中文學習應從部首建立語境勿背生字　嶺小吳校長分享3大寫作秘訣

中文作文｜嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長分享，助孩子提升中文能力與寫作技巧的方法，學習中文不應只靠死背生字，家長應為小朋友建立閱讀習慣，先學習部首、建立語境。她亦分享3大寫作秘訣，助小朋友整理思路、提升寫作能力。



學習中文要配合語境 不能只靠背生字

吳曉靈校長表示，語境對學習中文非常重要。家長不應只讓孩子單獨背生字，這樣缺乏語文之間的聯繫，對小朋友學習有一定難度。

學習中文最困難的地方，就是要靠部首連繫不同的中文字詞，吳校長建議，孩子可以從部首開始學習。當小朋友進入幼稚園高班或小一階段，家長可以引導他們閱讀有關部首的書籍，例如《漫畫學中文：部首篇》。

這樣能令孩子在幼稚園到初小階段對中文產生興趣，他們會發現文字之間是有聯繫的，不同的部首代表著不同的意思，例如「衣」字部的字與衣服相關。當孩子清晰知道同部首的字屬於同一系列時，就不會覺得學習中文很困難，也不會產生抗拒感。

用有趣書籍助孩子建立閱讀興趣且增加詞彙量

吳校長早前為牛津大學出版社撰寫了一系列故事書，例如《超人爸爸》，書中加入了超現實的內容，讓小朋友閱讀時感到有趣。其他主題還包括《鄭和下西洋》、《保護動物》等，內容貼近小朋友的認知程度，讓他們在認識更多新事物之餘，亦能提升對閱讀的興趣。

當孩子升上高小，家長可能會發現他們的詞彙量不足。如果想改善這個問題，家長要留意，其實從小奠定孩子的閱讀基礎和興趣是非常重要的。

先掌握不同文類 建立清晰寫作框架

孩子在學習時會遇到不同文類，例如說明文、論說文等，家長應思考如何幫助小朋友理解不同文類。以嶺南大學香港同學會小學為例，當引導學生寫「遊記」時，學校會安排他們走出校園，運用「步移法」引導學生從校園出發，一邊走一邊觀察，並記錄下來。

學校亦會提供一套「寫作框架」，讓小朋友清晰地知道如何運用步移法。例如應該用多少比例的內容描寫路上景物，以及在記敘的過程中要注意哪些重點。學校在教授不同文類時，會明確指出各種文類需要注意的重點。

掌握3大寫作秘訣提升寫作能力

吳校長亦總結3項寫作要點：第一是孩子在動筆前應做好資料搜集；第二是老師會提供相關詞彙，並建議學生在該篇作文中，運用適合的修辭技巧，如比喻、排比等；最後第三點，是運用心智圖（Mind Map）作為視覺化的思考工具，幫助小朋友記錄和整理思路，這樣孩子在寫作自然會更得心應手。