早前公布的2026年全港性系統評估（TSA）顯示，小三學生中文科達標率由去年的81.4%輕微上升至81.7%，不過部分學生仍有錯字問題。《01親子》綜合近三年TSA報告，整理小三學生常見錯別字，並訪問嶺南大學香港同學會小學課程主任呂麗仙，分析學生出現錯別字的成因，以及家長可以如何協助孩子改善問題。



2026年TSA評估：小三中文達標率微升至81.7%

考試及評核局近日公布2026年全港性系統評估（TSA）報告。當中提及今年小三中文科的達標率為81.7%，比去年上升0.3個百分點。不過中文科寫作方面，部分學生仍有錯別字和錯用標點等問題。

報告指出，學生在「錯別字」和「標點符號」方面表現大致良好。大部分學生能正確書寫常用字及運用基本標點符號。大部分學生只出現少量錯別字，亦能運用句號、逗號和引號等標點符號輔助表達。學生常犯的錯誤，一是部件疏漏或缺失、筆劃不正確，二是錯寫別字。

綜合三年TSA報告 整理小三學生錯別字

綜合2024年至2026年的全港性系統評估報告，以下是部分學生會寫錯的字詞，當中包括字形的部件疏漏或缺失，以及用錯讀音或字形相近的別字：

部件疏漏或缺失：「館」、「購」、「達」、「接」、「滿」、「準」、「們」、「興」、「例」、「書」、「別」、「剛」、「展」、「真」、「傷」、「勝」、「感」

別字：「老師（錯字：帥）」、「參觀（錯字：歡）」、「自己（錯字：已）」、「談天（錯字：淡）」、「厲害（錯字：勵）」、「已經（錯字：以）」、「特別（錯字：持）」、「獎狀（錯字：壯）」、「辛苦（錯字：幸）」、「終於（錯字：中）」、「值得（錯字：直）」、「風景（錯字：影）」

小學教師分析評估結果及應對策略

嶺南大學香港同學會小學課程主任呂麗仙接受《01親子》訪問，分享對評估結果的看法，並分析學生在書寫中文字時常見的錯誤及背後成因，以及學校採用哪些教學方法協助學生減少錯別字，並分享家長可以如何協助孩子改善問題。

對漢字形音義認識不足 易混淆讀音或字形相近的字

報告中提及學生會混淆讀音或字形相近的字，例如「老師」變「老帥」、「參觀」變「參歡」等。呂麗仙主任指出，上述的例子反映了初小學生對漢字形音義整體認識不足。初小學生先記住了漢字的整體輪廓或結構，而對漢字部件之間細微的差異辨識能力有限，同時未能建立對漢字形、義的關聯。

如「帥」和「師」，二字右半部部件相近，「帥」的本義是佩巾，本字和布、旗幟有關，故右邊為「巾」。又如「觀」和「歡」，二字均為形聲字，讀音相近，為「雚」聲；而「見」與「欠」為義，「見」代表「看」而「欠」代表人開口，與喜笑相關。學生若能把握漢字的形音義，則不難區分與上述類型相關的形近字了。

書寫練習不足 易出現多筆少劃及部首混用

呂麗仙主任表示，近年初小學生在視覺上的識字能力沒有出現整體下降，若保持足夠的閱讀量，細心觀察字形結構，並配以適量書寫，學生仍然可以維持穩定的書寫水平。

不過，學生如果對字形的掌握不足、對部件的觀察和表意功能的記憶模糊，則容易影響其書寫能力。常見例子包括將上下結構的字「落」、「薄」，放大「水」部，將字錯寫成左右結構；又容易因部首的形近，對部首表意的認識、記憶不足，混淆「衤」、「礻」，從而寫錯字。

相較以往，現時學生的錯別字不少仍然集中在形近部件、部首等問題上，倘若書寫練習不足，部件多筆少劃、部首混用的情況會更容易出現。

近年初小學生在視覺上的識字能力沒有出現整體下降，若保持足夠的閱讀量，細心觀察字形結構，並配以適量書寫，學生仍然可以維持穩定的書寫水平。（PhotoAC）

打字配合部件識字法 助學生加深字形記憶

她指出這類形近、音近的混淆，其實是初小學生識字發展中常見的過渡現象，反映學生在形音義連結和部件意識上仍處於發展階段。

初小學生尚未能完全掌握倉頡、速成或者拼音打字法，輸入方式多以手寫或語音為主，而手寫輸入法即便筆畫有誤，學生也能從系統提供的候選字中選擇合適的字幫助自己完成學習任務。

隨著電子產品的普及、資訊科技課程的不斷更新，學生在電腦課學習輸入法（不論是倉頡、速成或拼音），在打字的過程中逐步加深對漢字字形的記憶，是協助掌握書寫的另一個渠道。

嶺南大學香港同學會小學透過「部件識字法」教導學生分拆與組合常用部件，提升學生對漢字的敏感度及識字量，亦會以「集中識字」的策略，引導學生認識相同部首或部件的字。

抄得多未必記得牢 趣味記憶法助學生記字形

被問及傳統的抄寫、默書是否有助學生減少錯別字？呂麗仙主任表示傳統抄寫、默書有一定幫助，但絕不是唯一的方法，亦不是「抄得越多記得越牢固」。字源教學和一些有趣的記憶法有助學生記住字形，尤其是視覺型和動覺型的學生，他們對於圖像或故事有較深刻的記憶。

首先是解釋字的部件和意思，例如「休」是「人靠在木旁休息」；另外，以「達」字為例，由於受「幸」字的影響，錯寫的情況很普遍。嶺南大學香港同學會小學教師曾以「小羊頂着泥土坐船過河到達對岸」的小故事，讓學生生動地記住「達」字的部件，學生寫錯的情況明顯減少。

另外，學校已響應《中小學數字教育發展藍圖》，於跨學科課程加入數字教育元素，讓學生透過網上學習工具認識漢字的演變過程，並發揮創意，運用人工智能工具為容易寫錯的中文字創作小故事。

家長勿強迫孩子反覆抄寫 宜多鼓勵減少寫字抗拒

呂麗仙主任建議，家長如想協助孩子改善錯別字問題，應先了解孩子的學習風格，用故事、圖像或動作幫助記憶，比死記筆順更深刻；作為學習的陪伴者，宜多肯定孩子的進步，而非著眼於寫錯了多少。

她亦提醒家長要避免一些令孩子對寫字產生抗拒的教導方式，例如大量重複抄寫、擦掉重寫等方法都容易令孩子視書寫為懲罰，也會變得緊張、怕錯；字體要求過於完美，也會容易令孩子感到挫敗；如發現學生狀態不佳、情緒不穩時，可先給予休息或鼓勵，安排以小步子完成寫字課業。