」神秘盒子影片，校長表示「這正正是學校一貫教育理念，希望每個孩子也能被看見」，藉此傳遞重要的訊息，其實每位孩子都是老師最喜愛的、值得被肯定。

我也喜歡拍攝影片，希望以生活化的方式呈現校園 佛教中華康山學校 馬中駿校長

佛教中華康山學校 馬中駿校長

「讓每位學生都能被看見」為校園重點教育方針

校長認為每位學生有自身優缺點，卻未必每位也獲得足夠的關注。因此，學校一直思考如何讓每一位學生也有機會展現自己的機會，並從中獲得接納與肯定。學校平日會透過欣賞卡等活動，鼓勵學生發掘自身及身邊同學的優點，感受自己被別人欣賞的地方。同時透過多元化的活動和體驗，讓學生感受到學校的關愛且培養對校園的歸屬感。

校長提到，尤其是高年級面對升中階段，學業及心理壓力不容忽視。學校亦會安排抗壓課程，協助他們學習面對壓力，同時學會欣賞自己並認識個人長處，從中培養抗逆力及肯定自身價值。

校長藉拍攝鼓勵學生更自主、勇敢地實踐創意

佛教中華康山學校一直積極透過社交媒體分享校園點滴，影片中更不時看到校長的身影，與同學一同拍攝記錄校園生活。校長表示「我也喜歡拍攝影片，希望以更生活化、富創意的方式呈現校園裏發生的大小事」，更指現今家長不易做，如果能夠輕鬆看到子女日常學校片段，相信會更加放心、感受學校的用心。

校長說道，邀請學生展現創意是重要，希望他們更有自信地表達想法、以行動實踐創意。每次問誰想當導演，校長笑言學生的積極反應很可愛，他更形容：「問邊個拍片，其實個個都會舉手。」

馬校長憶起早前颱風前夕，校長問有否學生願意參與拍攝且共同紀錄校園防風措施，沒想到隨即獲得學生熱烈的響應。他強調「拍片沒有要求學生成為演員，反而要求學生記錄記錄最真、最自然的校園生活」，從心出發才是記錄的初衷。

何健華副校長及張曉恩主任負責構思拍攝橋段，鼓勵學生勇於嘗試、大膽表達、發揮創意。

劉老師指陪伴學生成長得到信任 為教育生涯重大收穫

「最喜愛的學生」影片當中的班主任劉老師亦接受訪問，她指活動原意為喚起學生被愛、被重視的感覺。影片中每位學生反應不一，有的回心微笑、有的感到疑惑、有的隨即緊抱老師。劉老師分享，活動後續曾經詢問男班長「老師錫唔錫你哋？」，對方毫不猶豫地回答「老師係好錫我哋全班。」簡單一句，已讓她感受到學生能夠理解及感受老師對他們的關愛。

影片令人深刻一幕，莫過於影片中一名女學生看過盒子後隨即哭起來。老師憶述拍攝當日，這名女同學心妍持續舉手，希望盡快能看到盒子藏著的同學提示。惟遲遲未有被叫到，期間更忍不住哭起來。直至她打開盒子，才知道老師最喜愛的學生是自己時，感動淚流滿面。「佢好驚老師心裏面冇佢。」劉老師坦言。

老師初時感意外婉拒訪問 藉女兒鼓勵決意將愛傳遞

劉老師坦言，最初得知要上鏡接受訪問時，因尷尬害羞而一度婉拒訪問。直到女兒的一番話，才令她重新思考分享自身經歷的意義，醒覺如果能借着這個機會讓更多人看見這份善意，並渲染更多人擁有這份善心，或許正正是訪問的意義所在。

這番話令劉老師有所領悟，認為訪問分享未必能夠影響很多人，但只要有一個人因為這次訪問而有所改變，便已心滿意足。她希望透過分享與學生相處的點滴，讓更多人看見教育中的包容與善意，並將這份溫暖傳遞下去。

而是次能夠分享善意，劉老師希望將榮耀與已離世的母親分享。她提到，每人要先照顧自己，才有能力照顧及關心身邊的人，而照顧是由包容及體諒開始。母親教會她愛人，而女兒則教會她分享善意，為此非常感恩。