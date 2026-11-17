士多啤梨園｜冬天天氣清涼，正是適合一家大小外出郊遊的季節，除了到郊外行山、野餐，不少家長亦會趁士多啤梨當造時，帶同小朋友到本地農莊體驗親手摘果的樂趣。以下整理8大香港士多啤梨園推介，列出各農莊特色、收費及地址，方便家長計劃親子行程。



香港士多啤梨園推介 即摘即食多種水果

1. 朗屏士多啤梨葡萄園

位於元朗大棠村的朗屏士多啤梨葡萄園佔地約20萬平方呎，園內種植多款士多啤梨，包括章姬、妙之香、淡雪、紅寶石及穗之香等，部分更是日本品種。除了士多啤梨，農場亦有種植巨峰提子、香印提子及不同時令蔬果，讓遊人可以按季節體驗採摘樂趣。

農場設有兔子園，小朋友除了可以親手摘果，亦有機會近距離接觸小動物。入場毋須收費，士多啤梨及其他農作物則按重量計算。

（FB @ 朗屏士多啤梨葡萄園）

朗屏士多啤梨葡萄園

地址：元朗大棠路大棠村（牌坊後面、球場側）

收費：免費入場，士多啤梨約每磅$100至$130起



2. 錦田有機大王農莊士多啤梨園

錦田有機大王農莊位於水頭村，士多啤梨種植面積約18萬平方呎，園內引入不同品種的士多啤梨，涵蓋日本、韓國及法國品種，讓遊人可以親自挑選喜歡的果實。農莊亦有種植北海道雙色粟米，除了摘士多啤梨，亦可以體驗採摘其他時令農作物。

農莊採用按重量收費的方式，入場毋須額外付費，亦不設最低消費。入園後可領取藤籃及剪刀，再到田間挑選成熟的士多啤梨，適合希望讓小朋友親身體驗農耕活動的家庭。

錦田有機大王農莊士多啤梨園(官方圖片）

錦田有機大王農莊士多啤梨園

地址：元朗錦田水頭村DD109 LOT668（錦田鄉村俱樂部側）

收費：免費入場，士多啤梨按重量計算



3. 鳳凰農場

位於打鼓嶺的鳳凰農場設有士多啤梨及蔬菜自摘區，除了士多啤梨，亦有多款時令蔬菜供遊人採摘，包括車厘茄、生菜、粟米、紅蘿蔔及白菜等。小朋友可以在農場親身認識不同農作物的生長過程，體驗由採摘到帶回家的樂趣。農場亦有提供士多啤梨醬等產品，讓大家可以把新鮮果實以外的滋味帶回家。

（FB @ 鳳凰農場）

鳳凰農場士多啤梨蔬菜自摘園

地址：新界打鼓嶺坪輋路1117號

收費：入場費每位$20（3歲以下免費）；士多啤梨約每磅$80



4. 大棠有機生態園

大棠有機生態園是元朗著名的親子農莊之一，佔地廣闊，除了設有士多啤梨園，亦種植荔枝、龍眼、木瓜及多款時令蔬菜。園內主要有法蘭蒂、紅寶石及牛奶草莓等品種，部分士多啤梨可以即摘即食，亦可以按重量付費帶回家。

除了採摘活動，園內亦設有多項親子遊樂設施，包括兒童遊戲車、繩網陣、搖搖巴士及不同動物觀賞區等，小朋友可以體驗多種活動。

大棠有機生態園(官方圖片）

大棠有機生態園

地址：元朗大棠山道11號

收費：成人每位$180、長者及小童每位$160；套票包括入場、自摘食士多啤梨及自選活動



5. 老徐農莊士多啤梨園

位於粉嶺打鼓嶺昇平村的老徐農莊士多啤梨園，以本地有機蔬果及多款士多啤梨品種為特色。園內有來自法國、韓國及日本的士多啤梨，品種選擇較多，讓遊人可以一次過品嘗不同地方的風味。農莊毋須繳付入場費，士多啤梨按品種及重量收費，亦不設最低消費。

老徐農莊士多啤梨園(官方圖片）

老徐農莊士多啤梨園（現稱信林農場沉香園）

地址：粉嶺打鼓嶺坪輋路昇平村（雲泉仙館後門停車場直行至尾）

收費：免費入場，士多啤梨約每磅$65起



6. 香港綠屋

香港綠屋以天台士多啤梨種植為特色，是本地較特別的農業體驗場地。農場結合溫室、水耕及泥耕等種植方式，利用工業大廈天台空間種植士多啤梨，讓市民即使身處市區，亦有機會體驗採摘本地農作物。

園內主打不同特色士多啤梨品種，當中包括高級日本品種，亦設有團體參觀及工作坊等活動，適合希望讓小朋友認識都市農業的家庭。不過場地需要預約，建議出發前先聯絡農場確認開放時間及採摘安排。

(IG @hkgreenhouse)

香港綠屋

地址：元朗東成里15號；另設柴灣利眾街42號長匯工業大廈天台

收費：入場費每位$50；士多啤梨每200克約$60



7. 羅氏士多啤梨園

位於元朗白沙村的羅氏士多啤梨園，同樣是不設入場費的自摘果園。園內除了士多啤梨，亦有多款時令蔬菜供採摘，包括菜心、生菜、紅菜頭、粟米及番薯等，讓小朋友可以接觸不同農作物。

農場毋須支付額外入場費，亦沒有最低消費。家長可以按小朋友的採摘興趣及需要選擇數量，不必擔心必須購買大量農產品。

羅氏士多啤梨園(官方圖片）

羅氏士多啤梨園

地址：新界元朗白沙村第一段橋頭

收費：免費入場，士多啤梨約每磅$70



8. 開心花園農莊

位於元朗大棠山道的開心花園農莊，除了士多啤梨採摘，亦設有燒烤場及多項親子遊樂設施，適合一家大小安排半日或全日郊遊活動。農莊的士多啤梨園於周末及公眾假期開放，設有指定採摘時段，遊人可以親手摘下成熟果實，再按重量計算收費。

農場每日設有兩個採摘時段，分別為下午1時至2時及下午5時至6時，除了摘士多啤梨，小朋友亦可以在農莊體驗其他戶外活動，享受田園親子時光。

開心花園農莊

地址：元朗大棠山道15號（往大欖郊野公園方向）

收費：入場費每位$80（不包括燒烤）；士多啤梨按重量計算

開放時間：逢星期六、日及公眾假期，下午1時至2時及下午5時至6時開放採摘

