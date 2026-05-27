中文補習名師林溢欣 大談作文技巧 文從字順、生活經驗為作文精髓

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦的「全港學生創作比賽2026」正式開始，而本年度更邀請了補習名師林溢欣（YY Lam）作為評審之一。他指，小學生寫作應講求「文從字順」。不少小朋友寫作時腦袋空空，林溢欣分享不少寫作小貼士，例如家長應多讓孩子「感受生活」 ，把所見所聞靈活地應用在作文當中，令作品更動之以情、說之以理。



「全港學生創作比賽2026」由即日起至2026年7月10日接受作品遞交，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息！學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。是次比賽有幸邀請到補習名師林溢欣（YY Lam）擔任評審之一。

字體、 文從字順為評分關鍵

由於本次比賽設有幼兒組、初小組、中小組及高小組四大組別，面對可能高達數以百計的作品時，林溢欣則透露，自己在審閱時先會留意字體的整潔程度，因為這往往會影響評審的整體觀感。

另外，他認為「文從字順」亦非常重要，包括文章是否夠向讀者呈現出畫面感、以及閱讀時會否令人覺得文法怪異，這些都會成為評分的關鍵要求。

他亦提及更高階的寫作要求：寫作時呈現「畫面感」。簡而言之，小朋友在寫作時可適度加入細節描述事件的畫面與個人感受，以進一步豐富文章的內容。

撰寫時避免「頭重腳輕」 培養寫大綱習慣

不過，並非所有學生都能在起筆時便建立出一個清晰的寫作結構，部分學生甚至會腦海空白一片。林溢欣則提醒各位學生，應盡量避免「想到甚麼便寫甚麼」，因為隨心寫作會令行文結構散亂，文章變成散文一樣，「好似平時喺社交平台出個post咁。」

提及起解決方法時，他建議家長需要讓孩子從小培養出擬寫大綱的習慣。他坦言，不少學生在撰寫文章時都存在「頭重腳輕」的問題，主要源自於大部分學校的撰寫要求皆有字數限制，若然學生在起筆前未有準備大綱，難以合理分配全文的篇幅，以及確保每段內容的重點。

讓孩子「感受生活」 轉化為寫作靈感養份

林溢欣又分享另一個簡單而有效的汲取靈感方法——「感受生活」。他以清明節作為例子，指出對現今部分學生而言，清明節僅僅是一個普通的假期，撰寫清明節為題的作文時，內容只是寫與長輩到茶樓飲茶，有離題的可能。原因是因為小朋友未曾親身經歷或感受過祭祖的意義。

面對這個狀況，他提醒家長應為小朋友擴闊生活的眼界。至於如何具體地「感受生活」，除了可以多帶孩子去體驗不同的活動，透過看YouTube也是合適的切入點之一。例如搜尋關於清明節如何祭祖的影片，儘管只是短短數分鐘，都足以成為小朋友寫作靈感的養份。

除了「感受生活」，建立一個良好的親子關係亦同樣重要。林溢欣坦言，每天人們所接收到的資訊數之不盡，大部分都未必能夠成為長久記憶。因此，他主張讓小朋友回家後與家長分享當日聽到的、學到的事情，讓孩子在憶述的過程中，將相關的內容轉化成知識的一部分。

另外，他亦提倡親子之間建立寫筆記的習慣，讓孩子透過兩三句的文字總結今天學到的內容，以培養對文字的敏感程度和學懂表達內心的感受。

背誦成語同時需學懂「拿捏」

林溢欣最後提醒，若小朋友能夠多背誦成語或佳句，並應用在作文上，確實能夠成為一大加分位，惟需要學懂「拿捏」。他坦言，部分學校所教授的成語可能相對複雜，導致不少學生未能真正學會運用。

林溢欣建議，在教授學生新的成語前，不妨先從蘊含著故事與情節的成語入手，例如「守株待兔」，讓學生更容易理解成語背後的用意。因此，家長和老師究竟能夠為學生給予怎樣的學習養分，同時是提升學生寫作能力的一大關鍵。

01親子香港學生創作比賽2026

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《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2026」，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息。學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。

． 幼兒組（K1-K3）的比賽形式為「填色」，題目為「搭東鐵北上之旅」圖畫填色，用繪圖及填色描繪乘搭東鐵線列車，經港鐵羅湖或落馬洲北上的旅程體驗。

． 初小組（小一-小二）的比賽形式為「繪畫填色」，題目為「最快樂的一次鐵路旅行」，填色同時可以發揮創意繪畫，為題目主題加入其他圖畫元素。

． 中小組（小三-小四）比賽形式為「中文作文」，完成「我最幸福快樂的夢境」中文文章。