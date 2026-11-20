食物安全中心近日發出食物安全警報，指一款由紐西蘭進口的瓶裝蘋果汁被驗出霉菌毒素「棒曲霉素」（Patulin）含量超出法例上限，中心已要求進口商將受影響批次產品停售、下架及回收，並呼籲市民切勿飲用。家中有購買相關產品的家長，應盡快檢查包裝上的品牌及有效日期，以免小朋友誤飲。



Homegrown蘋果汁棒曲霉素超標 含量達法定上限1.58倍

食物環境衞生署食物安全中心於2026年11月17日公布，透過恆常食物監測計劃，從西營盤一個批發市場抽取一款瓶裝蘋果汁飲品樣本進行檢測，結果發現樣本每公斤含有79微克棒曲霉素，超出法例規定的每公斤50微克上限，超標約58%。

涉事產品為紐西蘭進口的Homegrown品牌「100% PURE NZ APPLE JUICE」，每瓶容量為1公升，進口商為The Homegrown Juice Company Limited。受影響產品資料如下：

產品名稱：100% PURE NZ APPLE JUICE

品牌： Homegrown

來源地：紐西蘭

進口商： The Homegrown Juice Company Limited

容量：每瓶1公升

此日期前最佳：2027年2月11日



產品圖片

食物安全中心已通知涉事進口商有關檢測結果，並指令其將受影響批次產品停售及下架，展開回收。市民如曾購買相關產品，應立即停止飲用，切勿讓小朋友繼續飲用。

棒曲霉素常見於腐爛製品 攝入過量可損害肝腎

棒曲霉素（Patulin）是一種由霉菌產生的天然毒素，屬於霉菌毒素（Mycotoxin）的一種，常見於腐爛的水果及其製品，尤其是蘋果。當蘋果受到霉菌污染，即使經過加工製成果汁，亦有機會殘留棒曲霉素，因此不能單憑果汁外觀或味道判斷是否安全。

根據食物安全中心資料，動物研究顯示，攝入大量棒曲霉素可能對身體造成毒性影響，包括損害肝臟、脾臟及腎臟，以及影響免疫系統。至於人體方面，曾有報告指出，攝入棒曲霉素後可能出現噁心、腸胃不適及嘔吐等症狀。

由於兒童體重一般較成人輕，在攝入相同份量的受污染食物時，相對於體重而言，攝取的毒素劑量可能較高，所以家長尤其要留意小朋友的飲食安全。如果小朋友曾飲用相關產品，家長應留意有沒有出現噁心、嘔吐或腸胃不適等情況。如出現不適，應尋求醫護人員評估。即使暫時沒有症狀，亦應停止飲用受影響產品，避免再次攝入。