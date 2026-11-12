楊思琦14歲大女罕亮相！首挑戰獨自買餸下廚　母女檔同框溫馨互寸

楊思琦近日與14歲大女兒楊卓穎（Krystal）母女檔登上節目《星二代煮飯仔》。Krystal甚少在幕前曝光，今次在節目中挑戰獨自到街市買餸，並親自下廚！雖然過程中遇到許多小狀況，但最終亦成功炮製美食，更獲楊思琦大讚。



14歲楊卓穎罕有亮相 擔大旗首次獨自買餸

節目一開始Krystal與主持蔡景行（行仔）一同到街市買餸，雖然這次是Krystal首次在沒有家人陪同的情況下買餸，但她非常淡定，早已計劃好要購買的食材，全程按照自己的想法挑選，令同行的行仔笑言自己「好似多餘」。

買餸期間，行仔亦問到Krystal有沒有聽過媽媽被稱為「慳妹」，她稍作思考後，只機靈地回應一句「no comment」，沒有多作評論，巧妙避開問題。

Krystal親製拿手芝士薯蓉 獲媽媽大讚應變能力

買完餸後，Krystal準備製作芝士薯蓉。楊思琦表示女兒從小喜歡吃薯條、薯蓉，她便建議女兒不如自己在家製作，比起在外面買更「抵」，後來，婆婆更親自教Krystal製作薯蓉，自此便成為她的拿手菜！

不過，Krystal今次製作薯蓉時忘了加入牛奶。楊思琦試食後，發現口感不夠綿密，女兒才察覺漏了一步，隨即補加牛奶。楊思琦亦欣賞女兒的臨場反應，表示：「真係要加分，佢唔會跌咗唔識起身，識起身好緊要。」

楊思琦護女心切展母愛 互動似朋友溫馨又搞笑

除了芝士薯蓉，Krystal亦製作了雞肉串燒。煮食期間，Krystal被濺出熱油嚇到，楊思琦見狀立即拿起鑊蓋，第一時間保護女兒。最後試食時，大家都相當滿意，楊思琦亦大讚雞肉串燒有街邊風味，對女兒的廚藝表現給予4.5分的評價。

這集亦有不少搞笑時刻，楊思琦回憶自己在《美女廚房》中的表現，為自己評8分，Krystal隨即笑指她曾整燶地板。她亦立即反駁：「煮餸同整燶個地係兩回事，唔係地下食！」兩人的互動就像朋友一樣輕鬆有趣。

Krystal在節目中提到，平時與媽媽的生活都很忙碌，所以希望能抽多點時間一起度過。楊思琦亦表示，這個節目很特別，這次的時光對她來說是愛的體驗。

楊卓穎自小熱愛多種活動

Krystal性格活潑，為讓女兒發展不同興趣，楊思琦曾安排Krystal學小提琴、唱歌、武術及結他等，悉心栽培女兒發展才藝。Krystal近年亦有公開演出，曾參與香港Red Academy歌唱學院的年度匯演《The Red Show 2026》，與其他學員一同登台合唱。

曾三度轉讀幼稚園 重視配合女兒性格

Krystal年幼時曾先後就讀3間幼稚園，楊思琦考慮到女兒性格活潑好動，最終決定安排她轉讀英基國際學校，希望讓她在較靈活的學習環境中成長。

根據英基學校協會公布的2026/27學年學費資料，幼稚園為每年$107,200至$142,000不等；Years 1至6的學費為每年$145,000；Year 7至Year 11的學費為每年$188,300；Year12至Year 13的學費為每年$174,200。