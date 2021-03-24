一文睇清9間熱門小學21/22插班收生詳情　附專家教路面試貼士

撰文： 李紫銘 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-24 07:00

近年多了家長考慮移民生活，令不少直私小學出現學額空缺的情況，當中更不乏一些傳統名校。不過轉校應考慮多方面因素，不要單純以學校名氣而作出選擇，與子女溝通後如果覺得適合，不妨報名一試！

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插班要考慮呈分試安排 專家分享面試及筆試攻略

兒童發展及升學專家Ken Sir以自己小朋友小學插班經驗分享，形式上和小一面試類似，都會和小朋友有「傾偈」環節，而使用的語言則視乎學校的教學語言而定，內容除了家常便話外也涉及很多時事題。

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除了面見小朋友外，校方亦會面見家長，Ken Sir當時也和校方進行了約30分鐘的面見，其中有幾題問題家長可留意，包括：「為何要退學」、「為何選擇我們學校」等，當中最忌批評舊校，或指出舊學校壓力太大，這些都是必定不合格的回應。

宜向在校家長了解試卷程度

筆試方面，當時自己小朋友是插班入讀四年級，校方則會安排小朋友做當年三年級下學期的卷去評定小朋友學術能力，因此如果家長有意插班，可向就讀該校的家長了解一下試卷程度。

最後Ken Sir建議，轉校時一定要考量小朋友意願，畢竟插班要小朋友重新認識朋友、新環境，老師都要花時間了解他，魯莽轉校只會弄巧成拙，一般而言，小學插班最好在小三或之前，因為考慮到呈分試的影響，愈遲入學便愈難追上新校的程度。

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